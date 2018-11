Nations League im Live-Ticker: Der Ball rollt bei Italien gegen Portugal

Italien trifft in Mailand auf Portugal.

In Gruppe A3 der Nations League spielt am Samstag Italien gegen Portugal. Das Spiel kann die Entscheidung über den Gruppensieg bringen - der Live-Ticker.

Das Länderspiel Italien gegen Portugal beginnt am Samstag um 20.15 Uhr .

. Mit einem Sieg oder Unentschieden kann Portugal gegen Italien den Gruppensieg holen.

Italien würde mit einem Sieg die Chancen auf das Weiterkommen in der UEFA Nations League offen halten.

Das erste Spiel zwischen beiden Mannschaften in der UEFA Nations League konnte Portugal 1:0 gewinnen.

Italien - Portugal -:- (Sa, 20.45 Uhr), in Mailand

Italien: Donnarumma - Biraghi - Chiellini - Bonucci - Florenzi - Barella - Jorginho - Verratti - Insigne - Immobile - Chiesa Portugal: Patrício - Cancelo - Fonte - Dias - Rui - William - Neves - Pizzi - Bruma - A. Silva - B. Silva Tore: --- Schiedsrichter: Danny Makkelie (Niederlande)

>>> Ticker aktualisieren <<<

15. Minute: In der Anfangsphase zeigte sich Italien drückend überlegen. Nach dem ersten eigenen Torschuss ist Portugal aber plötzlich voll mit im Spiel und brandgefährlich.

14. Minute: Cancelon bringt den Ball flach von rechts in den Strafraum und Italien muss zur Ecke klären. Zum zweiten Mal wurde die Abwehr nun von einem schnellen Vorstoß in Bedrängnis gebracht.

Portugal ist gegen Italien plötzlich mit im Spiel

11. Minute: Bruma kommt im Strafraum gefährlich zum Schuss: Plötzlich ist Portugal zum ersten Mal vorne und gerade noch rechtzeitig ist ein italienischer Fuß im Weg.

10. Minute: Eine abgefälschte Flanke von Chiesa zwingt Portugals Torhüter zum Eingreifen.

9. Minute: Portugal kommt in Ballbesitz nicht nach vorne. Italien kann in der gegnerischen Hälfte wieder den Ball an sich reißen.

7. Minute: Italien bleibt am Drücker: Immobile findet direkt vor dem Tor keinen Anspielpartner, doch Florenzi kann anschließend von der Strafraumgrenze noch einmal draufhalten - vorerst ohne Erfolg.

6. Minute: Der Torhüter muss behandelt werden, da er im Eifer des Gefechts vom eigenen Spieler das Knie ans Kinn bekam. Nach kurzer Unterbrechung geht es weiter.

Erste Dicke Chance für Italien - Portugal in der Defensive

5. Minute: Chance für Italien! Ein Gewaltschuss kurz vor der Strafraumgrenze zwingt Patrício zu einer Parade.

3. Minute: Italien macht Druck und provoziert einen Fehler im Passspiel der Portugiesen. Patrício muss den Ball erst mal hinten raushauen, um die Situation zu klären.

2. Minute: Italien lässt den Ball laufen und kommt im zweiten Anlauf bis in den Strafraum. Glück für Portugal, dass noch kein Abschluss dabei rausgekommen ist.

1. Minute: Der Ball rollt bei Italien gegen Portugal, die Gäste haben Anstoß.

20.45 Uhr: Nur noch die Seitenwahl trennt uns jetzt vom Anstoß.

20.40 Uhr: Für das Spitzenspiel in der Nations League ist das Giuseppe-Meazza-Stadion ausverkauft. Vor den Hymnen gibt es noch die offizielle Ehrung für Giorgio Chiellini, der sein 100. Länderspiel absolviert.

+++ Ein Blick auf die Aufstellungen verrät es bereits, aber es sei noch einmal gesondert gesagt: Cristiano Ronaldo läuft heute nicht auf Seiten Portugals auf. Er bekommt an diesem Spieltag der UEFA Nations League eine Länderspielpause.

+++ Die Partei wird vom niederländischen Referee Danny Makkelie geleitet. Seine Assistenten sind Mario Diks und Hessel Steegstra.

+++ Vor dem Start der UEFA Nations League waren sich Italien und Portugal zuletzt am 16. Juni 2015 in einem Länderspiel begegnet. Portugal ging mit 1:0 als Sieger hervor. Damals war es mehr als sieben Jahre her, seit sich beide Mannschaften zuletzt gegenüber standen. Das Jahr 2008 markiert aktuell das Jahr, in dem Italien zuletzt einen Länderspiel-Sieg gegen Portugal eingefahren hat.

