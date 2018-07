3. Liga startet erwartungsvoll: Zuschauerrekord wackelt - Stadien groß wie nie

Der TSV 1860 München stieg aus der Regionalliga in die 3. Liga auf, ins Grünwalder Stadion passen 15.000 Zuschauer.

Adé alte „DDR-Oberliga“, willkommen neue gesamtdeutsche „Traditionsliga“: Die dritthöchste Spielklasse strotzt nur so vor großen Namen. Ob damit auch ein Qualitätssprung einhergeht, müssen die Partien zeigen. Der Zuschauerrekord dürfte wackeln.

Leipzig - Kaiserslautern, Braunschweig, Karlsruhe - die 3. Fußball-Liga ist bereits vor dem ersten Anpfiff an diesem Freitag entschieden. Zumindest wenn es nach den Experten geht. Die Zweitliga-Absteiger 1. FC Kaiserslautern und Eintracht Braunschweig sind die großen Favoriten. Der Karlsruher SC, der im Mai erst in der Relegation gegen den FC Erzgebirge Aue am Aufstieg scheiterte, folgt gleich danach. Doch ist es wirklich so einfach?

Die elfte Saison seit Einführung der Spielklasse scheint jedenfalls die bislang attraktivste zu werden. Dafür sprechen allein die Namen der teilnehmendem Teams. Neben den drei Staffelfavoriten tummeln sich mit den Aufsteigern TSV 1860 München, FC Energie Cottbus und KFC Uerdingen sowie den etablierten Clubs FC Hansa Rostock, Fortuna Köln, Preußen Münster und SpVgg Unterhaching noch weitere sieben ehemalige Bundesligisten in der dritthöchsten deutschen Spielklasse. Damit spielte einst die halbe Liga ganz oben. „Die Dritte Liga steht vor einer hochinteressanten Saison, weil es wohl noch nie so viele klangvolle Namen - Vereine wie Spieler - in dieser Klasse gab“, sagte Benjamin Schwedes, Sportdirektor des VfL Osnabrück, dem Fachmagazin „Kicker“.

Zuschauerrekord der 3. Liga wackelt

Egal wie es sportlich ausgeht, die Fans dürften die Gewinner der neuen, großen Traditions-Liga sein. Der Zuschauerrekord aus der Saison 2015/2016, als 2.687.035 Besucher gezählt wurden, dürfte wackeln - auch wenn nicht alles zuschauerfreundlich ist. Denn Montagspiele, wie sie ab dieser Saison auch in Liga drei üblich sein werden, verschrecken einige Anhänger. Dafür gibt es für die Vereine mehr Fernsehgeld. Für das Lautern-Spiel gegen 1860 München wurden schon mehr als 34.000 Tickets verkauft. Gerechnet wird auf dem Betzenberg mit bis zu 40.000 Fans, wie tz.de* berichtete.

Saison Gesamtkapazität Gesamtzuschauer Zuschauerschnitt 2008/09 349.440 2.135.704 5.635 2009/10 313.202 1.951.798 5.136 2010/11 327.421 2.125.282 5.592 2011/12 320.680 1.737.336 4.571 2012/13 363.070 2.340.861 6.176 2013/14 354.202 2.301.970 6.057 2014/15 345.642 2.566.218 6.771 2015/16 322.033 2.687.807 7.073 2016/17 309.704 2.269.602 5.988 2017/18 308.737 2.349.044 6.181 2018/19 372.612 --- ---

+ Der 1. FC Kaiserslautern stellt mit seinem Fritz-Walter Stadion die größte Spielstätte der 3. Liga. © dpa / Uwe Anspach

Die Stadien der 3. Liga 2018/19

Die Stadien der 3. Liga 2018/19 haben eine Gesamtkapazität von 372.612 Plätzen - nie war diese größer als in der anstehenden Spielzeit. Das sind im Schnitt 18.631 Plätze für die Fans pro Stadion.



