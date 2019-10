Europa League im Ticker: Gladbach nach 0:4-Klatsche bei Istanbul Basaksehir unter Druck

Am 2. Spieltag der Europa League steht Borussia Mönchengladbach bei Istanbul Basaksehir bereits mächtig unter Druck. Zudem ist der VfL Wolfsburg in Saint-Etienne gefordert. Wir sind für Sie im Live-Ticker mit dabei.

Istanbul Basaksehir - Borussia Mönchengladbach -:- (-:-), Anpfiff: Donnerstag, 18.55 Uhr

Istanbul Basaksehir: - Bank: - Borussia Mönchengladbach: - Bank: - Tore: - Schiedsrichter: Stuart Attwell (ENG)

Vorbericht: Istanbul Basaksehir - Borussia Mönchengladbach: Fohlen unter Druck

Istanbul - Den Start in die Europa League hat sich die Borussia gewiss anders vorgestellt. Der österreichische Provinzklub Wolfsberger AC schoss die Fohlen verdient mit 4:0 aus dem eigenen Stadion. Keine Spielidee, kein Kampfgeist, haarsträubende Fehler - wenn man in dieser Saison lediglich das Spiel gegen den WAC gesehen hat, könnte man meinen, bei den Gladbachern kriselt es gewaltig. Dass dies allerdings keineswegs der Fall ist, zeigt ein Blick auf die Bundesligatabelle.

Istanbul Basaksehir - Borussia Mönchenglabbach: In der Liga hui, in der Europa League pfui?!

Nach sechs Spieltagen rangieren die Fohlen auf einem respektablen fünften Platz. Einem Remis gegen Schalke (0:0) sowie einer Niederlage gegen RB Leipzig (1:3) stehen vier Siege gegenüber. Zuletzt überzeugte das Team von Neu-Trainer Marco Rose beim 3:0-Auswärtssieg in Hoffenheim. Die Form scheint also durchaus zu passen, doch wie ist dann das katastrophale Auftreten gegen die 25.000-Einwohner-Gemeinde Wolfsberg zu erklären?

Nach der Partie wurde - so der Tenor von Verantwortlichen und Spielern - klar, dass so Mancher im Kader der Borussia die Wolfsberger unterschätzt hat. In der Analyse der heftigen Niederlage sparten die Gladbacher daher nicht mit Selbstkritik. Ein derartiges Auftreten soll unter keinen Umständen wiederholt werden - zumal es die Rheinländer das Weiterkommen in der schwierigen Gruppe kosten könnte.

Istanbul Basaksehir - Borussia Mönchenglabbach: Fohlen unter Zugzwang

Denn nach dem Spiel in Istanbul erwartet die Borussia zweimal die Roma, welche als Favorit auf den Gruppensieg gilt und am ersten Spieltag Basaksehir mit 4:0 nach Hause schickte. Die Türken haben also ebenfalls einen gewisse Drucksituation, zu unterschätzen gilt es sie allerdings nicht. Vergangene Spielzeit fiel die Entscheidung um die türkische Meisterschaft erst am letzten Spieltag. Am Ende sicherte sich Galatasaray den Titel, Basaksehir blieb nur Platz zwei. Dadurch starten die Blau-Orangen in der Qualifikationsrunde zur Champions League, scheiterten allerdings an Olympiacos Piräus, die sich am Ende für die Königsklasse qualifizierten und später in eine Gruppe mit dem FC Bayern gelost wurden.

AS Saint-Etienne - VfL Wolfsburg: Glasner-Elf gastiert bei formschwachen Franzosen

Gladbach ist also gefordert. Ein klein wenig entspannter gestaltet sich die Lage beim VfL Wolfsburg. Das Team von Oliver Glasner gewann am ersten Spieltag souverän gegen den ukrainischen Vertreter Oleksandria. Nun geht es gegen die AS Saint-Etienne, die in einer Gruppe mit Gent und eben Oleksandira vom Namen her den schwierigsten Gegner darstellt - bei der es aktuell sportlich allerdings nicht wirklich läuft. Im Auftaktspiel in Gent setzte es eine 3:2-Niederlage, in der französischen Ligue 1 steht ASSE nach acht Spieltagen auf dem vorletzten Tabellenplatz. Gute Vorzeichen für den VfL also, um einen gewaltigen Schritt in Richtung Weiterkommen zu machen. Während des Gladbach-Spiels werden wir mit einem Auge auch immer wieder zum VfL Wolfsburg schauen, sodass auch von dieser Partie keine wichtige Szene verpassen.

as