+++ Da Giorgio Chiellini heute für Italien aufläuft, wird es sein 100. Länderspieleinsatz. Noch dazu ist das Datum ein besonderes: Chiellini durfte auf den Tag genau vor 14 Jahren sein Debüt in der italienischen A-Nationalmannschaft geben. Vielleicht lenkt ihn der Rekord von der pikanten Foto-Panne ab, bei der er in der Kabine im falschen Augenblick abgelichtet wurde.

Aufstellungen für Italien - Portugal in der Nations League

Die Aufstellungen für die Begegnung von Italien und Portugal sind jetzt veröffentlicht. So sehen die Startformationen auf beiden Seiten aus:

Italien: Donnarumma - Biraghi - Chiellini - Bonucci - Florenzi - Barella - Jorginho - Verratti - Insigne - Immobile - Chiesa

Portugal: Patrício - Cancelo - Fonte - Dias - Rui - William - Neves - Pizzi - Bruma - A. Silva - B. Silva

Este é o nosso 11 inicial para o jogo de hoje! Força, Portugal! #TudoPorPortugal pic.twitter.com/gABeWi62zG — Portugal (@selecaoportugal) 17. November 2018

+++ Wenn es am heutigen Abend eine Favoritenrolle gibt, liegt sie eher bei Portugal - schon allein deshalb, weil die Portugiesen das erste Aufeinandertreffen in der UEFA Nations League mit einem 1:0 für sich entschieden haben. Trotzdem gibt es eine Statistik, die Italien Mut machen sollte: Die Mannschaft hat in den letzten 11 Spielen auf italienischem Boden nicht verloren. Die letzte Länderspiel-Niederlage im eigenen Land gab es 2016.

+++ Wer die Zeit hat, um das Spiel kompett anzusehen, kann das heute Abend im Live-Stream tun. Eine Übertragung im TV gibt es in Deutschland hingegen nicht. Auf tz.de* finden Sie die Infos zur Übertragung von Italien - Portugal im Live-Stream.

+++ Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker vom Duell Italien gegen Portugal in der Nations League!

Vorbericht: Italien gegen Portugal heute ab 20.45 Uhr im Live-Ticker

Im Giuseppe-Meazza-Stadion könnte an diesem Samstagabend bereits die Entscheidung in der Gruppe A3 fallen, denn geht Europameister Portugal beim viermaligen Weltmeister nicht als Verlierer vom Platz, würde er sich vorzeitig Platz 1 und somit einen Platz im „Final Four“ der Nations League 2018/19 sichern (tz.de* erklärt Modus und Regeln des neuen Wettbewerbs). Das dritte Team aus der Gruppe A3, das Team aus Polen, steht bereits als Absteiger in die Division B fest.

Pl. Land Sp. S U N Tore Diff. Pkt 1. Portugal 2 2 0 0 4:2 +2 6 2. Italien 3 1 1 1 2:2 ±0 4 3. Polen 3 0 1 2 3:5 −2 1

Italien gegen Portugal entscheidet über Weiterkommen in der Nations League

Die Ausgangslage ist also klar: Portugal reicht ein Remis, um als Sieger der Gruppe A3 festzustehen. Italien hingegen würde bei einem eigenen Erfolg die Portugiesen überholen und müsste anschließend am Dienstag auf polnische Schützenhilfe gegen den Europameister hoffen (tz.de* zeigt den Spielplan der Nations League).

Bislang trafen Italien und Portugal 26 Mal aufeinander. Von diesen Duellen konnte die Squadra Azzurra 18 gewinnen, lediglich sechs Mal gingen die Portugiesen als Sieger vom Feld (bei zwei Remis). Das Torverhältnis lautet 51:23 für Italien. Das Hinspiel allerdings gewann der Europameister von der iberischen Halbinsel mit 1:0 (Tor durch Andre Silva).

Die weiteren Nations-League-Spiele am Samstag

Liga Gruppe Uhrzeit Begegnung Ergebnis B 2 18 Uhr Türkei - Schweden 0:1 (0:0) C 4 15 Uhr Serbien - Montenegro 2:1 (2:0) C 1 20.45 Uhr Albanien - Schottland -:- (-:-) C 4 20.45 Uhr Rumänien - Litauen -:- (-:-) D 3 18 Uhr Aserbaidschan - Färöer-Inseln 2:0 (2:0) D 3 18 Uhr Malta - Kosovo 0:5 (0:1)

fw

*tz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks