Bayern-PK im Live-Ticker: Bekommen Müller und Boateng gegen Piräus ihre Chance?

Der FC Bayern spielt am dritten Spieltag der Champions League in Griechenland gegen Olympiakos Piräus. Vor der Partie stellt sich Niko Kovac den Fragen der Reporter. Wir begleiten die PK im Live-Ticker.

Bei dem Spiel am Dienstag 22. Oktober (Anstoß 21 Uhr) kann der FCB den dritten CL-Sieg in Folge einfahren.

Dabei sind die Bayern nach der Horror-Diagnose bei Niklas Süle etwas ersatzgeschwächt.

Thomas Müller könnte bei dem Spiel eine neue Startelf-Chance bekommen.

Trainer Niko Kovac stellt sich am Montag um 16.45 Uhr bei einer Pressekonferenz den Fragen.

München - Der Frust bei Niko Kovac und den Bayern-Spielern nach dem bitteren Remis gegen den FC Augsburg am Samstag war deutlich sichtbar. Manuel Neuer prangerte im Anschluss ein „Kopfproblem“ an und Niko Kovac lieferte sich beim Reizthema Thomas Müller gar einen Schlagabtausch mit einem Reporter. Verglichen mit der aktuellen Situation in der Bundesliga wirkt die Champions League bislang wie ein Erholungsort für den FCB.

Die beiden ersten Gruppenspiele konnten die Bayern beide sehr souverän für sich entscheiden. Gegen Roter Stern Belgrad gab es in der Allianz Arena ein klares 3:0, bevor die Kovac-Elf gegen Tottenham ihr Gala-Outfit aus dem Schrank holte. Vor allem Serge Gnabry brillierte in London und wurde zum Spieler des Spiels. An Gnabry lag es auch in der Bundesliga sicher nicht. Und auch Robert Lewandowski ist garantiert nicht das Problem der Bayern.

FC Bayern bei Olympiakos Piräus: Kovac-PK im Live-Ticker - Boateng statt Süle?

Dennoch haben die Bayern einige Baustellen, die vor allem Trainer Niko Kovac lösen muss. Da ist einerseits die löchrige Abwehr. Die Bayern kassieren in dieser Bundesliga-Saison einfach zu viele Gegentreffer - teils auch zu leichtfertig, wie zuletzt gegen Augsburg. Der Kreuzbandriss von Abwehrchef Niklas Süle macht die Abwehr nun noch mehr zum Sorgenkind des FCB. Wie wird Kovac reagieren? Bekommt Jerome Boateng nun seine Chance, oder setzt der Trainer auf Pavard und Hernandez, beziehungsweise zieht Javi Martinez zurück in die Abwehrzentrale?

Hinzu kommt das Problemthema Thomas Müller. Sechs Bundesliga-Spiele saß das Bayern-Urgestein schon auf der Bank. Doch Philippe Coutinho vergab wie Müller eine hunderprozentige Torchance gegen Augsburg. Bekommt Müller gegen Piräus also seine Startelf-Chance und kann sich endlich wieder zeigen? Kovac‘ Aussagen am Wochenende lassen Müller sicher hoffen, denn der Coach deutete einen Startelf-Einsatz an, indem er sagte, dass es in der englischen Woche „genug Möglichkeiten“ zum Rotieren gebe.

Erneut könnte die Champions League eine willkommene Abwechslung sein, um sich vom teils ernüchternden Liga-Alltag zu erholen.

