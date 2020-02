Pressekonferenz im Live-Ticker: Jetzt sprechen die Hertha-Bosse über die Vorwürfe von Jürgen Klinsmann

Wie reagieren die Bosse von Hertha BSC auf die Vorwürfe von Jürgen Klinsmann? Werner Gegenbauer, Michael Preetz und Lars Windhorst stehen Rede und Antwort. Wir sind im Live-Ticker dabei.

Der zurückgetretene Jürgen Klinsmann erhebt Vorwürfe gegen die Bosse von Hertha BSC .

erhebt Vorwürfe gegen die Bosse von . Pressekonferenz mit Investor Lars Windhorst, Präsident Werner Gegenbauer und Manager Michael Preetz .

. Berlin befindet sich in der Bundesliga mitten im Abstiegskampf.

München/Berlin - Nach dem Rücktritt von Jürgen Klinsmann bei Hertha BSC soll nun eine Pressekonferenz mehr Klarheit bringen. Klinsi selbst hatte sich am Mittwochabend per Facebook an die Fans gewandt und die Situation aus seiner Sicht dargestellt. Am Donnerstag werden nun Investor Lars Windhorst, Präsident Werner Gegenbauer und Manager Michael Preetz Antworten geben - auch auf die Frage, ob Klinsmann im Aufsichtsrat bleibt. Ersten Berichten zufolge soll das keine Option für die Hertha sein.

Wir verfolgen die PK im Live-Ticker, um 11.30 Uhr geht‘s los!

pm

Rubriklistenbild: © dpa / Andreas Gora