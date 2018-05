Knieverletzung: Selecao-Star droht WM-Aus

Das wird eng

+ © AFP / PEDRO UGARTE Brasilien gilt als einer der Favoriten auf den WM-Titel 2018. © AFP / PEDRO UGARTE

Wegen einer Knieverletzung muss ein Brasilien-Star um die Teilnahme an der WM 2018 zittern. Der Abwehrspieler verletzte sich am Dienstag am Knie.