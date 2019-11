Jahreshauptversammlung im Live-Ticker - Hoeneß verrät kurioses Vertrags-Detail 

Der FC Bayern München lädt heute zur JHV 2019 ein. Im Fokus der Jahreshauptversammlung steht der Abschied von Uli Hoeneß. Wir berichten im Live-Ticker.

Am heutigen Freitag findet ab 19 Uhr die Jahreshauptversammlung des FC Bayern München statt.

statt. Im Fokus: Der Abschied von Präsident Uli Hoeneß .

. Wir begleiten die JHV 2019 im Live-Ticker.

17.09 Uhr: In wenigen Stunden tritt Uli Hoeneß ab. Vor dem offiziellen Abschied in der Olympiahalle veröffentlichte der deutsche Rekordmeister eine emotionale und für Verwirrung sorgende Abschieds-Doku für seinen scheidenden Präsidenten. In dieser kommt auch Hoeneß selbst zu Wort - und gibt kuriose Einblicke rund um den einstigen Wechsel zum FCB.

Hoeneß spielte in der Jugend bei der TSG Ulm 1846 und galt als großes Talent. Viele Vereine warben um den schnellen Offensivspieler. Der TSV 1860 München galt als Favorit, Hoeneß und auch Paul Breitner, die zusammen in der Jugendnationalmannschaft spielten, zu verpflichten: „Es war eigentlich ziemlich klar, dass wir beide zu Sechzig gehen“, sagt Hoeneß. Der damalige Löwen-Geschäftsführer Ludwig Maierböck sei fast jeden Sonntag „entweder bei mir oder beim Breitner in Freilassing“ gewesen.

Letztlich entschied sich Hoeneß - wie auch Breitner - aber für den FC Bayern und wechselte 1970 an die Säbener Straße. Bereits an dem Tag als ihn Bayerns Kult-Manager Robert Schwan zu Hause besuchte, wurde der Vertrag aufgesetzt - inklusive eines skurrilen Details: „Ich wurde angestellt als Gärtner.“

Die Gründe für dieses ungewöhnliche Vertragsdetail beschreibt Hoeneß wie folgt: „Ich sollte bis zur Olympiade (Sommerspiele in München 1972, d. Red.) nicht Profi werden.“ Damals durften am Fußballturnier der Olympischen Spielen nämlich lediglich Amateure teilnehmen. Alles in Allem blickt der 67-Jährige auf eine bewegte Karriere zurück - und entwickelte sich vom „Gärtner“ zum Macher des erfolgreichsten deutschen Fußballklubs.

Jahreshauptversammlung des FC Bayern: Hoeneß-Gegner Bachmayr vor Ort

16:05 Uhr: Es wird spannend. Nur noch wenige Stunden sind es bis zur Jahreshauptversammlung, auf der Uli Hoeneß als Präsident des FC Bayern verabschiedet wird. Ein inzwischen womöglich deutschlandweit bekanntes Mitglied wird ebenfalls anwesend sein: Johannes Bachmayr.

Der 34-Jährige hatte Hoeneß auf der JHV 2018 in seiner Rede heftig attackiert. Der Präsident hatte an den Attacken lange Zeit schwer zu knabbern, wie tz.de* berichtete. Doch heuer will Bachmayr Uli Hoeneß zuliebe schweigen. „Eine Wortmeldung ist dieses Mal nicht geplant. Ich habe im Vorjahr genug gesagt, und bei aller berechtigten Kritik fände ich es nicht richtig, am großen Abschiedstag von Uli Hoeneß noch mal in dieser Form in Erscheinung zu treten“, sagte er der Bild.

Bachmayr hatte damals Hoeneß unter anderem eine One-Man-Show und zweifelhaftes Verhalten gegenüber ehemaligen Angestellten vorgeworfen.

JHV: Uli Hoeneß wettert gegen „überhöhten Fußball“

14:41 Uhr: Nach seinem Abschied als Präsident des FC Bayern dürfte es etwas ruhiger werden um Uli Hoeneß. Auch wenn er den Verein auch nach seinem Abschied verteidigen, die Abteilung Attacke wieder ausfahren wolle, sei er „sehr, sehr neugierig“, wie sich seine Zukunft entwickeln werde, wie er in einem Interview mit dem Radiosender Bayern 3 sagte.

Kurz vor dem Showdown bei der Jahreshauptversammlung in der Münchner Olympiahalle nutzte er aber noch einmal die Gelegenheit, in offizieller Position die negativen Aspekte des Fußball-Booms anzusprechen und zu kritisieren. „Der Fußball ist aus meiner Sicht zu überhöht. Jedes Spiel eine ausverkaufte Allianz Arena, jedes Wochenende ist der Fußball die Nummer eins. Die Verletzung von irgendeinem Spieler kommt demnächst in der Tagesschau vor dem Rücktritt von Wladimir Putin. Das ist nicht in Ordnung“, sagte der 67-Jährige.

Hoeneß selbst sei der Rummel um den Fußball zu viel. „Wenn ich daran denke, was manche für ein Theater machen, wenn ein Spieler verletzt ist oder wenn er schlecht ist. Ich mache mir eher Sorgen, wie ältere Leute mit keiner Rente in München überleben können.“

Jahreshauptversammlung: Uli Hoeneß feilte in der Nacht an seiner Abschiedsrede

13:20 Uhr: Noch-Präsident Uli Hoeneß hat nach eigenen Worten mitten in der Nacht an seiner Abschiedsrede gefeilt. „Da ich ein Nachts-Reden-Denker bin, habe ich sicherlich etwa seit vier Uhr an meiner Rede gefeilt“, sagte Hoeneß im Interview mit dem Radiosender Bayern 3. Die Nacht vor seinem Abschied war somit eine kurze.

Für die Zeit nach der Jahreshauptversammlung habe er „bis auf ganz wenige Dinge nächste Woche keinen Plan.“ Das sei eine Situation, „die ich in 40 Jahren nicht erlebt habe“, sagte er. „Ich bin sehr, sehr neugierig, wie sich das entwickelt.“

Uli Hoeneß vor der JHV 2019: „Das wird sicherlich emotional werden“

12:11 Uhr: Uli Hoeneß bereitet sich auf einen sehr emotionalen Moment vor, wenn er am Abend die Olympiahalle betreten wird, um sich bei der Jahreshauptversammlung zu verabschieden. „Ich bin jetzt noch gelassen, aber wenn ich dann in die wahrscheinlich vollbesetzte Olympiahalle eintrete, dann wird das sicherlich emotional werden“, sagte Hoeneß am Freitagmorgen dem Radiosender Bayern 3 in einem Interview. Falls Tränen fließen sollten, habe er „damit kein Problem“. Verwirrung gibt es unterdessen um ein Abschiedsvideo für Uli Hoeneß.

Hoeneß erinnerte aber noch an weitere emotionale Momente in seiner Zeit als Verantwortlicher des FC Bayern. So zum Beispiel die Niederlage im Champions-League-Finale 1999 gegen Manchester United, oder die Entwicklung von Franck Ribery, „der als Spieler zum FC Bayern kam mit der Gewissheit, irgendwann bei Real Madrid zu spielen. Und jetzt ist er seit über zehn Jahren da und hat vor mit seiner Familie in München zu leben“, wie Hoeneß Bayern 3 weiter sagte.

Besonders nahe gegangen sei ihm die Geschichte mit Sebastian Deisler, der von Depressionen geplagt, Anfang 2007 mit nur 27 Jahren seinen Rücktritt erklärt hatte. Seinen Anruf damals werde er nie vergessen, als er sagte „Herr Hoeneß, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr.“ „Das war Wahnsinn.“

Jahreshauptversammlung des FC Bayern: Rekordzahlen neben Abschied von Uli Hoeneß

11:30 Uhr: Der Abschied von Uli Hoeneß als Präsident des FC Bayern steht zweifelsohne bei der Jahreshauptversammlung des FC Bayern am Freitagabend im Fokus. Ein Abschied, der für alle Beteiligten nicht einfach wird. Im Vorfeld dieses Abschieds haben zwei Lehrer aus Neubiberg bei München nun eine neue Hymne auf den FC Bayern komponiert. Das Video geht derzeit viral. Der Song soll eine „Hommage an die goldene Ära“ und „Uli Hoeneß als verantwortlichen Präsidenten“ sein. Das berichtet merkur.de*.

Aber Jan-Christian Dreesen dürfte all diejenigen aufmuntern, denen Hoeneß‘ Abschied zu nah geht. Denn der Finanzvorstand dürfte neue Rekordzahlen präsentieren. Neben einem ordentlichen Umsatzplus wird auch eine kräftige Gewinnsteigerung erwartet.

Vor der JHV erinnert Karl Hopfner an aufbrausende Momente von Uli Hoeneß

10:44 Uhr: Karl Hopfner war gewissermaßen der Platzhalter von Uli Hoeneß, als dieser wegen der Steueraffäre seinen Rücktritt als Präsident des FC Bayern angekündigt hatte.

Vor der JHV am Abend verrät Hopfner in einem Interview mit tz.de*, dass Hoeneß ab und an aufbrausend war. „Er hat einfach das Interesse des FC Bayern im Kopf. Und wenn da etwas dagegen kam, dann ist ihm die Hutschnur geplatzt. Und wenn ihm die Hutschnur geplatzt ist, dann wurde der Kopf rot“, sagte Hopfner. Das sei nichts Negatives, sondern vielmehr „eine Auszeichnung und auch eine Erkenntnis, dass er hinter dem steht, was er gemacht hat. Oder wenn der FC Bayern angegriffen wurde, dass er dagegen gehalten hat.“

JHV im Live-Ticker: Jupp Heynckes richtet emotionale Worte an Uli Hoeneß

09.37 Uhr: Vor dem Start der Jahreshauptversammlung des FC Bayern sagt auch der mehrmalige Bayern-Trainer und Freund von Uli Hoeneß, Jupp Heynckes, dem scheidenden Präsidenten mit emotionalen Worten „Servus“.

„Freundschaft darf keine Einbahnstraße sein“, wird der 74-Jährige auf der Homepage des Rekordmeisters zitiert, „da muss ein gegenseitiger Rückfluss kommen. Und es muss Vertrauen da sein. Ich vertraue Uli – und umgekehrt. Ich weiß, dass er immer für mich da ist, auch wenn es mir schlecht geht. Wir haben alle Höhen und Tiefen zusammen durchlaufen. Ich mag den Typen, ich mag den Menschen Uli Hoeneß. Und ich denke auch, dass die Öffentlichkeit teilweise ein Bild von ihm hat, das nicht der Realität entspricht.“

Heynckes über Hoeneß: „Das war vergebliche Liebesmüh“

Heynckes, der Hoeneß eine „Bilderbuchkarriere“ bescheinigt: „Uli ist ein Mensch, der sein Leben seinem Klub gewidmet hat. Er ist der erfolgreichste Fußballmanager auf der ganzen Welt und zuvor war er ein Weltklassespieler.“

Dass ihn sein Freund vor zwei Jahren vehement und letztlich erfolglos versuchte, ihn als Trainer zu halten, nahm Heynckes ihm nicht übel. „Das war vergebliche Liebesmüh. Aber das ist Uli Hoeneß. Er zieht alle Register, wenn ihm etwas wichtig ist. Es passiert dann nicht so oft, dass jemand standhält.“

Jahreshauptversammlung im Live-Ticker: Ärgster Rivale tadelt Hoeneß - „Ohne Rücksicht ...“

Update vom 14. November, 17.33 Uhr: Bei der am Freitag stattfinden Jahreshauptversammlung wird bei Bayern München aller Voraussicht nach Herbert Hainer als neuer Vereinspräsident inthronisiert. In einem Interview mit dem Vereinsmagazin 51 äußert sich der frühere Adidas-Chef zu den Mutmaßungen, er würde vorerst als eine Art „Marionette“ von Uli Hoeneß agieren.

Update vom 14. November, 15.45 Uhr: Der Abschied von Uli Hoeneß als Präsident des FC Bayern ist weit über München hinaus das beherrschende Thema im deutschen Fußball.

