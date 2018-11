JHV 2018 des FC Bayern - Hoeneß: „Oliver Kahn spielt in unseren Überlegungen...“

Bei der Jahreshauptversammlung 2018 des FC Bayern München adressierte Präsident Uli Hoeneß auch die Gerüchte, wonach Oliver Kahn zum FC Bayern zurückkehren soll.

München - Der FC Bayern München intensiviert beim anstehenden Umbruch in der Vereinsführung das Werben um den langjährigen Kapitän Oliver Kahn. „Ich kann ihnen versichern, dass der Name Oliver Kahn in unseren Überlegungen eine Rolle spielt“, sagte Präsident Uli Hoeneß am Freitagabend bei der Jahreshauptversammlung in München.

Der 49-jährige Kahn könnte die Nachfolge des Vorstandsvorsitzenden Karl-Heinz Rummenigge (63) antreten, allerdings „nicht heute oder morgen“, wie Hoeneß betonte. In naher Zukunft sollen Weichen gestellt werden. Der von ihm angeführte Aufsichtsrat werde sich mit dem Thema Kahn bei der Sitzung im Februar 2019 beschäftigen, sagte Hoeneß.

Entscheidung über Rummenigge fällt noch vor Weihnachten - Kahn als Nachfolger?

Noch vor Weihnachten soll eine Entscheidung darüber fallen, ob der seit 2002 amtierende Rummenigge seinen Ende 2019 auslaufenden Vertrag als Vorstandschef verlängert. Aufsichtsratsboss Hoeneß hofft, dass der 63-Jährige zwei weitere Jahre „weitermacht“.

In Bezug auf Kahn bemerkte der Präsident: „Einem Kaliber wie Karl-Heinz Rummenigge nachzufolgen, ist keine einfache Sache.“ Der ehemalige Nationaltorhüter Kahn hat sich bislang nicht öffentlich zu einem möglichen Comeback beim FC Bayern geäußert.

