Leroy Sané: Europäischer Top-Klub wollte wohl Bayern-Wechsel verhindern - so reagierte der City-Star

Leroy Sané und der FC Bayern: Karl-Heinz Rummenigge äußert sich zur Personalie. Auch der FC Liverpool hat sich wohl nach dem Deutschen erkundigt.

Wechselt Leroy Sané nach einer monatelangen Posse zum FC Bayern München*?

nach einer monatelangen Posse zum Ein Transfer des deutschen Nationalspielers zum Rekordmeister soll bevorstehen.

des deutschen Nationalspielers zum Rekordmeister soll bevorstehen. Pep Guardiola könnte einen Wechsel von Manchester City in die Bundesliga aber noch verhindern.

Update vom 18. Mai, 20.23 Uhr: Was lange währt, könnte zwischen dem FC Bayern und Leroy Sané endlich gut werden. Ein Transfer des deutschen Nationalspielers von Manchester an die Isar wird immer wahrscheinlicher. Nach Informationen von Bayern-Experte Christian Falk (SportBild), hatte sich auch ein weiteres europäisches Schwergewicht nach Sané erkundigt.

Leroy Sané zum FC Bayern München? Auch Liverpool wollte den Nationalspieler

Niemand Geringers als der amtierende Champions-League-Sieger FC Liverpool arbeitet wohl ebenfalls an einem Transfer des Flügelspielers. Wie Falk berichtet, soll der LFC Sané darum gebeten haben, von einem Sommer-Wechsel in die bayerische Landeshauptstadt abzusehen und noch ein Jahr in Manchester zu bleiben. Dann hätten die Reds Sané im Sommer 2021 ablösefrei an die Anfield Road holen können.

Für Sané kommt ein Wechsel zum direkten Konkurrenten nach Liverpool jedoch grundsätzlich nicht in Frage, will Falk weiter wissen. Leroy Sané würde nur zum FC Bayern München wollen. Die Fans des deutschen Rekordmeisters können also nur noch hoffen, dass sich die Münchner mit den Sky Blues aus Manchester einig werden und Sané endlich zum FC Bayern wechseln kann.

True: @LFC was interested in @LeroySane19. BUT: @LeroySane19 knows that as a player from @ManCity cannot switch to @LFC . he wouldn't do that to fans. therefore the transfer was never an option for him. moreover: @LeroySane19 only wants to go to @FCBayern https://t.co/LpGHPo7XSa — Christian Falk (@cfbayern) May 18, 2020

Leroy Sané: Ex-Bayern-Star warnt: Woran ein Transfer nach München noch scheitern kann

Update vom 18. Mai, 11.30 Uhr: Ein Transfer von Leroy Sané zum FC Bayern soll verschiedenen Medienberichten zufolge nicht mehr in allzu großer Ferne liegen. Er wäre nicht der erste Spieler, der zwischen München und Manchester City wechselt. So kam einst Jerome Boateng 2011 von den Citizens an die Säbener Straße - für eine Ablöse von kolportierten 13,5 Millionen Euro.

Leroy Sané zum FC Bayern? Owen Hargreaves - Pep Guardiola könnte Transfer verhindern

Owen Hargreaves spielte dagegen zwischen 2000 und 2007 für die Bayern, beendete seine Karriere dann bei ManCity in der Saison 2011/12. Der heute 39-Jährige hat sich nun in einem Interview zum Werben seines deutschen Ex-Klubs um den Spieler seines englischen Ex-Arbeitgebers geäußert.

„Wenn Leroy nach Hause zurückkehren möchte und die Möglichkeit hat, für den größten Klub Deutschlands zu spielen, dann kann ich das verstehen. Bayern München ist für jeden deutschen Spieler ein großes Los“, sagte der frühere Mittelfeldspieler der Sun: „Aber ManCity und den Fußball, den sie unter Pep Guardiola spielen, hinter sich zu lassen, ist eine schwierige Entscheidung.“

Demnach könnte seiner Meinung nach ein Transfer aus der Premier League zum FC Bayern wohl nur noch am Ex-Trainer (2013 - 2016) des deutschen Rekordmeisters scheitern.

+ Schützling und Trainer: Leroy Sané (li.) und Pep Guardiola bei Manchester City. © dpa / Martin Rickett

„Ich erinnere mich an ein Interview mit Leroy, indem er sagte, dass die vielen Details, auf die Pep achtet, schon besonders sind. Er sagt dir, dass du ein oder zwei Meter von dort stehen sollst, wo du normalerweise stehst, wenn sich der Ball auf der anderen Seite des Spielfelds befindet“, meinte Hargreaves.

Der einstige Nationalspieler erklärte seine Einschätzung weiter: „Wenn man einem jungen Spieler sagt, er soll an einem bestimmten Ort stehen und das hat Erfolg, denken sie: ‘Woher wusste er das?‘. Wenn man einmal einen Trainer hatte, der einem das geben konnte, ist es schwierig, einen Schritt zurückzugehen. Es ist schwer, dann zu gehen, denn man wird seinen nächsten Trainer anschauen und denken: ‘Wo sind die Informationen, Boss?‘“

Bei den Bayern schärft Hansi Flick dagegen aktuell erst sein Profil als Cheftrainer - künftig gemeinsam mit Leroy Sané?

Sané-Wechsel nach München fix? Bayern-Boss Rummenigge äußert sich

Update vom 17 Mai, 18.32 Uhr: Erst Herbert Hainer und Roman Weidenfeller. Nun auch noch Karl-Heinz Rummenigge. Alle haben sich am Sonntag zu einem möglichen Wechsel von Leroy Sané zum FC Bayern geäußert.

Während Ex-BVB-Keeper Weidenfeller wissen will, dass der Flügelspieler von ManCity kommende Saison an die Säbener Straße wechselt, will dies FCB-Boss Rummenigge nicht bestätigen.

Mögliche Verhandlungen mit dem Nationalspieler von Manchester City wollte Rummenigge nämlich nicht kommentieren. „Es ist ja bekannt, dass ich über Spieler, die bei anderen Clubs unter Vertrag sind, nie einen Kommentar gebe.“

Zuletzt hatte der kicker berichtet, dass die Bayern und ManCity in Sachen Ablösemodalitäten nur noch 10 Millionen Euro auseinander liegen würden. Dies bezeichnete Rummenigge am Sonntagabend als „lächerliches Gerücht“ und fügte hinzu: „Mehr möchte ich dazu auch nicht sagen.“

+ Bayerns Transfer-Ziel Nummer eins: Leroy Sané. © picture alliance/dpa / Christian Charisius

Leroy Sané zum FC Bayern: Alt-Star verrät, was Transfer kompliziert machen könnte

Update vom 17. Mai, 13.02 Uhr: Der FC Bayern hält sich in der Personalie Leroy Sané weiter bedeckt. Auch Präsident Herbert Hainer ließ sich bei dessen Auftritt in der „Sport1“-Sendung „Doppelpass“ kein spektakuläres Zitat entlocken. Dafür machte Ex-Profi Roman Weidenfeller beinahe schon einen Haken unter den Transfer: „Mein Informationsstand ist, dass Sané so gut wie sicher beim FC Bayern ist.“

Dennis Aogo, ebenfalls Gast des Talks, spielte zwei Jahre mit Sané bei Schalke 04. Ihm zufolge könnte eine neue Entwicklung für einen Deal sprechen: „Vielleicht ist es für ihn gut, dass nicht mehr die Riesensummen im Gespräch sind wie vor zwei Jahren. Das wäre vielleicht ein zu großer Rucksack gewesen.“

Update vom 17. Mai, 10.34 Uhr: Der mögliche Transfer von Leroy Sané zum FC Bayern wird auch in England immer heißer diskutiert. Die Sun zitiert nun mit Owen Hargreaves einen ehemaligen Profi der Roten: „Aus Leroys Sicht kann ich es verstehen, wenn er zurückkehren und für das größte Team in Deutschland spielen will.“ Der FC Bayern sei eine große Möglichkeit für jeden deutschen Spieler, ergänzt der gebürtige Kanadier.

Hargreaves betont auch: „Manchester City und den Fußball, den sie unter Pep Guardiola spielen, hinter sich zu lassen, ist eine harte Entscheidung.“ Sané habe sich ihm gegenüber einst total begeistert von der Detailversessenheit des katalanischen Coaches gezeigt, was im Erfolgsfall gerade auf junge Spieler einen immensen Eindruck mache. „Wenn du einmal so einen Teammanager hast, der dir das vermittelt, ist es schwierig, davon loszulassen“, gibt Hargreaves zu bedenken.