Uli Hoeneß und sein FC Bayern München halfen anderen Klubs

Das zeigen auch die Reaktionen anderer Klubs - zum Beispiel des SV Darmstadt 98. Die Hessen sind einer von mehreren Vereinen, denen die Bayern durch sogenannte Retter-Spiele aus dem Schlamassel halfen.

Zum Hintergrund: Nach und nach setze sich der Trend durch, dass deutsche Traditionsklubs, die in finanzielle Schieflage gerieten, sich bei Hoeneß und dem Rekordmeister meldeten - und um ein Freundschaftsspiel baten, das wegen der Attraktivität des Gegners hohe Zuschauereinnahmen und Marketingerlöse versprach.

2008 half der Rekordmeister zum Beispiel den Darmstädtern. Der SV Darmstadt schrieb auf seinem Twitter-Account nun: „Auch der #sv98 wäre heute ohne das Wirken von Uli Hoeneß nicht dort, wo er ist. Denn der Besuch desFC Bayern im Mai 2008 war für uns überlebensnotwendig.“

Auch der #sv98 wäre heute ohne das Wirken von Uli Hoeneß nicht dort, wo er ist. Denn der Besuch des @FCBayern im Mai 2008 war für uns überlebensnotwendig. Speziell deshalb sagen wir #DankeUli und wünschen einen wohlverdienten und vergleichsweise entspannten Ruhestand pic.twitter.com/YxtQLkLhq1 — SV Darmstadt 98 (@sv98) 14. November 2019

Vor Hoeneß-Abgang: Trainer-Frage beim FC Bayern weiter offen

Update vom 14. November, 13.45 Uhr: Hoeneß geht, die Trainer-Frage bleibt: Weiterhin ist beim FC Bayern offen, wer langfristig den Job des Cheftrainers übernehmen darf.

Hansi Flick soll die Profis (nicht nur) nach dem Willen von Hoeneß zwar auch nach dem Bundesliga-Spiel in Düsseldorf (23. November) betreuen. Aber wie lange genau?

Sollte Hoeneß am Freitag ein Engagement des 54-jährigen Badeners bis Saisonende verkünden, wäre es ein letztes Geschenk an die Bayern-Gemeinde.

+ Trainer-Duo des FC Bayern: Hansi Flick (li.) und Hermann Gerland. © AFP / CHRISTOF STACHE

Ex-Rivale Christoph Daum huldigt und tadelt Uli Hoeneß zugleich

Update vom 14. November, 12.30 Uhr: In der sogenannten „Koksaffäre“ waren sie ärgste Rivalen: Christoph Daum und Uli Hoeneß.

Der Noch-Bayern-Präsident Hoeneß hatte Daum im Herbst 2000 mit dem Konsum von Drogen in Verbindung gebracht - und damit einen Riesen-Skandal im deutschen Fußball losgetreten. Besser gesagt, maßgeblich zu dessen Aufklärung beigetragen.

Uli Hoeneß beschuldigte Christoph Daum schwer

Daum war damals Coach des Bundesliga-Konkurrenten Bayer Leverkusen und hatte bereits einen Vertrag beim DFB als künftiger Bundestrainer unterschrieben.

Nach den öffentlichen Anschuldigungen durch Hoeneß sah sich der Sachse einem dermaßen großen Druck ausgesetzt, dass er selbst eine Haar-Untersuchung auf Kokain veranlasste - die schließlich positiv ausfiel.

FC Bayern: Auch Christoph Daum verabschiedet Uli Hoeneß

Daum wurde von Bayer Leverkusen entlassen und der DFB kündigte den Vertrag mit ihm wieder auf. Nun, unmittelbar vor dem Abschied von Hoeneß als Präsident des FC Bayern, hat sich der heute 66-Jährige zu seinem früheren Widersacher zu Wort gemeldet - und ihn auch getadelt.

„Keiner durfte etwas gegen die Bayern sagen, und wenn das doch der Fall war, hast Du zum Gegenangriff geblasen. (...) Wo die Interessen des FC Bayern beginnen, hört Deine Zurückhaltung auf“, schrieb der Ex-Bundesliga-Coach im Vereinsmagazin 51.

