Wegen diesen T-Shirts: Katar droht Strafe der FIFA

Katar, der Gastgeber der Fußball-WM 2022, kommt weiterhin nicht zur Ruhe. Jetzt droht dem Emirat eine Strafe durch die FIFA - wegen T-Shirts.

Doha - Katars Fußballverband droht wegen Sympathiebekundungen seiner Spieler für den Emir des Golf-Emirats eine Strafe der FIFA. Die katarische Nationalmannschaft trug am Dienstagabend beim Aufwärmen für das WM-Qualifikationsspiel gegen Südkorea T-Shirts mit dem Gesicht von Herrscher Tamim bin Hamad Al Thani, wie lokale Medien am Mittwoch berichteten. Unter dem Bild stand der Schriftzug „Tamim ist die Ehre“. Torschütze Hassan al-Haidus hielt das T-Shirt nach dem 1:0-Führungstreffer in Richtung der Zuschauer hoch.

Bereits vor dem Spiel waren am Stadion in Katars Hauptstadt Doha Aufkleber mit demselben Motiv und der Aufschrift „Wir sind alle Katar“ verteilt worden, wie der Nachrichtensender Al-Dschasira meldete. Auch viele Zuschauer im Stadion trugen das Shirt.

Politische Stellungnahmen von Spielern verstoßen gegen die Regularien des Fußballweltverbandes FIFA. Ein FIFA-Sprecher erklärte auf Anfrage, der Verband warte derzeit auf den offiziellen Spielbericht.

dpa