Leroy Sané: FC Bayern vor Transfer-Vollzug? Es fehlen nur noch ein paar Prozent

Update vom 14. Mai 2020, 6.13 Uhr: Der Transfer von Nationalspieler Leroy Sané von Manchester City zum FC Bayern München rückt nach Informationen des Kicker näher. Das Magazin berichtet in seiner Ausgabe vom Donnerstag, dass Sané den Münchnern in der Gehaltsfrage entgegen gekommen sei und einen Fünfjahresvertrag erhalten solle.

Bei der Ablöse gebe es noch eine Differenz von zehn Millionen Euro. So soll der deutsche Rekordmeister 40 Millionen Euro geboten haben, während der Club von Ex-Bayern-Trainer Pep Guardiola 50 Millionen Euro für den Flügelstürmer haben möchte.

Sané-Wechsel zum FC Bayern noch in diesem Monat fix? Ablöse soll überraschend niedrig liegen

Update vom 13. Mai 2020, 19.47 Uhr: Der Hammer-Transfer scheint immer mehr Konturen anzunehmen. Der Wechsel von Leroy Sané zum FC Bayern München soll sich auf der Zielgeraden befinden (siehe Update vom 9. Mai). Wird der Transfer womöglich noch in diesem Monat eingetütet?

Wie Sport1 berichtet, scheint dieses Szenario denkbar. Der Transfer habe an der Säbener Straße momentan höchste Priorität. Die finale Entscheidung von Manchester-Seite soll derzeit bei zwei Männern liegen: Txiki Begiristain und Omar Berrada.

❗️UPDATE #Sané: #FCBayern is expecting the light for a transfer this month. The player definitely wants to come to Munich. Within the club the deal has got the highest priority. Txiki Begiristain & Omar Berrada are responsible for the final decision to sell him. @SPORT1 — Florian Plettenberg (@Plettigoal) May 12, 2020

Begiristain, früher im Trikot des FC Barcelona auf Torejagd, ist Sportlicher Leiter der Citizens, Berrada hat bei Sanés derzeitigem Klub das Sagen als Leitender Geschäftsführer. Sollten beide einem Transfer zustimmen, wird über die Ablösumme verhandelt.

Laut Transfermarkt.de besitzt der deutsche Nationalspieler einen Martkwert von 80 Millionen Euro. Die letztliche Ablösesumme soll jedoch deutlich darunter liegen und könnte sogar nur die Hälfte betragen (siehe Update vom 6. Mai).

Update vom 11. Mai 2020, 11.27 Uhr: Im Transfer-Hick-Hack um Leroy Sané eröffnet sich dem FC Bayern womöglich der nächste Vorteil (siehe Update vom 10. Mai). Darüber hinaus scheint die Ablösesumme weiter gedrückt werden zu können. Das hofft auch Uli Hoeneß.

Der FCB-Ehrenpräsident rechnet bei einer möglichen Verpflichtung von Sané nicht nur wegen der Corona-Krise im Vergleich zum Vorjahr mit einer deutlich geringeren Ablöse. „Wenn das klappen sollte, dann sind die Preise sicherlich andere als noch vor einem Jahr, weil er da ja noch zwei Jahre Vertrag und noch keinen Kreuzbandriss hatte“, sagte der 68-Jährige dem Bayerischen Rundfunk.

Leroy Sané: FC Bayern mit neuem Pluspunkt? Uli Hoeneß ist sich sicher

Während für den deutschen Nationalspieler im Vorjahr wohl noch eine dreistellige Summe fällig gewesen wäre, soll der deutsche Rekordmeister diesmal mit einem Angebot von 40 Millionen Euro in die Gespräche mit den Citizens gegangen sein. (siehe Update vom 6. Mai).

Auch während der Corona-Krise können sich die Bayern in Transferverhandlungen auf ihr berüchtigtes Festgeldkonto verlassen. „Das war immer ein Vorteil und ist jetzt in der Zeit, wo das Geld bei den meisten knapper wird, sogar ein Riesenvorteil“, erklärte Hoeneß.

Beim FC Bayern gibt es derweil neue Nachrichten von der Verletztenfront - postive und negative. Ein Star könnte bald wieder spielen, ein anderer nach dem Saison-Aus womöglich nie mehr das Trikot des FCB tragen.

Leroy Sané zum FC Bayern München? Tochter könnte entscheidende Rolle spielen

Update vom 10. Mai 2020, 18.12 Uhr: Im Transfer-Poker um Leroy Sané kann der FC Bayern womöglich einen zusätzlichen Pluspunkt verbuchen - Sanés kleine Tochter könnte eine nicht zu unterschätzende Rolle bei der Zukunftsplanung des Manchester-Profis spielen.

Laut einem Bericht von The Athletic möchte der 24-Jährige seine Tochter Rio Stella unbedingt in Deutschland großziehen. Das britische Sportmagazin beruft sich auf das Umfeld des deutschen Nationalspielers.

Das Kind von Sané und dessen Freundin Candice Brook wird im September zwei Jahre alt - in einer Zeit, in der auch das Transferfenster schließt. Womöglich verbingt Rio Stella ihren nächsten Geburtstag ja in München statt in Manchester.

Leroy Sané: Engländer berichten von Durchbruch im Transfer-Poker

Update vom 9. Mai 2020, 9.55 Uhr: 40 Millionen Euro für Leroy Sané? Diese Meldung machte in der vergangenen Woche die Runde und erhitzte die Gemüter. Dass der City-Star für so einen Schnäppchen-Preis zum FC Bayern wechselt, scheint unwahrscheinlich. Und ziemlich schnell gab es aus Manchester ganz andere Summen.

Auch Sam Lee und Raphael Honigstein sind sich sicher, dass 40 Millionen Euro zu wenig sind. Die beiden Transfer-Experten des renommierten Fachmagazins The Athletic gaben nun aber bekannt, dass der Transfer tatsächlich kurz vor dem Abschluss stehen könnte.

The latest on the Sane situation, with ⁦@honigstein⁩. Bayern had a little wobble but are now certain that Sane is fully committed to playing for them, and the likelihood is that they will reach a fee with City - more than €40m, for sure https://t.co/24sZLDFrPI — Sam Lee (@SamLee) May 9, 2020

Lee verkündete über Twitter, dass man sich bei den Bayern inzwischen sicher ist, dass sich Sané zu den Münchnern bekennt und in der Allianz Arena* auflaufen möchte. Es sei sehr wahrscheinlich, dass man sich mit City auf eine Ablösesumme verständigen werde.

Währenddessen hat sich ein anderer

Star aus Manchester glatt selbst beim FC Bayern angeboten . Während ein ehemaliger Barca-Star sogar dachte, er würde nach München wechseln . Wer zählt zu den Gewinner, wer zu den Verlierern der Corona-Pause? Ein Überblick über die Lage beim FC Bayern.

Die Vorbereitungen für den Bundesliga-Restart laufen: Der FC Bayern befindet sich seit Sonntag in Quarantäne, wie tz.de berichtet*

Leroy Sané und der Kaugummi-Transfer zum FC Bayern - Jetzt schimpft Uli Hoeneß

Update vom 8. Mai 2020, 7.05 Uhr: Der Kaugummi-Transfer von Leroy Sané ist weiterhin Thema beim FC Bayern München. Jetzt hat sich auch FCB-Patron Uli Hoeneß zum Thema geäußert. Im Bayerischen Fernsehen sagte der langjährige Macher des Rekordmeisters, dass der Star von Manchester City in Zeiten der Coronavirus-Pandemie für deutlich weniger Geld verpflichten werden könnte.

Der deutsche Rekordmeister soll nach Medienberichten Manchester City angeblich bereits ein Angebot gemacht und sich mit dem 24 Jahre alten Angreifer auch grundsätzlich auf einen Fünfjahresvertrag geeinigt haben. Das hatte die Sport Bild vermeldet. Vor einem Jahr sollte Sané noch deutlich über 100 Millionen Euro kosten.

Hoeneß: Gefülltes Festgeldkonto ist jetzt "ein Riesenvorteil" https://t.co/HBOKR3xxO1 — BR24Sport (@BR24sport) May 7, 2020

Leroy Sané zum FC Bayern München? Uli Hoeneß wird deutlich

„Ich glaube, da wird von verschiedenen Zeitungen spekuliert, ohne dass überhaupt jemand eine Ahnung hat, wie das alles abläuft“, sagte der frühere Bayern-Präsident dem BR Sport zu den Spekulationen.

