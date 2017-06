Messi vom Markt: Barca-Star heiratet Jugendliebe

Lionel Messi ehelicht seine langjährige Freundin Antonella Roccuzzo noch in diesem Monat. Zu der Feier in Argentinien kommen auch einige Klubkollegen aus Barcelona.

Rosario - Der fünfmalige Weltfußballer Lionel Messi (29) heiratet am 30. Juni in der gemeinsamen Heimatstadt Rosario/Argentinien seine langjährige Freundin Antonella Roccuzzo (29). Das bestätigte Messis persönliche Kommunikationsagentur 6Pointer am Donnerstag. Messi und Roccuzzo leben seit neun Jahren zusammen und haben die gemeinsamen Kinder Thiago (4) und Mateo (1).

Die Hochzeit des Superstars des FC Barcelona wird in der Kathedrale in Rosario stattfinden. Zur Feier werden viele seiner Barça-Mitspieler erwartet. Unter anderem werden sich Stürmer Luis Suárez und seine Frau Sofia Balbi, die engsten Freunde des Paares, unter den Gästen befinden. Messi wird eine Woche vor der Trauung 30 Jahre alt.

sid