Kommentar zum Transfer von James Rodríguez

Die angekündigte „Granate“ ist da: In James Rodríguez hat der FC Bayern München einen Spieler verpflichtet, der durchaus als Hochkaräter bezeichnet werden kann. Dass der Kolumbianer bei Real Madrid zuletzt nicht erste Wahl war, ist kein Makel. Von Christian Dünscher

Auch bei den „Galaktischen“ ist auf dem Rasen eben nur Platz für elf Hochbegabte. Und ein solcher ist der seit heute 26 Jahre alte Offensivmann gewiss. Das belegen auch die Zahlen. Wer in 53 Länderspielen 18-mal trifft und für Real Madrid in 111 Partien 36 Tore erzielt und 41 vorbereitet, der wird auch in der Bundesliga Akzente setzen. Zumal Bayern-Trainer Carlo Ancelotti den Zugang bestens kennt und James unter ihm seine beste Zeit bei den „Königlichen“ hatte. Trotzdem verwundert der Wechsel.

Erstens sind die Bayern im zentralen offensiven Mittelfeld, der bevorzugten Position des Neuen, bereits doppelt besetzt – mit Thiago und Müller. Zweitens hatte man zuvor unter anderem um Alexis Sanchez gebuhlt, weil dieser nicht nur auf dem Flügel, sondern auch im Sturmzentrum spielen kann. Auf James trifft das nicht zu. Und so bleibt eines der größten Probleme des FC Bayern München bestehen: Falls Robert Lewandowski ausfällt oder – wie in der entscheidenden Phase der vergangenen Saison – nicht im Vollbesitz seiner Kräfte ist, gibt es keinen adäquaten Ersatz. Es sei denn, man holt noch eine „Granate“.