Hoeneß ergänzte: „Ich kann das nicht kommentieren. Natürlich: Falls das klappen sollte, werden die Preise andere sein als vor einem Jahr, weil er da ja noch zwei Jahre Vertrag hatte und auch keinen Kreuzbandriss. Insofern werden unsere Verhandlungsführer, falls sie mit Manchester reden, das sicherlich berücksichtigen.“

In der Premier League gibt es irre Pläne für die Saison-Fortsetzung. Die dürften sicher auch das deutsche Wunderkind Paul Glatzel interessieren - er spielt seit seinem sechsten Lebensjahr für den FC Liverpool. In der Bundesliga kehrt man bereits am 16. Mai zum Spielbetrieb zurück. DFL-Boss Christian Seifert ließ außerdem fast unbemerkt einen Satz fallen, dessen Inhalt mehrere Milliarden Euro für die Bundesliga bedeutet.

Ganz so viel wird man bei Bayern-Konkurrent Borussia Dortmund mit Transfers nicht einnehmen können. Dennoch gibt es einige Spieler, die den BVB verlassen könnten.

Transfer-Schock für den FC Bayern? Neue Pläne für Sané stellen wohl alles auf den Kopf

Update vom 6. Mai 2020, 19.53 Uhr: Die frohe Kunde, Leroy Sané und der FC Bayern München seien sich einig, wird plötzlich heftig torpediert. Manchester City hat schließlich auch noch ein Wörtchen mitzureden. Und die Skyblues sind über das Angebot des deutschen Rekordmeisters* offenbar alles andere als glücklich.

FC Bayern und Leroy Sané einig - aber Manchester City spielt nicht mit

Mit einer Offerte über 40 Millionen Euro* sollen sich die Münchner eine ganz eindeutige Abfuhr eingehandelt haben. Und die Citizens lassen wohl eine Ansage folgen, die die Verhandlungspositionen nach der Einigung mit dem Spieler wieder komplett auf den Kopf stellt.

Leroy Sané zum FC Bayern? Schnäppchen-Angebot fliegt Rekordmeister wohl um die Ohren

Manchester City werde sich nicht nötigen lassen, Leroy Sané zu verkaufen, titelt die DailyMail. Sollte der FC Bayern die Ablöseforderungen nicht erfüllen, werde man den deutschen Nationalspieler einfach behalten und seinen Vertrag notfalls auslaufen lassen.

So ganz aus dem Nichts dürfte diese deutliche Positionierung aber auch für den FCB nicht kommen. Schließlich wurden für Sané vor einiger Zeit noch Summen weit jenseits der 100 Millionen Euro gehandelt. Ein Trostpflaster: Wenn City ernst macht, gibt es den Flügelflitzer mit noch einem Jahr Verspätung dann vielleicht gratis.

Bayern-Hammer! Transfer von Wunschspieler fix? Jetzt äußert sich auch der Spielerberater

Update vom 6. Mai 2020: Nachdem zuvor die Sport Bild von einer Einigung zwischen Leroy Sané und dem FC Bayern München berichtet hatte, hat nun auch der Berater des ManCity-Stars einen Wechsel des deutschen Nationalspielers in die Fußball-Bundesliga angedeutet.

„Für den FC Bayern und die Bundesliga wäre er ein absolutes Highlight, sowohl menschlich als auch spielerisch“, sagte Damir Smoljan, Geschäftsführer von LIAN SPORTS, im Gespräch mit Sport1.

Der Spieleragent kündigte weiter an: „Leroy ist ein Spieler mit Ambitionen, die Champions League zu gewinnen. Für diesen Traum arbeitet er sehr hart an sich. Ich kann versichern, dass Leroy nach seiner Verletzung topfit zurückkommen wird. Er ist mental und körperlich bereit für allerhöchste Aufgaben.“

Für Herausforderungen beim FC Bayern München?

Update vom 6. Mai 2020: Leroy Sané soll sich übereinstimmenden Medienberichten zufolge mit dem FC Bayern über einen Transfer nach München einig sein.

Offenbar auch ein Kollege erwägt, Manchester City zu verlassen: Ex-Bundesliga-Profi Kevin De Bruyne. Der 28-jährige wurde 2015 mit den Bayern* in Verbindung gebracht. Oder werden die Roten anderweitig in Manchester fündig? Ein United-Profi bringt sich selbst ins Gespräch.

