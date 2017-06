Live-Ticker: Halbzeit - DFB-Team führt klar gegen San Marino

In der Qualifikation zur WM 2018 empfängt die deutsche Nationalmannschaft San Marino. Ein Sieg gegen den Fußball-Zwerg ist Pflicht. Wir berichten im Live-Ticker.

Deutschland: Ter Stegen - Kimmich, Mustafi, Hector - Can - Goretzka, Stindl - Draxler, Younes, Brandt - Wagner Bank: Leno, Trapp, Ginter, Henrichs, Plattenhardt, Rüdiger, Süle, Demirbay, Demme, Rudy, Werner San Marino: Benedettini - Cesarini, Biordi, Della Valle, Bonini - Cervellini, Zafferani, Mazza - Palazzi, A. Golinucci - Rinaldi Bank: Manzaroli, Simoncini, Brolli, Cevoli, Vitaioli, Berretti, E. Golinucci, Tosi, Bernardi, Hirsch Tore: 1:0 Draxler (11. Minute), 2:0 Wagner (16. Minute), 3:0 Wagner (29. Minute), 4:0 Younes (38. Minute) Schiedsrichter: Radu Marian Petrescu (Rumänien)

Deutschland - San Marino 4:0 (4:0)





45. Minute: Abpfiff! Der Schiedsrichter bittet zum Pausentee.

43. Minute: Younes, Can, Draxler und Kimmich kombinieren sich nun schon seit geraumer Zeit um den Strafraum San Marinos herum, bis sich Younes auf links durchsetzt und den Ball herein bringt. Der Schuss von Julian Brandt wird aber wieder einmal geblockt.

41. Minute: Offensiv-Foul von Younes. Freistoß San Marino. Doch das Team, das mit lediglich einem Profi spielt, kämpft hier weiter leidenschaftlich. Das sieht man in jedem Zweikampf.

39. Minute: HUI! Wagner mit einem tollen Alleingang, doch sein Schuss aus spitzem Winkel landet lediglich am Außenpfosten. Das war knapp!

38. Minute: TOOOOOOOOOR FÜR DEUTSCHLAND! Younes kommt zu seinem ersten Treffer für die Nationalmannschaft! Benedettini verschätzt sich und fliegt am Ball vorbei, Younes schiebt lässig zum 4:0 ein.

37. Minute: Auch die Statistik ist hier ziemlich eindeutig. Das DFB-Team hat rund 80 Prozent Ballbesitz und führt mit 12:0 Torschüssen. Nun gibt es Eckball von der rechten Seite, Kimmich führt aus.

35. Minute: Freistoß für die DFB-Elf aus halblinker Position. Die Hereingabe findet Goretzka, doch dessen KOpfball fliegt über das Tor.

33. Minute: Und direkt die nächste Chance. Younes kommt zum Schuss, doch wieder gibt es nur Eckball. Dieser bringt jedoch nichts ein.

33. Minute: Großchance für Deutschland! Ein steiler Pass landet bei Goretzka, der direkt auf Stindl querlegt. Dessen Schuss wird gerade noch so zur Ecke geblockt.

31. Minute: Deutschland kommt so langsam richtig ins Rollen. Younes wirbelt, Wagner ist stark ins Spiel eingebunden und Kimmich nahezu immer anspielbar. Das sieht gut aus! Nach einem langen Ball von Younes ist Goretzka auf links durch, doch seine Annahme mit der Brust gelingt nicht - der Ball landet in den Armen von Benedettini.

29. Minute: TOOOOOOOOOOOOOOR FÜR DEUTSCHLAND! WIEDER IST ES WAGNER! Kimmich führt einen Freistoß schnell aus und bringt den Ball hoch in den Strafraum. San Marino ist noch nicht geordnet, Younes legt auf Wagner quer und der schiebt locker zum 3:0 ein.

27. Minute: Und fast das 3:0! Draxler geht auch der rechten Außenbahn durch, verzögert aber zu lange. Vor seiner Hereingabe auf Kimmich war der Ball im Aus. Dieser hätte freistehend einschießen können.

26. Minute: Julian Brandt rennt sich auf rechts Außen fest und kann sich nur mit einem Foul behelfen. Torwart Benedettini lässt sich derweil mit der Ausführung des anstehenden Freistoß‘ Zeit.

25. Minute: Deutschland operiert hier viel mit hohen Bällen. Ein eben solcher findet Julian Brandt, doch der kann das Leder im Strafraum nicht richtig kontrollieren. Währenddessen macht die Laola-Welle eine Runde im Stadion.

23. Minute: Es ist das erwartete Spiel für die Mannschaft von Jogi Löw. San Marino steht tief und verteidigt mit Maus und Mann. Die Verteidiger werfen sich hier in jeden Ball und blocken immer wieder Abschlüsse der deutschen Mannschaft.