Christoph Daum über Uli Hoeneß: „Du warst nie artig“

Daum weiter an Hoeneß gerichtet: „Wir alle leben unter demselben Fußballhimmel, doch Deine Sichtweise war vielmals eine andere. Du hast oft mit dem Herz gedacht und bist dabei an den Punkt gegangen, wo aus Deiner Sicht Klartext angesagt war, ohne Rücksicht darauf, dass es brenzlig werden könnte.“

Der Fußball-Trainer schloss seinen Abschiedsbrief an den Bayern-Patron mit den Worten: „Du warst nie artig, aber stets einzigartig.“ Zur Einordnung: Jahre nach der „Koksaffäre“ hatte Daum mehrmals betont, dass er mit etwas Abstand seinen Frieden mit Hoeneß gemacht habe.

Erstmeldung: FC Bayern hält JHV 2019 in Olympiahalle ab

+++ Herzlich willkommen zum Live-Ticker der Jahreshauptversammlung des FC Bayern München. Am Freitag, 15. November, zieht der Rekordmeister in der Olympiahalle Bilanz. Im Fokus steht natürlich der Abschied von Präsident Uli Hoeneß. Um 19 Uhr geht es los, wir sind im Live-Ticker dabei. +++

Jahreshauptversammlung 2019: Uli Hoeneß verabschiedet sich vom FC Bayern München

München - Der Tag der Tage ist gekommen. Uli Hoeneß tritt am Freitag, 15. November, als Präsident des FC Bayern München zurück. Was wird der langjährige Macher des Rekordmeisters zu seinem Abschied zu sagen haben?

Sicher wird Hoeneß, der zuletzt mit Äußerungen über den DFB für Aufsehen sorgte, nach jenem 15. November nicht komplett von der Bildfläche verschwinden.

Der FCB-Patriarch wird auch zukünftig den FC Bayern München verfolgen - nicht zuletzt, weil er weiter Mitglied im Aufsichtsrat ist. Hoeneß‘ Abschied vom FC Bayern München ist seit langem geplant. Mit Herbert Hainer übernimmt ein Vertrauter des gebürtigen Ulmers.

+ Jahre lang Präsident des FC Bayern: Uli Hoeneß. © dpa / Matthias Balk

JHV 2019: FC Bayern München zieht Bilanz - Wird Pep Guardiola ein Thema?

Worum geht es bei der Jahreshauptversammlung 2019 noch? Eine der größten Leistungen von Uli Hoeneß ist es, den FC Bayern München zu einem funktionierenden Wirtschaftsunternehmen ausgebaut zu haben. Sicher wird Finanzvorstand Jan-Christian Dreesen wieder beeindruckende Zahlen vorlegen können.

Ob es bei der JHV 2019 auch Aussagen zu aktuellen Themen gibt? Möglicherweise wird der Kader näher beleuchtet und die Personalie Leroy Sané diskutiert. Dessen aktueller Trainer Pep Guardiola steht mittlerweile ebenfalls auf der Liste der potenziellen Nachfolger von Niko Kovac. Reiht er sich - erneut - in die lange Liste der Trainer des FC Bayern München ein? Wo Sie die JHV 2019 live im Stream verfolgen können, erfahren Sie bei tz.de*.

Uli Hoeneß sprach übrigens wenige Tage vor der Jahreshauptversammlung bei einer Podiumsdiskussion zum zehnten Todestag von Robert Enke offen über Ex-Bayern-Profi Sebastian Deisler. Der Noch-Präsident berichtete von emotionalen Gesprächen mit dem einstigen Jahrhunderttalent.

Nun sind neue Zahlen zur Steueraffäre um Uli Hoeneß aufgetaucht. Demnach blieb es nicht bei 28,5 Millionen Euro, die die Bayern-Legende zurückzahlen musste, sondern um eine bedeutend höhere Summe.

*tz.de und merkur.de sind Teil des deutschlandweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks



Rubriklistenbild: © picture alliance/dpa / Sven Hoppe