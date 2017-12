In der Nachspielzeit: Zweitligist wirft Manchester United aus dem League Cup

Das war wohl nichts. Beim Coemback von Zlatan Ibrahimovic in der Startelf hat sich Manchester United ordentlich blamiert. Der englische Rekordmeister schied gegen Bristol City aus.

Der englische Fußball-Rekordmeister Manchester United hat sich beim Startelf-Comeback von Zlatan Ibrahimovic im Viertelfinale des Ligapokals beim Zweitligisten Bristol City mit 1:2 (0:0) blamiert. Meister FC Chelsea zog dagegen ins Halbfinale ein. Das Team von Nationalspieler Antonio Rüdiger setzte sich im Erstligaduell 2:1 (1:0) gegen den AFC Bournemouth durch.

In Bristol erzielte Joe Bryan (51.) überraschend das 1:0 für den Außenseiter. United antwortete prompt in Person des Rückkehrers Ibrahimovic (58.), setzte aber nicht entscheidend nach. In der Nachspielzeit überlistete Korey Smith (90.+2) Torhüter Sergio Romero und schoss den Favoriten aus dem Wettbewerb.

Chelsea macht‘s besser

Der Brasilianer Willian (13.) erzielte auf Vorlage von Cesc Fabregas die Führung für Chelsea. Der spanische Nationalspieler hatte seinen Teamkollegen mit einem Querpass im Strafraum perfekt in Szene gesetzt. Dan Gosling stellte kurz vor Spielende (90.) die Weichen auf Verlängerung, nur eine Minuten später erzielte Alvaro Morata (90.+1) jedoch den Siegtreffer für Chelsea.

Am Dienstag waren bereits der souveräne Erstliga-Spitzenreiter Manchester City und der FC Arsenal in die Runde der letzten Vier eingezogen. Die Halbfinal-Hinspiele finden am 8. Januar statt, die Rückspiele am 22. Januar.

sid