Kein Freund lauter Töne

Dreieich - Er kommt aus Dreieich, arbeitete mit Erfolg beim einstigen Hessenliga-Rivalen Rot-Weiss Frankfurt - und ist im Fußball bestens vernetzt: Yüksel Ekiz bringt beste Voraussetzungen für seine neue Aufgabe als Sportlicher Leiter des Fußball-Regionalligisten SC Hessen Dreieich mit. Von Jörg Moll

Beim Aufsteiger soll der 37-Jährige das Trainerteam um Rudi Bommer entlasten. .

Ein Freund lauter Töne ist Ekiz nicht, auch der Drang, sich in den Vordergrund zu stellen, ist ihm fremd. „Ich möchte mit Ehrgeiz, Loyalität und Fleiß die gute Arbeit im Verein fortführen“, erklärt Ekiz. Seine zentrale Aufgabe ist es, Rudi Bommer zu entlasten. Der zweimalige Meistertrainer des SC Hessen war bis zum Regionalliga-Aufstieg auch Sportlicher Leiter in Personalunion. Künftig wird Ekiz ihn in der Kaderplanung und im Scouting unterstützen. Auch die Entwicklung im eigenen Nachwuchs soll der einst bei Kickers Offenbach in der zweiten Mannschaft in der Oberliga aktive und später weit herumgekommene Techniker vorantreiben.

Bis Februar 2018 war Ekiz in gleicher Funktion bei Rot-Weiss Frankfurt aktiv. Dann legte er sein Amt nieder. „Es hat einfach nicht mehr gepasst“, erklärte er. Die Rot-Weissen hatten nach zweimaligem Scheitern in der Aufstiegsrunde zur Regionalliga Südwest - Ekiz war im ersten Jahr Co-Trainer von Daniyel Cimen (mittlerweile FC Gießen), ab dem zweiten dann Sportlicher Leiter - einen Neuaufbau wagen müssen. „Eine neue Mannschaft zusammenstellen zu müssen, ist immer schwer“, sagt er im Rückblick. Dazu veränderten sich die Verhältnisse am Brentanobad dramatisch. „Im dritten Jahr wurde es richtig chaotisch“, meinte er und beschloss im Februar dieses Jahres, „den Weg für neue Ideen frei zu machen für diesen tollen Verein.“

Als die Anfrage der Dreieicher kam, musste der Marketingexperte eines Neu-Isenburger Elektronikunternehmens nicht lange überlegen. „Es ist alles sehr durchdacht beim SC Hessen Dreieich“, lobt Ekiz: „Die Manpower ist gut, es hilft jeder jedem, auch die Infrastruktur wurde von Anfang an mitbedacht. Da muss man den Hut ziehen.“ Ekiz konnte im Rückblick auch gut nachvollziehen, dass der SC Hessen Dreieich nach der ersten Hessenliga-Meisterschaft noch auf den Aufstieg verzichtet hatte. Mittlerweile ist der Verein deutlich weiter. Die Umbauarbeiten im Hahn Air Sportpark kommen gut voran. Bis zum ersten Spiel sollen die Arbeiten an den Tribünen sowie den neuen Parkplätzen fertig werden.

Der ersten Spielzeit in der Regionalliga Südwest blickt Ekiz gespannt, aber mit großer Vorfreude entgegen. „Wir sind gewappnet“, sagt er, um im selben Atemzug zu betonen: „Wir sind sicher nicht auf Augenhöhe mit Klubs wie Kickers Offenbach, Waldhof Mannheim oder auch Aufsteiger FC Homburg.“ Dass die Wahrnehmung seines neuen Vereins in der Öffentlichkeit eine andere ist, hat er mehrfach erfahren: „Klar ist: Wir sind definitiv nicht der FC Bayern der Region, wie ich es jüngst irgendwo gelesen habe.“ Der SC Hessen habe - anders als viele Regionalligisten - keine Vollprofis. „Die Jungs kommen abends zum Training“, sagt Ekiz. Genauso wie der neue Sportliche Leiter der Dreieicher.