Leroy Sané: Angebliche Einigung mit dem FC Bayern München

Update vom 5. Mai 2020: Das wäre ein echter Transfer-Hammer! Laut eines Berichts der Sport Bild haben der FC Bayern und sein Transfer-Objekt der Begierde Leroy Sané eine Einigung erzielt. Demnach haben sich der deutsche Nationalspieler und der FCB grundsätzlich auf einen Fünf-Jahres-Vertrag verständigt.

Laut Sport Bild befinden sich Spieler und Klub in der heißen Phase der Verhandlungen. Besonders erstaunlich scheint jedoch die Ablösesumme, die der deutsche Rekordmeister für Sané hinblättern will. Dem Blatt zufolge versuchen die Bayern, den Preis auf rund 40 Millionen Euro zu drücken. Das wäre ein wahres Schnäppchen und ein echter Transfer-Coup, selbst wenn die Ablöse bei rund 50 Millionen Euro liegen würde.

Vor allem die aktuelle Corona-Situation soll den Bayern bei den Verhandlungen in die Karten spielen. Vor der Krise stand eine mögliche Ablösesumme von 150 Millionen Euro im Raum. Hinzu kommt die Tatsache, dass Sanés Vertrag bei Manchester City 2021 ausläuft. Sané selbst soll sich intern für einen Wechsel an die Isar ausgesprochen haben.

Heynckes-Hammer: FC-Bayern-Legende teilt gegen Leroy Sané aus - „Es nutzt nichts ...“

Update vom 4. Mai, 12.20 Uhr: Leroy Sané und der FC Bayern München - ob sich diese Story jemals ein Ende gönnt? Seit einem Jahr wird nun schon über einen Transfer des Nationalspielers an die Isar spekuliert. Nach wie vor gibt es keine Entscheidung.

Nun hat sich eine Bayern-Legende mit einer überraschenden Einschätzung gemeldet: Jupp Heynckes. Spätestens seit seinem Triple-Triumph hat er bei den FCB-Fans einen Gott-Status erreicht. Er sagte gegenüber der Welt am Sonntag nun über Sané: „Er war gut in Schwung, bevor er sich so schwer verletzt hat. Für mich hat er noch nicht den Durchbruch zu einem absoluten Top-Spieler geschafft. Das ist ein Spieler, denke ich, der gerade am Scheideweg ist. Wird er weiter hart an sich arbeiten, oder wird er weiterhin nur ein ganz außergewöhnliches Talent sein?“

Leroy Sané: Jupp Heynckes ist nicht sonderlich beeindruckt - greift der FC Bayern trotzdem zu?

Klare Worte von Don Jupp, die erahnen lassen, dass er nicht unbedingt der größte Sané-Fan ist. Heynckes, der am 9. Mai 75 Jahre alt wird, erklärte weiter: „Er muss bereit dafür sein, den nächsten großen Schritt zu gehen, denn es nutzt nichts, das Talent ab und zu mal aufblitzen zu lassen.“ Die Bundesliga-Legende machte weiter deutlich, dass sie den kolportierten Preis von rund 100 Millionen auch „nicht für gerechtfertigt“ hält.

Zum Thema Ablösesumme äußerte sich auch Bayern-Präsident Herbert Hainer. In der Montagsausgabe des kicker sagte er: „Wir werden nichts machen, was wirtschaftlich nicht vertretbar wäre, für keinen Spieler.“ Konkret wollte er über Sané allerdings nicht sprechen. Ob man mit ihm verhandle, mochte er nicht kommentieren.

Dafür äußerte sich Hainer vielsagend zur Zukunft anderer Bayern-Spieler - und hat möglicherweise versehentlich verraten, dass vier Spieler vor einem Abschied stehen.

Ob die Bundesliga bald wieder spielen darf? Nach dem Skandal-Video von Hertha-Profi Salomon Kalou sind die Chancen nicht unbedingt gestiegen. Auf tz.de* finden Sie einen Kommentar zur aktuellen Lage - mit einer drastischen Forderung.

Leroy Sané: In England glaubt niemand mehr an Verbleib des Bayern-Wunschspielers

Update vom 2. Mai, 17.30 Uhr: In England glaubt offenbar niemand mehr an einen Verbleib von Leroy Sané bei Manchester City. Die Berichterstattung hat seit Wochen eine eindeutige Tendenz: Der deutsche Nationalspieler verlässt die „Skyblues“ in Richtung München.