21. Minute: Wagner ist hier so richtig drin im Spiel. Eine tolle Kombination über ihn und Julian Brandt führt das DFB-Team bis nach vorne, doch dann kommt es zum Missverständnis zwischen Brandt und Draxler.

20. Minute: Und fast noch einmal dieselbe Kombination. Wieder findet Kimmich mit einer tollen Flanke Sandro Wagner, doch dessen Kopfball fliegt dieses Mal deutlich über das Tor.

18. Minute: Sandro Wagner ist die Erleichterung über dieses Tor deutlich anzusehen gewesen. Der Stürmer hatte ein Tor für die A-Elf als seinen „Traum“ bezeichnet. Dieser ist nun in Erfüllung gegangen.

16. Miunte: TOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOR FÜR DEUTSCHLAND! Sandro Wagner mit seinem ersten Länderspiel-Tor! Eine wunderschöne Halbfeld-Flanke kommt zentimetergenau auf den Kopf von Wagner, der sich toll durchsetzt und das Leder rechts oben versenkt. So kann es weiter gehen!

15. Minute: Mustafi hat sich weh getan. Nach einem Getümmel im Strafraum fällt der Verteidiger auf seine Hand. Er kann aber weiter machen.

14. Minute: Und wieder eine gute Passkombination, bis Goretzka mit einer Flanke schließlich Draxler sucht. Doch die Hereingabe ist wenige Zentimeter zu hoch.

13. Minute: Das DFB-Team gibt weiter Gas. Vor allem Julian Brandt sorgt ein ums andere Mal für Wirbel auf der rechten Außenbahn.

11. Minute: TOOOOOOOOOOR FÜR DEUTSCHLAND! Der Kapitän hat es gemacht! Nach einer tollen Flanke von Stindl bringt San Marino den Ball nicht hinten raus, Younes sorgt für Verwirrung und Draxler kommt schließlich zum Abschluss. Sein Rechtsschuss schlägt unhaltbar im rechten Eck ein. Ein tolles Tor!

10. Minute: Freistoß für die Mannen von Jogi Löw von der rechten Seite. Hector bringt den Ball scharf vor das Tor. San Marino gelingt es nicht zu klären, bis Julian Brandt schließlich aus 20 Metern zum Abschluss kommt. Sein Schuss verfehlt das Tor aber deutlich - Abstoß.

9. Minute: Und die erste Torchance für Deutschland! Wieder ist es ein hoher Ball der Leon Goretzka findet, doch sein Kopfball kann von Benedettini festgehalten werden.

8. Minute: Die Defensive von San Marino steht bislang gut. Deutschland konnte bislang noch nicht bis zum Tor der in Blau gekleideten Mannschaft vordringen.

6. Minute: Emre Can führt aus, doch sein Schuss fliegt rechts über den Kasten.

5. Minute: Und wieder ein Chip-Ball in den Strafraum. Dieses Mal auf Draxler, der mit der Hacke auf Goretzka zurücklegt. Dieser wird aber per Foul am Abschluss gehindert. Freistoß für das DFB-Team aus 24 Metern.

4. Minute: Jetzt versucht es Can mit einem langen Ball, doch sein Pass auf Julian Brandt landet in den Armen von Benedettini.

3. Minute: Freistoß aus halblinker Position für das DFB-Team. Julian Draxler führt kurz aus, der Ball landet bei San Marino.

2. Minute: Zafferani mit einem heftigen Einsteigen gegen Kimmich. Der 11er San Marinos springt dem Bayern-Star in die Beine. Das hätte nicht sein müssen!

1. Minute: Sogleich bildet sich ein massives Bollwerk vor dem Strafraum San Marinos. Der erste lange Ball von Mustafi landet im Toraus.

1. Minute: Der Ball rollt! San Marino stößt an.

20.43 Uhr: Das Stadion hat sich für die beiden Nationalhymnen erhoben. Es ist angerichtet!

20.40 Uhr: Nur noch fünf Minuten bis zum Anpfiff! Kurios: Die elf Spieler der deutschen Mannschaft kommen heute aus elf verschiedenen Vereinen. Das hat es seit 57 Jahren nicht mehr gegeben.

20:38 Uhr: Die Mannschaften stehen bereits in den Kabinen. Wir freuen uns schon auf den Anstoß!

20.36 Uhr: Übrigens: In Deutschlands Gruppe für die WM-Qualifikation hat Nordirland am Samstag knapp mit 1:0 gegen Aserbaidschan gewonnen. Damit bleibt das Team von Trainer Michael O‘Neill erster Verfolger hinter dem DFB-Team. Gewinnt die Mannschaft von Jogi Löw gleich gegen San Marino, bleibt es aber bei fünf Punkte Vorsprung für den Weltmeister.

