Ungewöhnliche Übertragung: Trainingskick der DFB-Elf live im Free-TV

Die Spiele der Deutschen Nationalmannschaft werden in der Regel im Free-TV gezeigt. Nun kommt es obendrein zu einer speziellen Übertragung. Fans können ein internes Trainingsspiel der DFB-Elf verfolgen.

Aachen - Der RTL-Spartensender RTL Nitro hat sich die Rechte für ein ungewöhnliches Event gesichert. Wie der Sender mitteilt, wird ein Trainingsspiel der Deutschen Nationalmannschaft live im Free-TV übertragen und kommentiert. Am Mittwoch, den 5. Juni bestreitet die Mannschaft von Bundestrainer Jogi Löw in Aachen ein internes Trainingsspiel. Um 17.30 soll die erste von zwei 30-minütigen Halbzeiten angepfiffen werden.

Diese Woche teilte der DFB mit, es bestehe die Möglichkeit, den Trainingskick auch live und gratis im Aachener Tivoli Stadion zu verfolgen. Die kostenlosen Tickets seien seit diesem Freitag allerdings allesamt vergriffen. Interessierte Fans können das Spielgeschehen nun also bei RTL Nitro verfolgen. Als Moderator wird Thomas Wagner fungieren, kommentiert wird das Trainingsspiel von Marco Hagemann und Steffen Freund, der die Zuschauer erst kürzlich mit seinen emotionalen Schilderungen bei der Europa-League-Partie Frankfurt gegen Chelsea begeisterte.

#DieMannschaft hautnah: Wir zeigen am 5. Juni das Trainingsspiel des @DFB_Team live aus dem Aachener Tivoli. Zwei Teams aus dem aktuellen #DFB-Team spielen 2x 30 Minuten gegeneinander. Ab 17.15 Uhr, moderiert von @ThomasWagner_, kommentiert von @Marco_Hagemann & @SteffenFreund! pic.twitter.com/KolFHY1Ngu — NITRO (@NITRO) 15. Mai 2019

Internes Trainingsspiel, dann EM-Quali - Der Sommerplan der Nationalmannschaft

Wenige Tage nach dem speziellen Freundschaftsspiel wird es für die DFB-Elf ernst. In der Qualifikation zur Europameisterschaft trifft die Nationalmannschaft am 8. Juni in Baryssau zunächst auf Weißrussland. Am 11. Juni kommt es in Mainz zum Duell mit Estland, nach dem sich dann auch die letzten Nationalspieler in die Sommerpause verabschieden dürfen.

