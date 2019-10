Live-Ticker: Müller-Entscheidung gefallen! Kovac überrascht bei Bayern-Aufstellung

Der FC Bayern hat am Wochenende einen kurzen Anreiseweg - es geht zum Gastspiel beim FC Augsburg. Wir begleiten das Derby am Samstagnachmittag im Live-Ticker.

FC Augsburg - FC Bayern München -:- (-:-), Anstoß: Samstag, 19. Oktober, 15.30 Uhr

FC Augsburg: Koubek - Lichtsteiner, Oxford, Jedvaj, Uduokhai, Max - Richter, Khedira, Moravek, Vargas - Niederlechner FCA-Bank: Luthe, Gouweleeuw, Cordova, Schieber, Iago, Jensek, Finnbogason, Hahn, Framberger FC Bayern München: Neuer - Kimmich, Süle, Hernandez, Pavard - Martinez - Thiago, Coutinho - Gnabry, Lewandowski, Coman FCB-Bank: Ulreich, Perisic, Boateng, Goretzka, Davies, Tolisso, Müller, Alaba Tore: Schiedsrichter: Daniel Siebert (Berlin)

15.14 Uhr: Kimmich gibt also den Rechtsverteidiger, Pavard verteidigt links und Hernandez an der Seite von Süle. Dadurch wird wohl Thiago etwas offensiver agieren und an der Seite von Coutinho im offensiven Mittelfeld spielen. Zum Thema Müller sagte Kovac: „Ich kann nur elf Spieler aufstellen. Er wird seine Minuten bekommen, wir werden in den kommenden Wochen wieder ein bisschen rotieren.“

15.07 Uhr: Bei Sky erklärt nun Kovac auch, wo Martinez spielen wird - und zwar auf der Sechs! „Er hat sich das in den letzten Wochen verdient“, so der Bayern-Coach.

15.02 Uhr: In einer knappen halben Stunde rollt der Ball. Die Statistik spricht übrigens klar für die Bayern. In 16 Bundesligaspielen gelangen dem Rekordmeister 13 Siege bei einem Torverhältnis von 41:11.

14.31 Uhr: Die Aufstellung ist raus! Niko Kovac überrascht durchaus, indem er Javi Martinez bringt und Jerome Boateng und David Alaba auf der Bank lässt. Auch Thomas Müller findet wieder keinen Platz in der Startelf. Dafür gehört Leon Goretzka erstmals in dieser Bundesligasaison wieder zum Kader.

14.18 Uhr: Wie die Bild erfahren haben will, sitzt Müller wieder auf der Bank und gehört nicht zur Startelf gegen den FC Augsburg. In wenigen Minuten wissen wir mehr.

14.09 Uhr: Servus! In knapp anderthalb Stunden geht‘s in der WWK Arena in Augsburg los. In knapp 20 Minuten können wir die Aufstellungen verraten. Man wartet gespannt, ob Niko Kovac Thomas Müller eine Chance gibt...

Update vom 19. Oktober, 11.11 Uhr: Die Spannung steigt langsam! In Augsburg kommt es heute zum bayerisch-schwäbischen Derby. Der FCA hat den FCB zu Gast.

Beim FC Bayern München hofft man, sich mit drei Punkten wieder weiter nach vorne zu schieben. Aktuell steht die Kovac-Elf auf Platz drei. Die Tabellenspitze ist möglich - falls Wolfsburg und Gladbach Federn lassen. Die Fohlen sind im Topspiel gegen Borussia Dortmund gefordert. Diese Partie können Sie übrigens im Live-Ticker bei ruhr24.de* oder wa.de* verfolgen. Beim BVB schlägt vor der Partie die angebliche Suspendierung von Jadon Sancho hohe Wellen.

+++ Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker zur Partie des FC Bayern München beim FC Augsburg. Der Anpfiff in der WWK Arena ertönt am Samstag um 15.30 Uhr.

FC Augsburg gegen FC Bayern München im Live-Ticker

Erstmeldung vom 18. Oktober, 13.19 Uhr: Augsburg - Nach der ersten Saisonniederlage beim 1:2 gegen 1899 Hoffenheim wird vom FC Bayern natürlich eine Reaktion erwartet - immerhin stolperte der Titelverteidiger infolge des Ausrutschers von Platz eins auf Rang drei. Die Chancen auf die Rückkehr an die Spitze stehen angesichts der happigen Aufgaben des Spitzenduos Borussia Mönchengladbach (bei Borussia Dortmund gefordert) und VfL Wolfsburg (bei RB Leipzig aktiv) gar nicht mal so schlecht.

Allerdings drehte sich rund um den Rekordmeister wie so oft vieles nicht um die kommende Aufgabe, sondern um diverse Personalien. So wurde wegen dessen aktueller Reservistenrolle über einen nahenden Abschied von Thomas Müller spekuliert, wie tz.de* berichtet. In diesem Zusammenhang gestand Trainer Niko Kovac zumindest einen Fehler im öffentlichen Umgang mit dem Thema ein. Auch bei Javi Martinez könnte zeitnah eine Luftveränderung anstehen - oder kommt es ganz anders*?. Und Jerome Boateng hat in seinem Umfeld sogar für eine wichtige Neuordnung gesorgt*.

FC Augsburg gegen FC Bayern München: Hernandez wieder fit, Goretzka nicht

Da auf den FC Bayern nun eine Englische Woche nach der anderen zukommt, könnte das Trio in Augsburg jedoch durchaus gefragt sein. In unserer wahrscheinlichsten Aufstellung für die Partie sind Müller, Martinez und Boateng jedenfalls dabei. Ebenso wie Lucas Hernandez, der nach Verletzungspause jüngst wieder für die französische Nationalmannschaft auflief - seine Nominierung hatte in der FCB-Chefetage noch für Irritationen gesorgt*.

Fehlen wird bei den Gästen Leon Goretzka, für den das Spiel nach seiner Oberschenkel-OP noch zu früh kommt. Bei den Augsburgern stehen diverse Profis mit Münchner Vergangenheit unter Vertrag: Philipp Max, Marco Richter und der aktuell an einer Hüftverletzung laborierende Felix Götze trugen in der Jugend und im letzten Fall auch im Herrenbereich das FCB-Trikot, Max war im Nachwuchsbereich aber wie Florian Niederlechner, Daniel Baier und Felix Uduokhai auch bei Lokalrivale 1860 aktiv. Baier und Uduokhai spielten sogar im Profi-Team der Löwen.

FC Augsburg gegen FC Bayern München: Gastgeber stellen mit Paderborn die schlechteste Defensive

Zuletzt lief es für die bayerischen Schwaben sportlich alles andere als rund: An den vergangenen beiden Spieltagen setzte es ein 0:3 gegen Bayer Leverkusen und ein 1:5 bei Borussia Mönchengladbach. Bislang stehen erst fünf Punkte zu Buche, zudem stellt der FCA mit 19 Gegentoren gemeinsam mit Schlusslicht SC Paderborn die anfälligste Defensive der Liga.

Demgegenüber steht die beste Offensive: Der FC Bayern hat schon 20 mal getroffen - dabei ragt Robert Lewandowski mit elf Buden heraus. Und Augsburg ist einer der Lieblingsgegner des Polen: In 13 Duellen hat er dem Team aus der Fuggerstadt schon 18 mal eingeschenkt. Nur gegen Wolfsburg traf er mit 21 Toren noch häufiger - allerdings in 18 Partien. Trotz dieser besonderen Torjägerqualitäten musste sch Lewandowski jüngst bei einer Auszeichnung einem anderen Weltstar geschlagen geben.