Die Sun schreibt nun davon, dass der Klub von Ex-Bayern-Trainer Pep Guardiola* Verhandlungen mit dem Bundesliga-Riesen aufnehmen werde, wann immer das Transfer-Fenster wegen der Corona-Krise auch öffne. Zudem habe der 24-jährige Tempodribbler nie auch nur Anzeichen gegeben, dass er in der Premier League bleiben möchte.

+ Bald Teamkameraden beim FC Bayern? Leroy Sané (li.) und Niklas Süle. © dpa / Soeren Stache

Zuletzt hatte die Sport Bild berichtet, dass der englische (Noch-) Meister Gesprächsbereitschaft bei der Ablöse signalisiert habe. Demnach sollen sich beide Parteien zwischen 70 und 85 Millionen Euro annähern.

Leroy Sané zum FC Bayern? Hansi Flick rief ManCity-Star an

Update vom 30. April, 7.39 Uhr: Hansi Flick hat das Tauziehen um Leroy Sané offenbar satt - und griff deshalb nun selbst zum Hörer. Wie die Sport Bild am 29. April vermeldete, gab es ein 30-minütiges Telefonat zwischen dem Bayern-Trainer und dem Flügelflitzer von Manchester City.

Wie sind die beiden am Ende verblieben? Wie die Bild nun berichtet, könnte ein Transfer immer näher rücken - und auch Zahlen werden genannt. 85 Millionen Euro will City angeblich haben, bei den Bayern denkt man eher an 70 Millionen.

Beide Ablösesummen sind deutlich geringer als noch vor der Corona-Krise, als der Sané-Preis jenseits der magischen Marke von 100 Millionen Euro schon fast als sicher galt.

Bei Timo Werner deutet sich dagegen offenbar an, dass er sich nicht dem FC Bayern anschließen wird. Es bleibt spannend im Transfer-Poker - und auch in der Bundesliga selbst. Fällt am heutigen Donnerstag eine Entscheidung über den Neustart?

Hansi Flick griff zum Hörer: Anruf bei Leroy Sané - Geht der Bayern-Wechsel nun über die Bühne?

Update vom 29. April, 7.35 Uhr: Zunächst schien er von einem möglichen Mega-Deal nicht vollends überzeugt zu sein. Hat Hansi Flick seine Meinung über Leroy Sané jetzt komplett geändert?

+ Hat Bayern-Trainer Hansi Flick Leroy Sané nun von einem Wechsel überzeugt? © dpa / Tom Weller

Vor einigen Wochen soll sich der Trainer des FC Bayern in einem etwa halbstündigen Telefonat mit dem 24-jährigen Flügelflitzer ausgetauscht haben, berichtet die Sport Bild in ihrer Mittwochsausgabe.

Leroy Sané: Hansi Flick hat angerufen - lockte er ihn zum FC Bayern?

Im Winter hatte es immer wieder Berichte über vermeintliche Dissonanzen bei der Kaderplanung zwischen Flick und FCB-Sportdirektor Hasan Salihamidzic gegeben. Vor Flicks Vertragsverlängerung soll es allerdings zu einem klärenden Gespräch gekommen sein - unter der Aufsicht von Neu-Vorstand Oliver Kahn.

Seit der Aussprache scheinen Flick und Salihamidzic in Bezug auf die Transferplanung geschlossener vorzugehen. Gilt das auch für die seit Monaten diskutierte Personalie Sané? Über Inhalte des vermeintlichen Gesprächs zwischen Flick und Sané ist bislang nichts bekannt.

Währenddessen haben die Bayern offenbar auch andere Spieler im Visier: Zum Beispiel einen Mittelfeldspieler aus Madrid und ein Juwel aus Lyon.

Wechselt Leroy Sané zum FC Bayern? Corona bremst ManCity-Star aus

Update vom 24. April, 16.50 Uhr: Leroy Sané fühlt sich ausgebremst. Weil er dem FC Bayern München aktuell nicht zeigen kann, warum der deutsche Rekordmeister ihn unbedingt zum Rekord-Transfer machen sollte?

Dass er Manchester City nicht darlegen kann, warum der englische (Noch-)Meister ihn unbedingt und um jeden Preis halten sollte?

Seine Aussage bezieht sich letztlich auf das Coronavirus, das zur Unterbrechung der Saison in der Premier League führte - kurz vor seinem geplanten Comeback für die Citizens.

