Bayern-Schock: Martinez zieht sich bei Wanderung Bruch zu

München - Innenverteidiger Javier Martínez vom deutschen Meister FC Bayern München fällt für den Rest der Saison aus.

Der 28 Jahre alte spanische Nationalspieler hat sich nach Angaben seines Klubs am Sonntag während eines Besuchs in seiner Heimat bei einer Bergwanderung einen Bruch des linken Schlüsselbeins zugezogen und wurde bereits am Dienstag in München von Professor Hans Hertlein operiert.

Die Bayern spielen am Samstag beim Tabellenzweiten RB Leipzig und eine Woche später zum Saisonabschluss gegen den SC Freiburg. Ebenso wie Martínez fallen beim Rekordmeister auch die verletzten Torhüter Manuel Neuer und Sven Ulreich für diese beiden Spiele aus.

Martinez hat beim FC Bayern eine bewegte Vergangenheit in Sachen Verletzungen: Besonders lange fiel er 2014 aus, als er sich im DFL-Supercup gegen Borussia Dortmund einen Kreuzbandriss zuzog. Daraufhin fiel er fast ein Jahr aus und zog sich in Folge noch Probleme an der Patellasehne sowie einen Meniskusschaden zu. Insgesamt verpasste er beim Rekordmeister deswegen 59 Spiele in knapp 1,5 Jahren.

In der laufenden