20.28 Uhr: Das DFB-Team hat bereits den Rasen gecheckt. In einer guten Viertelstunde geht es hier los!

20.25 Uhr: Wie man die tiefstehende Abwehr von San Marino knacken kann, hat Assistenztrainer Marcus Sorg vor der Partie gegenüber dfb.de verraten: „Letztendlich geht es um eine gute Raumaufteilung, das ist immer besonders wichtig gegen einen Gegner, der massiert hinten drin steht. Wir brauchen Geschwindigkeit und Tempo. Wir wollen den Gegner zwingen, sich oft entscheiden zu müssen. Denn dann passieren Fehler. Unser Offensivspiel kennzeichnet eine Variabilität, das in erster Linie von kurzen Pässen aber auch von langen Pässen geprägt ist.“

20.18 Uhr: Damit ist auch die Bank des DFB-Teams klar. Die Veränderung im Vergleich zur Partie gegen Dänemark: Timo Werner ist nach überstandenem Magen-Darm-Infekt wieder mit dabei.

19.42 Uhr: Und die Aufstellung des Weltmeisters ist da! Joachim Löw tauscht auf fünf Positionen. Ter Stegen, Mustafi, Can, Younes und Brandt stehen im Vergleich zur Partie gegen Dänemark in der Startelf.

+++ Hallo und herzlich willkommen zum Live-Ticker zum WM-Qualifikationsspiel zwischen Deutschland und San Marino! Auch für Joachim Löws Confed-Cup-Kader mit zahlreichen Neulingen und Perspektivspielern ist ein Sieg gegen den Fußball-Zwerg eine absolute Pflichtaufgabe. Das Hinspiel in San Marino endete 8:0, entsprechend sind auch die Rollen für das Rückspiel in Nürnberg klar verteilt. Anstoß ist um 20.45 Uhr, wir begleiten die Partie der DFB-Elf hier im Live-Ticker!

Deutschland - San Marino: Vorbericht zur WM-Qualifikation

Wenn der amtierende Weltmeister gegen die Nummer 204 der Fußball-Weltrangliste spielt, sind die Rollen klar verteilt. Auch wenn in Joachim Löws Kader, mit dem er anschließend zum Confed Cup nach Russland fliegt, eigentlich nur drei Weltmeister stehen. Für die Neulinge in Löws Team ist das Qualifikationsspiel für die WM 2018 eine weitere Gelegenheit, Spielpraxis und Selbstvertrauen zu sammeln.

Deutschland führt die Tabelle der Qualifikationsgruppe C mit 15 Punkte aus fünf Spielen souverän an, während San Marino am anderen Ende des Tableaus angesiedelt ist. Das Team der italienischen Enklave konnte noch keine Punkte holen und erzielte erst einen einzigen Treffer. Der datiert übrigens aus dem vergangenen Oktober. Beim Hinspiel in San Marino gewann Deutschland souverän mit 8:0, was Thomas Müller zum Anlass nahm, die Sinnhaftigkeit solcher Spiele gegen kleine Fußballnationen in Frage zu stellen. Das wiederum brachte ihm prompt Kritik aus San Marino ein.

Im Rückspiel gegen den Weltmeister muss der Fußball-Zwerg nun auch noch auf mehrere Stammkräfte verzichten. Kapitän Matteo Vitaioli ist gesperrt, die Routiniers Marco Domeniconi, Alex Gasperoni und Carlo Valentini fehlen, und nun fallen auch noch Nachwuchshoffnung Filippo Berardi und der nachnominierte Stürmer Mattia Stefanelli aus. Torhüter Elia Benedettini ist damit der einzige Profi-Fußballer im Kader von Trainer Pierangelo Manzaroli. Der gibt sich vor dem Spiel dennoch mutig: „Mit den ganzen Ausfällen, die wir jetzt zu beklagen haben, wird das Team eben jünger", sagt er, "Angst sollten wir dennoch nicht haben. Die muss aus den Köpfen, obwohl wir natürlich großen Respekt vor der Mannschaft des Weltmeisters haben."

Die Verantwortlichen auf deutscher Seite sorgen sich dagegen weniger um das Sportliche, dafür aber um mangelndes Interesse der Zuschauer. Gerade mal 27.000 Tickets wurden bisher für die Partie in Nürnberg verkauft. Damit droht der schwächste Besuch eines deutschen Pflichtheimspiels seit über 16 Jahren. An leere Ränge kann sich die DFB-Elf allerdings schon mal gewöhnen: Auch der Verkauf der Karten für den Confed Cup in Russland geht nur schleppend voran.

Auf tz.de lesen Sie, wo Sie das WM-Qualifikationsspiel zwischen Deutschland und San Marino live im TV und Live-Stream sehen können.