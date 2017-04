Kommentar: Ultras werden zur Gefahr

Die Bundesliga ist stolz auf die tolle Atmosphäre in den Stadien. Die Fans sind maßgeblich an dieser meistens begeisternden Stimmung beteiligt. Ob bewusst oder nicht: Die Anhänger, und vor allem die sogenannten Ultras, die in der Szene eine Führungsrolle beanspruchen, haben sich damit auch eine Machtposition geschaffen. Von Jochen Koch

Die Extrem-Fans zaubern an guten Tagen tolle Choreografien in die Stadien, an schlechten Tagen vernebeln sie mit Pyrotechnik den Fanblock oder beleidigen den Gegner mit üblen Bannern und Plakaten, wie bei den menschenverachtenden Aktionen in Dortmund (gegen RB Leipzig), Köln (gegen Hoffenheim-Mäzen Hopp) und nun in Frankfurt (gegen Polizisten). Es ist nur traurig, dass in Zeiten von Terroranschlägen so ein Schwachsinn regelrecht zelebriert und von vielen Mitwissern geduldet und unterstützt wird. Kreative Fan-Kultur sieht anders aus.

Lesen Sie dazu auch: Pyro und Plakate: Köln, Hamburg und Frankfurt drohen Strafen Wieder mal sind die Frankfurter bei diesem Irrsinn ganz vorne dabei. Erinnert sei nur an den selbsternannten „deutschen Randalemeister“ oder die von einem Eintracht-Anhänger abgefeuerten Raketen in den Fanblock in Magdeburg. Bei den beschränkten Ultras regiert derzeit der Stumpfsinn, der nicht nur den eigenen Verein in größte Schwierigkeiten bringt. In Frankfurt und Dortmund wurden schließlich auch viele unbeteiligte Anhänger durch den Zuschauerausschluss bestraft. Es ist höchste Zeit, dass die Fan-Szene aktiv an Lösungen dieses Problems mitarbeitet.

