Wechselt Leroy Sané im Winter? Beim Thema Geld geht es nicht nur um Gehalt und Rekord-Ablöse

Leroy Sané will wohl zum FC Bayern München. Kommt er schon im Winter? Für Hasan Salihamidzic geht es jetzt um einen hohen zweistelligen Millionenbetrag.

Update vom 20. Dezember 2019, 12.44 Uhr: Leroy Sané ist rund um den FC Bayern das vorherrschendeTransfer-Thema.

Aber nun kommt offenbar auch die Position des Rechtsverteidigers in München auf die Agenda. Benjamin Henrichs, Joao Cancelo und Ex-Bayer Emre Can - eifrig werden Namen möglicher Neuzugänge kolportiert.

Wir wollen von unseren Usern wissen: Braucht derFC Bayern - insbesondere nach dem wilden Auftritt von Joshua Kimmich in Freiburg - einen neuen Rechtsverteidiger?

Update vom 19. Dezember 2019, 18.33 Uhr: Wird es jetzt endlich konkret zu Leroy Sané? Zuletzt äußerten sich die Verantwortlichen vom FC Bayern verklausuliert.

Antworten könnte nun aber Interimscoach Hansi Flick liefern, auf der Pressekonferenz zum Bundesliga-Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg.

Neben Leroy Sané: Auch Benjamin Henrichs soll beim FC Bayern Thema sein

Update vom 19. Dezember 2019, 15.45 Uhr: Schlägt der FC Bayern in der Winterpause gleich mehrmals zu? Nicht nur bei Leroy Sané?

Wie der „Kicker“ berichtet, diskutiert der Rekordmeister derzeit die mögliche Verpflichtung eines weiteren deutschen Nationalspielers: Benjamin Henrichs von der AS Monaco.

Schon 2017 war der Rechtsverteidiger in München im Gespräch.

Update vom 19. Dezember 2019, 12.12 Uhr: Leroy Sané soll sich für einen Wechsel von Manchester City in den Kader des FC Bayern München entschieden haben. Das berichten die „Bild“ und die „Sport Bild“. Doch: Kommt der deutsche Nationalspieler tatsächlich schon im Winter an die Säbener Straße?

Leroy Sané: Für den FC Bayern geht es jetzt um viele Millionen

Fakt ist nämlich: Jetzt geht es um viele Millionen Euro, und um Provision für den Spielerberater. Unterschiedliche Interessen treffen aufeinander, und die Frage, wieviel der FC Bayern am Ende bereit ist, tatsächlich in seinen Wunschspieler zu investieren.

Wie die „Bild“ nun weiter berichtet, ist der Zeitpunkt in der Winter-Transferperiode (Januar) günstig, da die Ablöse unter 100 Millionen Euro fallen dürfte. Ursprünglich war eine Summe von bis zu 150 Millionen Euro kolportiert worden.

Die Differenz verwundert nicht: Schließlich hat der 23-jährige Tempodribbler wegen seines Kreuzbandanrisses seit August kein Spiel mehr gemacht.

Leroy Sané: Sein Vertrag bei Manchester City endet im Sommer 2021

Und: Sein Vertrag bei ManCity datiert noch bis Sommer 2021. Spätestens nach dieser Saison müssten die Engländer den früheren Schalker also verkaufen, wenn sie noch eine immense Aufwandsentschädigung einstreichen wollen.

Darin liegt für Bayerns Sportdirektor Hasan Salihamidzic, den Aufsichtsrat und den Vorstand des Rekordmeisters aber auch die Crux. Denn: Bei einem Poker im Sommer könnten sie den Transfer weiter in die Länge ziehen und die Ablöse noch einmal nach unten drücken.

Soweit zumindest die Theorie. So oder so bleibt es spannend um Deutschlands heißestes Transfer-Thema.

Bayern were planning to sign Leroy Sané in the summer, but now the club is also dealing with the player's wish to move in January. The transfer fee could be below €100m [Bild] pic.twitter.com/8uPjGGpaqV — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) 18. Dezember 2019

FC Bayern: Hansi Flick äußert sich verklausuliert zu Leroy Sané

Update vom 19. Dezember 2019, 8.01 Uhr: Es war das Thema vom 18. Dezember: Leroy Sané soll offenbar schon eine Entscheidung über seine Zukunft getroffen haben. Laut Sport Bild will er bereits im Winter zum FC Bayern München wechseln.

Natürlich war Sané auch nach dem knappen Bayern-Sieg in Freiburg, bei dem Youngster Joshua Zirkzee ins Rampenlicht rückte*, ein Thema.

Trainer Hansi Flick sagte nach dem Spiel, dass ein möglicher Transfer des Nationalspielers für ihn aktuell kein Thema sei. „Ich muss mich auf das Spiel am Samstag gegen Wolfsburg konzentrieren. Da habe ich meine Spieler, die heute da waren, zur Verfügung. Eventuell kommt der eine oder andere noch dazu. Da gilt mein Blick zu 100 Prozent diesen Spielern.“

Leroy Sané im Winter zum FC Bayern München? Hansi Flick mit seltsamer Aussage

Vor diesen Sätzen ließ er aber mit einer Aussage aufhorchen, die irgendwie überhaupt nicht passt. Er meinte zu Sané: „Ach, das ist ein Spieler, der, glaube ich, bei Man City unter Vertrag ist.“ Glaubt er? So viel Sympathie Hansi Flick derzeit - berechtigterweise - entgegenschlägt. Aber das nimmt ihm doch keiner ab, oder?

