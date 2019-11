Ibrahimovic-Statue in Malmö beschädigt: Liegt es am Einstieg bei Hammarby?

Fans sind sauer nachdem Zlatan Ibrahimovic nicht nach Malmö, sondern nach Stockholm zu Hammarby geht. Daraufhin wurde seine Statue beschädigt.

Ibrahimovic-Statue in Malmö beschädigt.

Fans lassen Frust raus.

Ibrahimovic übernimmt Anteile von Hammarby.

Die Fans seines Heimatklubs Malmö FF finden den Einstieg von Fußball-Superstar Zlatan Ibrahimovic beim schwedischenErstligarivalen Hammarby IF offenbar gar nicht gut. Unbekannte Täter haben ihrem Frust an der Ibrahimovic-Statue vor dem Stadion in Malmö, die erst Anfang Oktober aufgestellt wurde, freien Lauf gelassen. Die dreieinhalb Meter große Skulptur wurde unter anderem mit Farbe besprüht und mit Pyrotechnik beschädigt.

Ibrahimovic steigt bei Malmö-Rivalen Hammarby ein

Der 38 Jahre alte Ibrahimovic übernimmt etwa ein Viertel der Anteile des in der Hauptstadt Stockholm beheimateten Klubs Hammarby. Der 116-malige Nationalspieler kaufte die Aktien bei der Anschutz Entertainment Group (AEG), die nun ebenfalls noch rund ein Viertel der Anteile an Hammarby hält. Die Anschutz-Gruppe ist Besitzer der LA Galaxy, für die "Ibra" in den vergangenen beiden Spielzeiten in der nordamerikanischen Fußball-Profiliga MLS auf Torejagd gegangen war.

