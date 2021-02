HSV: Rekord geknackt – aber reicht‘s dennoch nicht zum Aufstieg?

Der HSV ist in der Zweiten Liga seit elf Spielen unbesiegt. Trotzdem rückt die Konkurrenz immer näher an den Tabellenführer. Weil dieser ein Problem hat.

Hamburg – Noch ist alles so, wie es auch am Ende der Saison sein soll – zumindest dann, wenn man aus dem Lager des Hamburger SV kommt. Der Traditionsclub aus der Hansestadt führt die Tabelle der Zweiten Liga an und lässt sich dabei auch von der Deutschen Fußball-Liga (DFL) nicht aus dem Konzept bringen, die in Sachen Spieltags-Terminierung für eine miese Nummer mit den Norddeutschen* sorgt.

Auch der Ärger im Präsidium des HSV e.V., wo ein Detail kürzlich die Ansetzung einer außerordentlichen Mitglieder-Versammlung verhinderte*, prallt an der Mannschaft von Coach Thioune offenbar ab und lässt sie nicht aus dem Tritt kommen. Dennoch wird es an der Spitze des Zweitliga-Klassements für die „Rothosen“ enger. Zwar haben diese inzwischen einen eigenen Vereinsrekord in der Deutschlands zweithöchster Fußball-Spielklasse eingesackt, aber dass die Konkurrenz dem Thioune-Team dennoch dichter auf die Pelle rückt, liegt daran, dass der HSV in einer Angelegenheit offenbar zu schlecht für den Aufstieg ist*. *24hamburg.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks