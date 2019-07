Nach Tränen-Abschied: Mats Hummels macht jungen Fan glücklich

Auf seinem Weg von München nach Dortmund wurde Mats Hummels Zeuge eines kleinen Dramas um einen jungen Fan. Also beschloss er, dem Jugendlichen einen Besuch abzustatten.

Dortmund/München - Den Gegenspielern jagt Mats Hummels seit Jahren erfolgreich den Ball ab. Doch auch als Ballverteiler hat sich der Innenverteidiger bereits hervorgetan. Und das nicht nur auf dem Rasen. Wie die Bild berichtet, schaute der 30-Jährige jüngst bei einem jungen Fan vorbei und schenkte dem 13-jährigen Justus gleich vier der begehrten Spielgeräte. Eines davon war sogar handsigniert.

Eine Aktion, die einmal mehr unterstreicht, dass Hummels trotz Titeln en masse in seiner Vita nie die Bodenhaftung verliert und die Nähe zu den Fans nach wie vor schätzt. Wenn auch nun wohl wieder mehr die zu den Dortmunder Anhängern als die zu den Bayern-Supportern.

Hummels beobachtet vor Flug nach Dortmund tränenreiche Trennung

Dabei spielte bei dieser speziellen Geschichte auch seine bisherige sportliche Heimat eine wichtige Rolle. Denn dem Bericht zufolge saß Hummels am Freitag im gleichen Flieger von München nach Dortmund, den auch Justus mit seinem Vater bestieg. An der Sicherheitskontrolle musste der Jugendliche sich jedoch schweren Herzens von seinem Geburtstagsgeschenk trennen - einem Ball.

„Aus dem Ball hätte die Luft rausgelassen werden müssen, weil aufgepumpte Bälle nicht im Flieger erlaubt sind“, erläuterte Hummels in der Bild: „Der Junge fing an zu weinen, dann war es für mich eine Selbstverständlichkeit zu helfen.“ Also ließ sich der Weltmeister von 2014 die Adresse der Familie geben und schritt umgehend zur Tat. 45 Minuten - quasi eine Spielhälfte - später habe er vor der Haustür gestanden. Mit den vier Bällen im Gepäck.

Hummels gab schon weiblichem Bayern-Fan besonderes Versprechen

