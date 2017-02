Medienberichte: Großkreutz nach Schlägerei in Klinik eingeliefert

Stuttgart - Kevin Großkreutz soll nach einer Schlägerei in eine Klinik eingeliefert worden sein. Das berichten verschiedene Medien.

Wieder Ärger um Kevin Großkreutz. Der Profi des VfB Stuttgart soll nach einer Schlägerei in ein Stuttgarter Krankenhaus eingeliefert worden. Das berichtete der SWR zuerst.

Wie die Bild erfahren haben will, sei es zu der Prügelei in der Nacht zum Dienstag um 2.15 Uhr auf dem Wilhelmsplatz in Stuttgart-Mitte gekommen. Zwei Gruppen seien dem Bericht zufolge aufeinandergetroffen, es sei zu zwei Faustschlägen gekommen, von denen einer Großkreutz getroffen habe.

Großkreutz habe das Krankenhaus inzwischen wieder verlassen.

Der SWR berichtet zudem von unbestätigten Gerüchten, wonach Großkreutz in der Nacht zum Dienstag die Disco „Perkins Park“ besucht habe. Möglicherweise nur Getratsche - oder aber es ging nach dem Disco-Besuch eben in die Stuttgarter City.

Ein Sprecher des VfB Stuttgart sagte auf Nachfrage von Echo24: „Wir prüfen das aktuell und tragen die Fakten zusammen."

Schon früher aufgefallen

Es wäre nicht das erste Mal, dass der ehemalige Profi von Borussia Dortmund abseits des Platzes auffällt. 2014 handelte er sich eine Anzeige wegen Körperverletzung ein, weil er mit einem Döner nach einem Mann geworfen haben soll.

Großkreutz fehlte am Wochenende

Großkreutz hatte dem VfB am Sonntag im Südwestderby gegen den 1. FC Kaiserslautern (Stuttgart gewann mit 2:0) wegen einer Entzündung im Sprunggelenk gefehlt. "Es ist alles sehr gereizt, wir wollen ihn schützen. Wir haben es zusammen entschieden", sagte VfB-Trainer Hannes Wolf. Die Entzündung ist eine Folge mehrerer Schläge auf den Fuß, die Großkreutz in den vergangenen Wochen erlitten hatte.