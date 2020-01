Live-Ticker: Der FC Bayern stellt Oliver Kahn vor - welchen Stil wählt der neue Boss in München?

Am 7. Januar wird Oliver Kahn offiziell als neuer Vorstand beim FC Bayern vorgestellt. Er selbst zeigte sich schon vorab glücklich, zum FCB zurückzukehren.

Oliver Kahn ist neues Vorstandsmitglied beim FC Bayern München.

2021 soll er dann Karl-Heinz Rummenigge als Vorstandsvorsitzender ablösen.

Am 7. Januar wird er offiziell vorgestellt.

11.06 Uhr: Hainer weiter: „Wir wollte Oliver Kahn frühzeitig haben, damit wir ihn auf diese Aufgabe vorbereiten können. Denn: Die Welt hat sich verändert und auch der FC Bayern München hat sich verändert.“

11.05 Uhr: FCB-Präsident Hainer spricht über...

...die Berufung von Kahn: „Wenn man Persönlichkeiten wie Hoeneß und Rummenigge ersetzen will, muss man sich frühzeitig hinsetzen. Der zweite Schritt wird jetzt folgen. Wir haben uns im Aufsichtsrat hingesetzt, haben ein Profil erstellt, wer der ideale Kandidat wäre: 1. Er soll absolute Fußball-Kompetenz haben. 2. Er soll das Bayern-Gen haben. 3. Er soll wirtschaftliche Kompetenz haben. Oliver Kahn vereint all diese Dinge. Er hat das Bayern-Gen vorgelebt wie kaum ein anderer. Er lebt und verkörpert den FC Bayern München.“

11.02 Uhr: Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge muss wegen eines Virus passen, Präsident Herbert Hainer ist aber dabei.

11.01 Uhr: Los geht es mit der Pressekonferenz aus der Allianz Arena!

Oliver Kahn übernimmt beim FC Bayern künftig von Rummenigge

10.53 Uhr: Nochmal zur Einordnung: Oliver Kahn ist zum 1. Januar in den Vorstand des Rekordmeisters berufen worden. In diesen soll auch im Sommer Hasan Salihamidzic als Sportvorstand aufrücken.

Kahn wird derweil in den kommenden zwei Jahren von Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge eingelernt, um dann zum 1. Januar 2022 dessen Chefposten zu übernehmen.

Oliver Kahn, 50 Jahre alt, geboren in Karlsruhe

Ex-Torwart des FC Bayern (1994 bis 2008), Geschäftsmann und Testimonial

86 Länderspiele für Deutschland, Vize-Weltmeister 2002

10.45 Uhr: Die Spannung in der Allianz Arena ist beinahe greifbar. Heute steht Oliver Kahn erstmals zu allen drängenden Fragen Rede und Antwort.

Eine spannende Frage dabei: Welchen Stil wählt der 50-Jährige als Funktionär beim FC Bayern? Ebenso knallhart und schonungslos sowie meinungsfreudig wie einst als Spieler, oder startet Kahn eher zurückhaltend? Gleich gibt es die ersten Antworten!

Update vom 07. Januar 2020, 10.30 Uhr: Herzlich willkommen zum Live-Ticker zur Vorstellung von Oliver Kahn als Vorstand des FC Bayern München. Der „Titan“ legt an der Säbener Straße los - und wir sind live für Sie mit dabei!

Oliver Kahn neuer Vorstand des FC Bayern München

Ursprungsmeldung: Der FC Bayern München stellt seinen neuen Vorstand Oliver Kahn am 7. Januar offiziell vor. Wie der deutsche Fußball-Rekordmeister am Donnerstag bekannt gab, findet die Präsentation des ehemaligen Nationaltorhüters um 11 Uhr im Presseclub der Allianz Arena statt. Der früher als Torwart-„Titan“ titulierte Kahn hat am 1. Januar seine Arbeit als neues Vorstandsmitglied beim FC Bayern aufgenommen. Der 50-Jährige arbeitet Tür an Tür mit der Führungsriege um Karl-Heinz Rummenigge, den er Ende 2021 als Chef ablösen soll.

FC Bayern München: Oliver Kahn begleitet Mannschaft nach Katar

Kahn soll die Mannschaft von Trainer Hansi Flick bei einem mehrtägigen Besuch im Trainingslager in Katar (4. bis 10. Januar) kennenlernen. Am 19. Januar könnte der Rummel um Kahn einen ersten Höhepunkt erfahren, wenn die Bayern zum Rückrundenstart ausgerechnet in Berlin gegen Hertha BSC und Jürgen Klinsmann antreten. Klinsmann war nach Kahns Karriereende im Sommer 2008 Bayern-Trainer geworden. Der damalige Bundestrainer hatte Kahn beim WM-Sommermärchen 200 6 in Deutschland zum Torwart Nummer 2 hinter Jens Lehmann degradiert.

ℹ @OliverKahn wird am 7. Januar um 11 Uhr auf einer Pressekonferenz in der Allianz Arena offiziell als Vorstandsmitglied des #FCBayern vorgestellt. — FC Bayern München (@FCBayern) January 2, 2020

„Ich bin so glücklich zu diesem Club und in die FCBayern-Familie zurückzukehren. Pack ma's!“, hatte Kahn in sozialen Medien vor seinem Start mitgeteilt. Den Beitrag ergänzte er mit den Hashtags „MiaSanMia“ und „WeiterImmerWeiter“.

