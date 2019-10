Juskic löst Biehrer ab bei Teutonia Hausen

Obertshausen – Fußball-Kreisoberligist Teutonia Hausen hat Christian Biehrer aus dem Amt des Trainers der ersten Mannschaft entlassen. „Das hat nichts mit unserer Platzierung zu tun.

Mit nur vier Punkten Rückstand auf Platz eins sind wir als Aufsteiger voll im Soll“, erklärte Spielausschussmitglied Thomas Lamperstorfer: „Christian hat aber die Akzeptanz der Mannschaft verloren. Einige Spieler waren schon seit längerem mit Trainingsintensität und -inhalten unzufrieden. Wir haben mehrfach mit Gesprächen mit allen Beteiligten versucht, die Situation zu kitten. Nach jeder Niederlage aber wurde die Kritik immer lauter. “.

Als Nachfolger präsentierte die Teutonia Zivojin Juskic, der zuletzt acht Jahre lang für die TS Ober-Roden tätig war, fünf Jahre als Trainer und zuletzt drei Jahre als Sportlicher Leiter. „Er wollte doch gerne wieder als Trainer arbeiten“, sagte Lamperstorfer, „und ihm haben unsere Rahmenbedingungen gefallen mit viel Man-Power in Teambetreuung und Spielausschuss, guten Trainingsbedingungen durch unseren Kunstrasenplatz und den durchaus vorhandenen Ambitionen. Wenn sich eine Chance auf den Aufstieg bietet, wollen wir sie nutzen.“

Leid tut Lamperstorfer die Trennung für Biehrer, einen „Ur-Teutonen“, wie er betonte, der dem Verein in seiner zweiten Funktion als E-Jugend-Trainer erhalten bleibt. In der vergangenen Saison hat Biehrer die Teutonia mit beeindruckenden 80 Punkten und 142:25 Toren zur Meisterschaft in der A-Liga 2 geführt, jetzt aber hat er die Akzeptanz der Mannschaft verloren. mos

Quelle: op-online.de