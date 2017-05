Keine Gnade für den FSV Frankfurt und Aalen

Frankfurt - Das Bundesgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat den Widerspruch des FSV Frankfurt gegen den Abzug von neun Punkten abgewiesen. der Fußball-Drittligist hatte im April einen Antrag auf Insolvenz gestellt.

Sollte der Klub die Entscheidung nicht akzeptieren, hat er in nächster Instanz die Möglichkeit, Beschwerde beim DFB-Präsidium einzulegen.

Der FSV Frankfurt ist durch den Abzug mit 24 Punkten vor dem Auswärtsspiel am Samstag beim 1. FC Magdeburg abgeschlagen Letzter. FSV-Cheftrainer Gino Lettieri sagt vor dem Spiel beim Tabellendritten: „Als Trainer gebe ich Vollgas - das erwarte ich ebenso von meinen Spielern. Der eine oder andere Spieler sollte jetzt wirklich seine Beine in die Hände nehmen und die letzten drei Spiele mit einer tadellosen Leistung absolvieren.“

Jeder FSV-Spieler, so Lettieri, müsse die Partien mit Herz und Leidenschaft angehen. „Was ich verlange, das ist Leistung. Ganz gleich, wie die Situation rund um den FSV Frankfurt aussieht.

Ebenfalls am Donnerstag wies der Spielausschuss des DFB die Beschwerde des Drittligisten VfR Aalen gegen den Punktabzug in dritter Instanz zurück. Damit bleibt der Abzug von neun Punkten wegen Aalens Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens im Februar bestehen. Der VfR, den noch rund 3,6 Millionen Euro Schulden belasten, wird gegen das Urteil erneut Widerspruch einlegen und vor das Ständige Schiedsgericht ziehen.

Aalen belegt in der 3. Liga nach Abzug der neun Punkte Rang zehn. Ohne die Strafe würde der VfR auf Relegationsplatz drei liegen. „Es liegt ein Verschulden des VfR Aalen an der finanziellen Situation und der daraus resultierenden Notwendigkeit eines Insolvenzantrags vor. Es lag allein in seiner Verantwortung, Ausgaben und Einnahmen im Gleichgewicht zu halten“, sagte Achim Späth, Vorsitzender des DFB-Bundesgerichts. J sid

