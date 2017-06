Das neue Angebotshighlight von Sky - bis zu drei Gratismonate sichern!

Rhein-Main-Gebiet - Sky bietet aktuell ein besonderes Angebot an. Vor allem Serien-Fans und Film-Freaks können sich über dieses Online-Special freuen: Wir haben alle Infos zum Mega-Highlight, das bis einschließlich 18. Juni 2017 gilt.

Das neuste Highlight-Angebot von Sky

Die Kino-Blockbuster schon vor allen anderen sehen, dazu die beliebtesten Serien im Angebot: das ist Sky. Für viele, die allerdings die finanzielle Belastung abschreckt, haben wir jetzt eine gute Nachricht. Sky hat nämlich ab sofort ein Mega-Angebot. Starten Sie deshalb am besten sofort mit der Bewerbung, das Schnäppchen gilt nämlich nur bis zum 18. Juni 2017.

Das Sky Entertainment Paket gibt's drei Monate gratis

Sky erlässt bei der Buchung eines Entertainment Pakets drei Monate lang die monatliche Gebühr! So fallen zum Beispiel bei Abschluss des Entertainment-Pakets die monatlichen Kosten in Höhe von 16,99 Euro erst ab dem vierten Monat an! Jetzt ist also der perfekte Zeitpunkt für alle Serienjunkies, die in den Genuss von Serien wie 4 Blocks, House of Cards (5. Staffel exklusiv bei Sky), Twin Peaks oder Riviere kommen wollen.

Als besonderes Highlight sind außerdem passend zum Angebot ab Mitte Juni die Staffeln 1-6 und ab Mitte Juli die 7. Staffel von Games of Thrones auf Sky zu finden! Zudem schenkt Sky Ihnen zusätzlich die Aktivierungsgebühr in Höhe von 59 Euro*. Und damit nicht genug: Sky bietet Ihnen nur das Beste vom Besten. Sie erhalten zu dem Special-Angebot den neuen Sky+ Pro Receiver gratis* dazu! Sie können somit nochmals satte 99 Euro sparen*!

Das Angebot auf einen Blick

Sky Entertainment (+ optionale Wunschkombi)* ab 16,99 Euro mtl.* = Drei Monate gratis, 0 Euro Aktivierungsgebühr* (statt 59 Euro), Sky+ Pro Receiver gratis*, inklusive Sky On Demand sowie inklusive Sky Go.

Aber Sie müssen schnell sein: Das Angebot ist nämlich nur bis zum 18. Juni 2017 gültig!

Das Sky Starter Paket gibt's zwei Monate gratis

Bei der Buchung eines Starter Pakets erlässt Sky Ihnen weiterhin zwei Gratismonate sowie die Aktivierungsgebühr von 59 Euro. In Verbindung mit HD entfallen hier zusätzlich die Gebühren des Sky+ Pro Receivers.

Das Starter Paket-Angebot auf einen Blick

Starter Paket (+ optionale Wunschkombi)* ab 16,99 Euro mtl.* = zwei Monate gratis, 0 Euro Aktivierungsgebühr* (statt 59 Euro), Sky+ Pro Receiver gratis* bei der Buchung von HD, inklusive Sky On Demand und inklusive Sky Go.

Aber auch hier müssen Sie schnell sein: Das Angebot geht nämlich nur bis zum 30. Juni 2017.

*Bitte beachten Sie die Details zum Angebot.

Quelle: op-online.de