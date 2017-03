Bielefeld entlässt Coach Kramny - Rump übernimmt erneut

Bielefeld - Zweitligist Arminia Bielefeld hat nach dem Absturz ans Tabellenende seinen Trainer Jürgen Kramny entlassen. Dies teilte der Klub am Dienstag mit.

Kramny stand nur zwölf Spiele an der Seitenlinie der Arminia, davon gewannen die Ostwestfalen drei Partien. Am Sonntag hatte Bielefeld 0:1 beim 1. FC Nürnberg verloren, es war das fünfte Ligaspiel hintereinander ohne Sieg.

Carsten Rump wird ab sofort die Aufgaben Kramnys übernehmen und die Bielefelder Mannschaft beim Heimspiel am Freitag (18.30 Uhr/Sky) gegen den 1. FC Kaiserslautern betreuen. Rump hatte das Team bereits nach der Entlassung von Rüdiger Rehm im Herbst gecoacht und bei seinen zwei Liga-Spielen an der Seitenlinie zum ersten Saisonsieg geführt, ehe ihn Kramny am 15. November ablöste.

SID