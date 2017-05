Bei Bayern-Sieg in Leipzig: Deshalb gebührt dem Schiri-Assi ein Kompliment

Schiedsrichter-Assistent Sascha Thielert jedenfalls werden nach Abpfiff des neuen deutschen Klassikers in Leipzig beim 4:5 des heimischen RB gegen den FC Bayern „Augen wie ein Luchs“ oder „Adleraugen“ bescheinigt.

+ Der ehemalige Spitzen-Referee Marco Haase, seit 30 Jahren Unparteiischer und als Schiedsrichter und Assistent viele Jahre in der 3. und 4. Liga aktiv, analysiert die Szenen mit der Frage: Warum ist es zu dieser Entscheidung gekommen? © Privat

Der Grund: Die ominöse 16. Minute in der ausverkauften Arena, in die am Sonnabend gut und gern 200.000 Zuschauer und mehr Platz gefunden hätten. In dieser 16. Minute steht die Wahrnehmung des 36-jährigen kaufmännischen Angestellten Sascha Thielert aus Buchholz in Niedersachsen im Zentrum des Geschehens. Zuvor hatte Philipp Lahm in den Strafraum geflankt, Bernado steht im Weg – und das aus Sicht des Manns an der Linie höchst illegal. Die Konsequenz: Strafstoß für den deutschen Meister, und es fällt das zweite Tor der Begegnung.