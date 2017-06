Kamerun und Australien wahren Halbfinal-Chance

Kamerun und Australien haben die Chance auf den Einzug ins Halbfinale des Confederations Cups in Russland gewahrt.

St. Petersburg - In einer schwachen Partie trennten sich die beiden Gruppengegner der deutschen Mannschaft im halbleeren Krestowski-Stadion von St. Petersburg 1:1 (1:0). André-Frank Zambo brachte den Afrikameister vor der Pause in Führung (45.+1), Kapitän Mark Milligan glich per Elfmeter für den Asienmeister (60.) aus.

Mit nun jeweils einem Punkt bleiben beide Teams in der Tabelle der Gruppe B jedoch hinter Deutschland und Chile (je 3). Die Mannschaft von Jogi Löw trifft am Abend (20.00 Uhr im Live-Ticker) auf den Südamerikameister und kann mit einem Sieg das Halbfinalticket lösen. Kamerun ist am 25. Juni (17.00 Uhr) der letzte Vorrundengegner des deutschen Teams.

Kamerun geht kurz vor der Pause in Führung

Vor der tristen Kulisse mit nur 35.021 Zuschauern entwickelte sich ein Spiel ohne viele Höhepunkte. Kurz vor der Pause war es Zambo, der die erste gefährliche Gelegenheit zur verdienten Führung nutzte: Nach einem langen Ball in die Tiefe spitzelte er den Ball gefühlvoll am australischen Keeper Matthew Ryan vorbei.

+ Der Kameruner Andre-Frank Zambo Anguissa (vorn) erzielt mit einem Lupfer gegen Australiens Torwart Mathew Ryan (r.) das Tor zum 1:0. © dpa

Beinahe hätte Australien direkt nach dem Seitenwechsel zurückgeschlagen: Tomi Juric schoss den Ball jedoch freistehend weit über das Tor (47.). Treffsicherer zeigte sich Milligan wenig später vom Punkt.

