Özil vertagt Vertragsgespräche mit Arsenal

London - Weltmeister Mesut Özil will mit seinem Klub FC Arsenal erst nach der Saison über eine Verlängerung seines 2018 auslaufenden Vertrags verhandeln.

"Wir werden im Sommer darüber sprechen, im Moment wäre es der falsche Zeitpunkt", sagte der 28 Jahre alte Mittelfeldspieler im Gespräch mit Sky Sports.

Özil möchte sich derzeit nur auf die Meisterschaft in der englischen Premier League konzentrieren, in der die Gunners als Tabellensechster den Erwartungen momentan weit hinterherhinken. "Im Moment zählt nur Arsenal - nicht meine Person oder andere Spieler", so der frühere Bundesliga-Profi, der 2013 von Real Madrid zu Arsenal nach London gewechselt war.

sid