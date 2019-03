Live-Ticker - Gnabry verrät vor „Oranje“-Duell: So wurde ich zum Veganer

Deutschland und die Niederlande kreuzen am Sonntag in der Amsterdam Arena die Klingen.

Heute gastiert die deutsche Nationalmannschaft in Amsterdam zum EM-Qualifikationsspiel gegen die Niederlande. Anstoß in der Johan-Cruyff-Arena ist um 20.45 Uhr. Wir berichten im Live-Ticker.

Niederlande - Deutschland -:-, Sonntag, 20.45 Uhr in Amsterdam

Niederlande: - Deutschland: - Tore: - Schiedsrichter: Jesús Gil Manzano (SPA)

<<< Ticker aktualisieren >>>

17.31 Uhr: Apropos Länderspiele. Für die Fans des FC Bayern München gibt es schlechte Nachrichten. An der Säbener Straße sorgt man sich um den Kingsley Coman. Der Bayern-Star musste die Länderspielereise abbrechen*.

16.49 Uhr: Oliver Pocher hat Leroy Sané aufs Korn genommen. Die Jacke, die der Fußballer trug, sorgte für kuriosen Trubel. In diese Kerbe haut Pocher jetzt auch nochmal, wie extratipp.com berichtet.

14.35 Uhr: Allgemein heißt es: 3.500 bis 4000 Kalorien benötigt ein Fußballprofi durchschnittlich pro Tag. Daher steht bei den meisten Spielern ausreichend Kohlehydrate, Eiweiß und in der Regel auch viel Fleisch und Fisch auf dem Speiseplan.

+ „Chefkoch“ Gnabry ernährt sich komplett vegan. © dpa / Ina Fassbender Dass es auch anders geht, zeigt das Beispiel Serge Gnabry. Der deutsche Nationalspieler überraschte gegenüber der Bild mit der Aussage, sich aktuell komplett vegan zu ernähren. Heißt: Trotzdem der Flügelflitzer der Bayern extrem viel Kraft für sein Spiel braucht, verzichtet er gänzlich auf tierische Produkte. „Ich möchte das jetzt einfach mal ausprobieren und weiß noch nicht, ob ich es dauerhaft durchziehen werde. Aber im Moment macht es mir Spaß, ich fühle mich gut damit. Wie es in zwei Jahren ist, weiß ich nicht”, verriet er der Bild.

Doch wie funktioniert das Leben als Profisportler so ganz ohne Milch, Käse und Eier? „Die Köche beim DFB oder beim FC Bayern wissen Bescheid, auch in meiner Freizeit achte ich darauf. Das klappt gut”, sagt Gnabry der Bild. Und wie kam der 23-Jährige überhaupt zu der Entscheidung, ein komplett veganes Leben zu führen? Die Antwort überrascht: „Anregungen, Gespräche mit Freunden, Dokumentationen, mit denen ich mich beschäftigt habe.“

Unterstützt wird er natürlich auch von den Team-Köchen beim DFB und beim FC Bayern: „Serge lebt seit einigen Wochen vegan und wir begleiten ihn dabei, dass er sich gut ernährt. Als Hochleistungssportler muss er schauen, wo er seine Kraft herbekommt“, erklärt FCB-Koch Alfons Schuhbeck gegenüber der Bild.

10.46 Uhr: Über die vergangenen Jahre schien Deutschland den Nachbarn aus Holland deutlich abgehängt zu haben, doch der Blick auf die letzten Duelle in der Nations League hat gezeigt. „Oranje“ zog aus den Enttäuschungen der vergangenen Jahre die richtigen Lehren. Plötzlich heißt es überall: die DFB-Elf sieht die Niederlande als Beispiel für einen erfolgreichen Umbruch und als Favoriten im heutigen Duell in Amsterdam. Gegenüber der „Bild am Sonntag“ unterstrich DFB-Manager Oliver Bierhoff nochmals die Außenseiterrolle Deutschlands hinsichtlich eines Titelgewinns bei der anstehenden Europameisterschaft 2020: „Wenn wir die Vergleiche zu anderen Nationen wie den Holländern, Engländern oder Franzosen ziehen, darf man nicht damit rechnen.“

+++ Hallo und herzlich willkommen in unserem Live-Ticker zum Quali-Spiel zwischen Holland und Deutschland. Heute Abend um 20.45 Uhr erfolgt der Anpfiff bei diesem Traditions-Duell!

