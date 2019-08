Javi Martinez zurück im Mannschaftstraining: Option gegen Schalke?

Javi Martinez fehlte zuletzt verletzt. Nun gibt es gute Nachrichten von Seiten des Spaniers.

Update vom 18. August 2019: Frohe Kunde für Niko Kovac: Javi Martinez konnte am Samstag wieder ins Mannschaftstraining einsteigen. Während der Saisonvorbereitung war dem Spanier nur die Zuschauerrolle geblieben. Martinez klagte seit dem Audi Cup über Knieschmerzen und konnte nur individuell trainieren. Beim Training am Samstag war Martinez wieder voll dabei. Nur am Trainingsspiel zum Abschluss nahm er nicht Teil. Ob Martinez für das nächste Ligaspiel auf Schalke schon eine Option ist, ist allerdings nicht klar.

Javi Martinez fällt weiter aus - Niko Kovac macht wenig Hoffnung

München - Der FC Bayern muss in naher Zukunft ohne Javi Martinez planen. Sein letztes Spiel absolvierte der Spanier beim 6:1-Erfolg gegen Fenerbahce Istanbul. Seither fehlt der 30-Jährige verletzungsbedingt. Im damaligen Test war Martinez aufs Knie gefallen, der Schmerz sei auch heute noch präsent, wie Niko Kovac im „Kicker“ erklärt. Wann der Spanier endlich wieder mit der Mannschaft trainieren kann, ist weiter unklar.

Javi Martinez fällt gegen Energie Cottbus aus

Während seine Kollegen sich am Tegernsee auf die kommende Saison final einstimmten, blieb für Martinez nur die Zuschauerrolle. Der Abräumer strampelte fernab des Geschehens etliche Kilometer auf dem Fahrrad-Ergometer ab. An Lauf- und Ballübungen sei aktuell nicht zu denken. Er habe "Schmerzen und darf nicht mehr machen, als er im Moment macht", nimmt Niko Kovac die Hoffnung auf eine baldige Rückkehr. Damit wird der Kroate auch im DFB-Pokalspiel gegen Energie Cottbus (das Spiel können Sie in unserem Live-Ticker verfolgen) nicht auf ihn zurückgreifen können.

FC Bayern: Verstärkung im Anflug

Der Mini-Kader des Rekordmeisters schrumpft somit fürs Erste. Allerdings könnte die Mannschaft bald Zuwachs bekommen. Denn der Transfer von Ivan Perisic ist nach tz-Informationen fix. Der Kroate gilt jedoch nur als Übergangslösung, doch der Poker um Wunschkandidat Leroy Sané wird allmählich zur Farce. Neue Details sorgen beim Fan für Kopfschütteln.