Last-Minute-Sieg: Erfolgreicher WM-Auftakt für Deutschlands U17

Buchstäblich in letzter Sekunde haben die deutschen U17-Junioren den Turnierauftakt in die U17-Weltmeisterschaft gerettet. Ein Joker spielte dabei die entscheidende Rolle.

Goa - Die deutschen U17-Fußballer sind dank eines späten Treffers mit einem knappen Sieg in die Weltmeisterschaft in Indien gestartet. Die Auswahl von Trainer Christian Wück bezwang am Samstag in Goa Costa Rica mit 2:1 (1:0). Der eingewechselte Mittelfeldspieler Noah Awuku von Holstein Kiel erzielte das Siegtor (89. Minute). Damit hat die DFB-Auswahl vor den folgenden Gruppenspielen gegen Iran am Dienstag und Guinea am Freitag gute Chancen auf die K.o.-Runde.

Stürmer Jann-Fiete Arp, der am vergangenen Wochenende sein Debüt in der Bundesliga für den Hamburger SV gefeiert hatte, brachte die U17 verdient in Führung (21.). Anschließend vergab die offensiv überzeugende DFB-Elf zahlreiche Chancen auf das 2:0. Nach einer Unaufmerksamkeit in der deutschen Defensive glich Andres Gomez in der zweiten Halbzeit für Costa Rica aus. Bis zum späten Treffer von Awuku sah es dann nach einem Auftakt-Remis für die DFB-Elf aus.

Die besten zwei Teams jeder Gruppe sowie die vier besten Dritten aus den sechs Gruppen ziehen ins WM-Achtelfinale ein. Bei der U17-EM im Mai dieses Jahres war die deutsche Auswahl im Halbfinale erst im Elfmeterschießen am späteren Titelträger Spanien gescheitert. Ziel der DFB-Elf in Indien ist der erste Titel in dieser Altersklasse.

dpa