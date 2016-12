Kramer verletzt sich gegen Augsburg

Mehrwöchige Pause nötig

+ © MIS Christoph Kramer fehlt Borussia Mönchengladbach für mehrere Wochen. © MIS

Augsburg - Borussia Mönchengladbach muss mehrere Wochen auf Fußball-Weltmeister Christoph Kramer verzichten.

Der 25-Jährige zog sich bei der 0:1-Niederlage beim FC Augsburg am Samstag einen Außenband- und Kapselriss zu, wie der Bundesligist am Abend mitteilte. Trainer André Schubert hatte direkt nach der Partie gesagt, Kramer habe sich mit Sicherheit eine schwere Verletzung zugezogen. Der Mittelfeldspieler war nach einer Grätsche des Japaners Takashi Usami in der 59. Minute verletzt ausgewechselt worden.

Beim FC Augsburg erlitt Philipp Max eine Muskelverletzung. Der nach 69 Minuten ausgetauschte Linksverteidiger dürfte damit in der Partie am Dienstag bei Borussia Dortmund nicht für einen Einsatz in Frage kommen.

dpa