Live-Ticker: Deutsche U21 fordert Italiens Nachwuchs

Wer macht in Gruppe C das Rennen und zieht ins Halbfinale bei der U21-Europameisterschaft ein? Hier geht‘s zum Live-Ticker zur Partie zwischen Deutschland und Italien!

Italien - Deutschland 0:0 (-:-)

Italien: 1 Donnarumma - 12 Conti, 13 Caldara, 4 Rugani, 3 Barreca - 20 Chiesa, 18 Gagliardini, 6 Pellegrini, 15 Benassi - 7 Berardi, 10 Bernardeschi

Bank: 17 Cragno, 19 Scuffet - 22 Ferrari, 14 Biraschi, 23 Pezzella, 2 Calabria, 21 Locatelli, 5 Cataldi, 8 Grassi, 16 Garritano, 11 Petagna, 9 Cerri Deutschland: 12 Pollersbeck - 2 Toljan, 5 Stark, 15 Kempf, 3 Gerhardt - 10 Arnold, 8 Dahoud - 17 Weiser, 7 Meyer, 11 Gnabry - 9 Selke

DFB-Bank: 1 Schwäbe, 23 Vlachodimos - 16 Kehrer, 4 Anton, 14 Klünter, 6 Jung, 21 Kohr, 18 Amiri, 20 Öztunali, 22 Philipp, 19 Haberer, 13 Platte Schiedsrichter: Slavko Vincic (Slowenien) Tore:

>>> AKTUALISIEREN <<<

3. Minute: Chiesa behauptet sich auf der linken Seite gegen Toljan. Die Flanke landet aber direkt bei Pollersbeck.

2. Minute: Die DFB-Junioren warten erstmal ab und lassen Italien machen.

1. Minute: Der Ball rollt in Krakau. Deutschland hat Anstoß.

+++ Auch im dritten Gruppenspiel schickt Trainer Kuntz dieselbe Startelf auf den Platz. Um den Gruppensieg abzusichern, muss ein Punkt her, doch selbst eine Niederlage mit einem Tor Unterschied würde für das Weiterkommen reichen.

+++ Hallo und herzlich willkommen im Live-Ticker zum abschließenden Gruppenspiel der deutschen U21-Natinalmannschaft gegen Italien. Ein Remis - und unsere Jungs sind sicher im Halbfinale!

Vorbericht

Zwei souveräne Siege gegen Tschechien und Dänemark hat die deutsche U21-Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft in Polen bislang eingefahren. Und doch hat das von Stefan Kuntz trainierte Team den Einzug ins Halbfinale noch nicht sicher. Da nur die drei Gruppensieger und der beste von drei Gruppenzweiten ins Halbfinale kommen, brauchen die deutschen Nachwuchs-Fußballer noch einen Punkt, um ganz sicher in der Runde der besten Vier zu stehen.

Deutschland hat sechs, Italien und Tschechien haben jeweils drei Punkte auf dem Konto - im ungünstigsten Fall droht dem Kuntz-Team sogar die vorzeitige Heimreise. Sollte Deutschland am Samstag verlieren und gleichzeitig Tschechien gegen Dänemark gewinnen, wird es in Gruppe C kompliziert. In dem Fall hätten drei Mannschaften sechs Punkte auf dem Konto, zum Tragen käme der direkte Vergleich innerhalb der drei Teams. Kurios: Deutschland wäre in diesem Fall bei einem 0:1 Gruppensieger, bei einem 0:2 aber nur Dritter und damit ausgeschieden. (Eine Übersicht über die möglichen Szenarien am letzten Spielt gibt‘s hier.)

Der Coach wollte die Konzentration vor dem abschließenden Gruppenspiel am Samstag hochhalten. Nur drei Tage später würde das Halbfinale anstehen, ein möglicher Gegner sind die bislang so starken Spanier. Mit einem Duell gegen die Iberer wollte sich der Coach aber noch gar nicht befassen. „Im Fußball kann viel passieren, wir leben im Jetzt“, sagte Kuntz. „Wir bereiten uns auf Italien vor, dann sehen wir weiter.“

Bei einer U21-EM trafen Italien und Deutschland bislang erst ein Mal aufeinander. 2009 entschieden die deutschen Nachwuchskicker das Halbfinale gegen die Azzurrini (“Die kleinen Blauen“) für sich und holten anschließend den Titel.