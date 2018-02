Ohne Kroos und Ronaldo: Real Madrid verliert gegen Barcelona

Es ist die fünfte Saisonniederlage: Real Madrid verliert erneut und liegt inzwischen 14 Punkte hinter Spitzenreiter FC Barcelona. Deren Stadtrivale Espanyol schlug spät (93. Minute) zu.

Barcelona - Eine Woche vor dem Rückspiel in der Champions League bei Paris Saint-Germain hat Real Madrid in der Primera Division mit einer B-Elf bei Espanyol Barcelona mit 0:1 (0:0) verloren. Den entscheidenden Treffer erzielte Gerard in der dritten Minute der Nachspielzeit. Real-Trainer Zinedine Zidane schonte am Dienstag Superstar Cristiano Ronaldo. Stürmer Karim Benzema wurde erst in der zweiten Halbzeit eingewechselt. Der verletzte deutsche Nationalspieler Toni Kroos fehlte wie sein angeschlagener brasilianischer Kollege Marcelo.

+ Für Real-Coach Zinedine Zidane wird es allmählich eng. © AFP / JOSEP LAGO

In der Liga hat Real damit als Dritter weiter 14 Punkte Rückstand auf Spitzenreiter FC Barcelona, der seinen Vorsprung mit einem Erfolg bei Las Palmas am Donnerstag aber weiter ausbauen kann. In der Champions League will Real am kommenden Dienstag im Achtelfinal-Rückspiel seinen 3:1-Vorsprung gegen das französische Superteam verteidigen. Zuvor steht am Samstag noch die Liga-Partie gegen Getafe an.

Ungeachtet der sportlichen Misere in LaLiga halten sich die Gerüchte um eine mögliche Verpflichtung von Robert Lewandowksi vom FC Bayern München. Dessen Beraterwechsel heizte die Gerüchteküche weiter an. Für den 29-Jährigen könnte es die letzte Chance sein zu seinem Wunschverein zu wechseln.

Der aktuelle Stand in LaLiga:

1. FC Barcelona 25 20 5 0 +56 65 2. Atletico Madrid 25 17 7 1 +30 58 3. Real Madrid 26 15 6 5 +34 51 4. FC Valencia 25 15 4 6 +20 49 5. FC Villareal 25 12 5 8 +7 41 6. FC Sevilla 25 12 3 10 -7 39

dpa/mh