Mittlerweile dürfte vermutlich jeder, der einen Fußball von einem Tennisball unterscheiden kann, wissen, dass dieser Sané bei Manchester City spielt. Und ausgerechnet der wichtigste Mitarbeiter des FC Bayern München, der genau diesen Spieler seit einem Jahr jagt, glaubt dann nur zu wissen, wo er aktuell kickt? Wahrscheinlich wollte Flick das Thema einfach herunterspielen - genau das Gegenteil ist ihm gelungen.

Wechsel zum FC Bayern? Leroy Sané hat sich wohl längst entschieden - Pep Guardiola reagiert

Update vom 18. Dezember 2019, 16.21 Uhr: Leroy Sané will wohl schon im Winter nach München wechseln. Am Montag absolvierte er bereits seine erste Trainingseinheit auf dem Rasen. Sein Trainer Pep Guardiola freute sich über die Fortschritte und sprach von einer „unglaublich guten Neuigkeit für ihn und uns“. Das klingt erstmal nicht so, als ob er vorhätte, Sané ziehen zu lassen. Vor allem im Hinblick auf die K.o.-Phase in der Champions League. Dort könnte der deutsche Nationalspieler City noch weiter helfen.

Als Guardiola jedoch gefragt wurde, ob er zuversichtlich sei, dass Sané bis zum Ende der Saison bleibt, antwortete er trocken: „Ich weiß es nicht. Alles kann passieren.“

Wirbel um Leroy Sané! Mega-Transfer zum FC Bayern kurz vor dem Abschluss?

Erstmeldung vom 18. Dezember 2019: München - Es war abzusehen, dass das nächste Kapitel in der Saga „Kommt Leroy Sané zum FC Bayern München - ein Drama in unzähligen Akten“ nicht mehr lange auf sich warten lässt. Jetzt, kurz vor der Winterpause, wird das Thema wieder brandheiß. Aber der Reihe nach.

Sané stand schon im Sommer kurz vor einem Transfer zum FC Bayern München, der Flügelstürmer von Manchester City wurde monatelang umworben. Dann der Schock: Verletzung im Community Shield, Kreuzbandanriss, Operation. Ein Sommer-Transfer zum FCB war somit vom Tisch. Aber es gibt ja auch noch die Winter-Transferperiode.

Leroy Sané: Transfer-Hammer im Winter? Er soll sich Wechsel zum FC Bayern München wünschen

Die steht nun an, das Fenster ist vom 1. bis zum 31. Januar geöffnet. Und der FCB dürfte das nötige Kleingeld haben - allein schon wegen der erfolgreichen Gruppenphase in der Champions League. Auch andere Offensiv-Optionen werden beim FC Bayern München gehandelt. Verstärken etwa Tetê oder Houssem Aouar den Kader des FC Bayern, den tz.de* für Sie zusammengefasst hat?

+ Leroy Sané ist zurück auf dem Platz. © Instagram/Leroy Sané

So oder so - Prio Eins genießt nach wie vor Sané*. Der trainierte in dieser Woche zum ersten Mal nach seiner Verletzung wieder auf dem Platz, wie er selbst freudig via Instagram verkündete. Es geht also aufwärts für den Nationalspieler. Aber spielt er möglicherweise schon in wenigen Wochen in der Allianz Arena*?

Laut Sport Bild (Mittwochsausgabe) hat sich Sané bereits für einen Wechsel zum Rekordmeister* entschieden. Der 23-Jährige wolle City am liebsten bereits in der Winterpause verlassen, heißt es im Artikel. Eine konkrete Quelle gibt es nicht. Sanés Vertrag in Manchester läuft bis 2021 - diesen wollte er in den vergangenen Monaten aber partout nicht verlängern. Wegen seiner Kreuzband-OP ist aber mit einem Sané-Comeback erst Ende Februar zu rechnen. Deswegen haben sich die Bayern aber eher auf einen Sommer-Transfer eingestellt.

Eine durchaus wichtige Rolle für Sanés Entscheidung wird dabei auch die Trainerfrage beim FC Bayern spielen. Diesbezüglich hat sich nun Karl-Heinz Rummenigge klar positioniert und das Trainer-Profil beschrieben.

Leroy Sané: Wechselt er schon im Winter zum FC Bayern München?

Ex-Präsident Uli Hoeneß hatte zuletzt einen neuen Anlauf des FC Bayern bei Sané, der beeindruckende Statistiken hat*, in Aussicht gestellt. „Wir müssen abwarten, wie sich seine Genesung gestaltet. Im Januar oder Februar werden sich die neuen Entscheidungsträger zusammensetzen und sich Gedanken machen“, hatte Hoeneß gesagt.

Auch Bundestrainer Joachim Löw, der Sané für die EM im kommenden Jahr alle Türen offenhielt, würde einen Wechsel des Mittelfeldspielers in die Bundesliga begrüßen. „Er hat viele Besonderheiten, eine ganz eigene Spielweise. Er wäre eine Attraktion für die Bundesliga“, hatte Löw gesagt.

Ein ehemaliger Schützling von Löw, der sein Glück auch beim FC Bayern gesucht hat, könnte im Sommer nun in die Hauptstadt Berlin zu Hertha BSC wechseln. Die Rede ist von Mario Götze. Bei den Roten ist derweil auch ein anderer Profi von Manchester City offenbar im Gespräch.