Verein Stadion Kapazität 1. FC Kaiserslautern Fritz-Walter-Stadion 49.850 KFC Uerdingen Schauinsland-Reisen-Arena (Duisburg) 31.500 Hansa Rostock Ostseestadion 29.000 Karlsruher SC Wildparkstadion 28.762 Eintracht Braunschweig Eintracht-Stadion 23.325 Energie Cottbus Stadion der Freundschaft 22.528 VfL Osnabrück Stadion an der Bremer Brücke 16.667 Hallescher FC Erdgas Sportpark 15.057 SpVgg Unterhaching Alpenbauer Sportpark 15.053 TSV 1860 München Stadion an der Grünwalder Straße 15.000 SC Fortuna Köln Südstadion 14.944 VfR Aalen Ostalb Arena 14.500 Preußen Münster Preußenstadion 14.300 SV Meppen Hänsch-Arena 13.286 Würzburger Kickers flyeralarm Arena 13.090 FC Carl Zeiss Jena Ernst-Abbe-Sportfeld 12.990 SV Wehen Wiesbaden Brita-Arena 12.566 FSV Zwickau Stadion Zwickau 10.134 Sportfreunde Lotte Frimo Stadion 10.059 SG Sonnenhof Großaspach Mechatronik Arena 10.001

Hamburg das einzige Bundesland, das nie einen Drittligisten hatte

Tatsächlich gab es noch nie so viel Tradition in dieser Liga. Noch vor einem Jahr wegen der Vielzahl der Clubs aus den östlichen Bundesländern als alte „DDR-Oberliga“ abgestempelt, ist sie nach den Abgängen des 1. FC Magdeburg (Aufstieg), des Chemnitzer FC und des letzten Gründungsmitglieds FC Rot-Weiß Erfurt (beide Abstieg) nun wieder eher eine gesamtdeutsche Liga. Lediglich Hamburg hatte als einziges Bundesland noch nie ein Team in der 3. Liga.

Die Favoriten gehen die Saison unterschiedlich an. In Kaiserslautern gibt es einen kompletten Neuanfang. Nur fünf Spieler aus der vergangenen Spielzeit blieben auf dem Betzenberg. „In der 3. Liga geht es um Kampf und Leidenschaft“, betonte Rückkehrer und Kapitän Florian Dick. „Wir müssen das gemeinsam als Truppe annehmen. Dann kann mit dem Potenzial in der Hinterhand hier richtig etwas entstehen.“

+ Alois Schwartz will nach dem verpassten Aufstieg mit dem KSC einen neuen Anlauf auf die 2. Liga hinlegen. © dpa / Uli Deck Auch Braunschweig musste einen großen Aderlass verkraften. Wie gut der neue Trainer Henrik Petersen es geschafft hat, „Alte“ und „Neue“ zusammenzuführen, wird gleich das Auftaktmatch gegen Karlsruhe zeigen. „Auf vielen Positionen ist der Konkurrenzkampf sehr groß, und das ist auch gut so. Es waren spannende Wochen und wir sind richtig zusammengewachsen“, erklärte der Däne.

Der KSC geht nahezu mit dem gleichen Team wie in der Vorsaison an den Start. „Diese Mannschaft ist eine Mannschaft, und sie hat Charakter“, sagte KSC-Coach Alois Schwartz. „Wie sie in der Vorbereitung gearbeitet hat, macht mir ein gutes Gefühl für den Saisonstart.“

Aufsteiger Uerdingen sorgt mit spektakulären Transfers für Wirbel

Der spektakulärste Transfercoup gelang dem KFC Uerdingen, der den Weltmeister von 2014, Kevin Großkreutz, verpflichtete. Er soll dem Aufsteiger mit seiner Erfahrung die notwendige Sicherheit im Kampf gegen den Abstieg geben. Immerhin müssen nach der Saison gleich vier Teams den Gang in die Regionalligen antreten. Wer das sein wird, scheint völlig offen. Nicht unbedingt zu den Kandidaten gehören die Aufsteiger Cottbus und 1860 München, die sich ordentlich verstärkten. Eher könnte es für die Teams wie den FC Carl Zeiss Jena, Sportfreunde Lotte, FSV Zwickau oder SG Sonnenhof Großaspach eng werden.

dpa