Vorbericht: Niederlande gegen Deutschland

Am Mittwoch absolvierte die deutsche Nationalmannschaft ihr erstes Spiel im Kalenderjahr 2019. Im Test gegen Serbien kam das Team von Bundestrainer Jogi Löw allerdings nicht über ein 1:1 hinaus. Am Sonntag steht das erste Pflichtspiel des Jahres auf dem Programm. Im Zuge der Qualifikation zur Europameisterschaft 2020 trifft das DFB-Team in Amsterdam auf die Niederlande. Es ist das erste von insgesamt acht Quali-Spielen, neben den Niederlanden trifft Deutschland in der Gruppe C auf Bulgarien, Estland und Nordirland.

Die jeweiligen Gruppenersten und -zweiten qualifizieren sich direkt für die Endrunde 2020, zusätzlich werden vier Plätze über die Play-Offs der Nations League vergeben. Das Turnier, an dem insgesamt 24 Mannschaften teilnehmen, wird in zwölf europäischen Städten ausgetragen. In der Münchner Allianz Arena finden drei Gruppenspiele sowie ein Viertelfinale statt. Da es mehrere Spielorte gibt, ist kein Team automatisch als Gastgeber gesetzt. Dementsprechend sollte Deutschland die Qualifikation erfolgreich gestalten.

Niederlande - Deutschland: Einige Störfeuer beim DFB

Beim Team von Bundestrainer Jogi Löw läuft es aktuell aber alles andere als rund, Deutschland geht am Sonntag als Außenseiter in die Partie. Nach dem desaströsen Ausscheiden in der Gruppenphase der WM musste man sich beim DFB mit ungemütlichen Fragen auseinander setzen: Warum wurde Leroy Sané nicht nominiert? Warum wurde beim Theater um Mesut Özil so lange geschwiegen? Ist Jogi Löw der richtige Trainer? Hat das Team von 2014 seinen Zenit überschritten?

Leroy Sané gehört mittlerweile wieder zum Nationalteam, Mesut Özil hingegen ist zurückgetreten, beim DFB hält man weiterhin an Löw fest. Und hinsichtlich eines personellen Umbruchs haben die Verantwortlichen mit der Degradierung von Jerome Boateng, Mats Hummels und Thomas Müller für ein deutliches Zeichen gesorgt - auch wenn man beim DFB dabei eine äußerst unglückliche Figur abgab.

Dass man ohne Sieg aus der, wenn auch nicht wirklich prestigeträchtigen, Nations League abstieg, hat die ungemütliche Lage nicht unbedingt verbessert. In der Gruppe A setzte es unter anderem eine 3:0 Pleite gegen den kommenden Gegner - der im Moment wieder Freude am Fußballspielen hat.

Niederlande - Deutschland: Der Spaß ist zurück

Der niederländische Fußball hatte in jüngster Vergangenheit nur wenig Grund zur Freude. Die „Elftal“ verpasste sowohl die letzte Europa- als auch Weltmeisterschaft. Folglich musste beim niederländischen Fußballverband KNVB einiges hinterfragt werden. Mit dem ehemaligen Nationalspieler und Europameister von 1988 Ronald Koeman an der Seitenlinie, sowie einem gesunden Mix aus talentierten und erfahrenen Spielern ist der Neuanfang durchaus geglückt - „Oranje“ hat wieder Freude am Fußball. Im ersten Quali-Spiel konnte ein überzeugender 4:0 Sieg gegen Bulgarien eingefahren werden. Nun will man die deutsche Mannschaft erneut ärgern - für die ein Sieg im Prestigeduell genau zur richtigen Zeit käme, bei einem weiteren Rückschlag würde der gesamte DFB nur noch stärker in die Kritik geraten.

as/kus/ank

*tz.de und extratipp.com sind Teile des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.