„Ausgebremst trifft es schon sehr gut. Wie gesagt, ich stand kurz vor dem Comeback – darauf hatte ich viele Monate hingearbeitet“, meinte der deutsche Nationalspieler kürzlich im Interview mit dfb.de: „Dennoch kann ich das Ganze gut einordnen und weiß, dass es Schlimmeres gibt als das. Schlimmer ist es in dieser Phase beispielsweise, dass man dem Virus relativ hilflos ausgesetzt ist. Wir können nur warten, dass sich die Lage wieder entspannt.“

In der Corona-Pause lässt der 24-jährige Tempodribbler seine Social-Media-Follower derweil mittels Video an seiner beeindruckenden Fitness teilhaben.

„Ich weiß natürlich, dass ich nach meiner Verletzung besonders gefordert bin, mein Fitnesslevel entsprechend hochzuhalten“, erklärte der Angreifer mit dem feinen Fuß: „Sollten wir demnächst wieder auf den Trainingsplatz zurückkehren, wäre es fatal, wenn ich dann erst wieder meine ein, zwei Wochen brauchen würde, um körperlich topfit zu sein.“

Währenddessen denkt man beim FCB offenbar auch an den Transfer eines jungen Spaniers. In Frankreich sorgt man sich dagegen um einen Spieler, der auf der Corona-Intensivstation liegt.

Kommt Leroy Sané zum FC Bayern? Transfer-Experte ist sich sicher

Erstmeldung vom 23. April: Leroy Sané darf als Teil des Kaders des FC Bayern * betrachtet werden.

Darauf legt sich zumindest der US-amerikanische Transfer-Experte Dean Jones vom Online-Sportportal Bleacher Report fest.

„Bayern ist der einzige Klub, für den er City verlassen wird, und ich würde sagen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass dies in diesem Sommer geschieht, bei 80 Prozent liegt“, meinte Jones in einer Frage-und-Antwort-Runde mit Social-Media-Usern.

Wechsel Leroy Sané zum FC Bayern? Experte - Manchester City will mehr Geld

Für den Wechsel gebe es jedoch eine wesentliche Bedingung: Dass der deutsche Rekordmeister bereit dazu sei, mehr als die anvisierten 80 Millionen Euro Ablöse an Manchester City zu überweisen.

„Bayern wird versuchen, unter 70 Millionen Pfund zu verhandeln“, schrieb er in einem Beitrag für das Sport-Portal, „aber das wird City nicht gefallen, da die Ablöse zu Beginn des Jahres auf 100 Millionen Pfund festgesetzt wurde“.

100 Millionen Pfund entsprechen aktuell etwa 114 Millionen Euro, geht es nach Jones, werden sich der FC Bayern und die Citizens wohl irgendwo in der Mitte treffen.

Und auf noch was legt sich der Transfer-Insider fest: Wechselt Sané nicht nach München und in die Bundesliga*, wird der 24-jährige deutsche Nationalspieler Manchester nicht verlassen.

Leroy Sané macht große Fortschritte - kommt er jetzt zum FC Bayern?

Zuletzt sprach DFB-Kollege Ilkay Gündogan bei Sky von Fortschritten bei ManCity-Kollege Leroy Sané * nach dessen Kreuzbandriss.

„Die Tatsache, dass alle anderen auch nicht spielen können, ist für ihn auch nicht so schlecht ehrlich gesagt. Die EM wurde jetzt auch verschoben. Das sind alles so Sachen, die ihm etwas mehr Zeit verschaffen“, erklärte der Ex-BVB-Profi.

Geht es nach US-Transfer-Experte Jones, wird Gündogan schon bald nur noch in einem Trikot mit dem Ex-Schalker zusammenspielen - in dem der deutschen Fußball-Nationalmannschaft.

pm

Unabhängig dessen befinden sich einige Bundesligaklubs momentan in großen finanziellen Problemen. Die aktuelle Krisen-Zeit muss daher zwingend dazu genutzt werden, die gegenwärtigen Strukturen zu überdenken. Ein Kommentar*.

Der frühere Publikumsliebling Willy Sagnol erhebt Vorwürfe gegen den FC Bayern.

*tz.de ist Teil des deutschlandweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks

Rubriklistenbild: © dpa / Martin Rickett