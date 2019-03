Nach der Ausbootung: So rührend lässt sich Mats Hummels von Söhnchen Ludwig trösten

Joachim Löw hat Mats Hummels in der Nationalmannschaft aussortiert.

Die Ausbootung dreier Weltmeister vom FC Bayern durch Bundestrainer Jogi Löw schlug ein wie eine Bombe. Nun hat sich Mats Hummels in den sozialen Medien gemeldet.

Update 6. März, 10.21 Uhr: Nach der Ausbootung aus dem Nationalteam hat sich Mats Hummels mit einer kurzen Nachricht auf Instagram gemeldet. In seiner Story postete er ein Selfie mit seinem Sohn Ludwig, der im Hintergrund auf dem Sofa krabbelt.

Dazu schrieb er „Aufmunterer“ und ein Herz-Emoji. Der Innenverteidiger scheint die DFB-Enttäuschung mit seiner Familie zu verarbeiten. Ähnliche Posts waren auch schon vom ebenfalls aussortierten Jerome Boateng zu sehen.

Der FC Bayern München schützte in einer Pressemitteilung seine drei Spieler und verurteilte den Zeitpunkt der Bekanntgabe.

Ausbootung von Mats Hummels: Auch Cathy Hummels meldet sich

Update 5. März, 20.49 Uhr: Nach Mats Hummels hat sich auch dessen Ehefrau Cathy Hummels zur Ausbootung des Innenverteidigers vom FC Bayern München im DFB-Team geäußert - wie gewohnt auf Instagram.

Analog zu Mats spart auch Cathy in ihrer Story mit Worten. Sie hat dort lediglich ein Bild ihres Mannes im DFB-Trikot gepostet, das schon einige Jahre alt zu sein scheint. Auf dem Foto hat das DFB-Emblem auf dem Trikot nämlich lediglich drei Sterne. Seit dem Gewinn des Weltmeistertitels 2014 darf sich die Deutsche Nationalmannschaft mit vier Sternen auf dem Jersey zeigen.

Wie gewohnt trägt Mats in dem Bild das Trikot mit der Nummer fünf. Darunter hat Cathy ein Herz eingefügt, das aus einzelnen, silbern funkelnden Steinen zu bestehen scheint. In diesem Herz steht der Hashtag #mh5, der eine Abkürzung des Namens Mats Hummels in Kombination mit dessen gewohnter Rückkennummer zeigt.

Auch wenn das Bild mit keiner großen Nachricht in Textform aufwartet, ist doch klar: Cathy Hummels will ihren Mats mit dem Post würdigen und vielleicht auch trösten. Das wird dem Innenverteidiger, dem mit dem FC Bayern einige wichtige Spiele bevorstehen, sicherlich gut tun...

Jogi Löw wirft Mats Hummels aus der Nationalelf

München - Das dürfte Mats Hummels so nicht erwartet haben. Statt ausgelassener Faschingsstimmung ereilte den Verteidiger des FC Bayern am Dienstag die Ausbootung aus der Nationalmannschaft. Bundestrainer Jogi Löw teilte ihm die schlechten Neuigkeiten persönlich mit.

Nun hat sich Hummels zum ersten Mal geäußert, seit das erzwungene Ende seiner Karriere im DFB-Trikot publik wurde. Sein persönliches Statement bestand lediglich aus einem einzigen Wort: „Danke!!“

Allerdings setzte Hummels sein Statement nicht alleinstehend als Tweet ab, sondern retweetete einen Post, den ein User unter dem Pseudonym „jani pavlenka“ abgesetzt hatte. Hinter diesem Namen verbirgt sich aber keineswegs ein unbekannter Nutzer oder gar der Bremer Torhüter Jiri Pavlenka, sondern ein prominenter deutscher Musiker.

Mats Hummels twittert und lässt einen Musikstar für sich sprechen

Jan Delay, Musiker und Fan von Werder Bremen, postet unter diesem Namen auf Twitter. Vor dem Wechsel von Thomas Delaney aus Bremen nach Dortmund nannte sich der Rapper jan delaney. Er würdigte die Verdienste von Hummels und dessen ebenfalls aussortierten Mitspielern Jerome Boateng und Thomas Müller.

Nach der Erwähnung der Twitter-Accounts der drei Weltmeister von 2014 spricht Delay ihnen „unendlichen dank für alles!!“ aus. „ihr seid die derbsten und werdet es für immer bleiben!! allertiefste verneigung und bewunderung“, schreibt der Rapper weiter und postet dreimal einen Emoji der gefaltete Hände zeigt. Am Ende ergänzt er noch, ganz der Social-Media-Experte, die Hashtags der drei Spieler sowie den Hashtag Umbruch.

Darüber hinaus hat sich Mats Hummels, der sich zuletzt sportlich im Aufwind befunden hatte, noch nicht zu seiner Ausbootung durch den Bundestrainer geäußert. Jerome Boateng wurde dagegen in seinem Statement in den sozialen Netzwerken etwas ausfühlicher.

sh