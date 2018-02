Kantersieg: PSG schießt sich CL-Frust von der Seele

Auch Draxler netzt ein

+ © AFP Abklatschen unter Torschützen: Julian Draxler (l.) und Edinson Cavani treffen für PSG gegen Straßburg. © AFP

Paris St. Germain hat in der Ligue 1 eine beeindruckende Reaktion auf die Champions-League-Niederlage in Madrid gezeigt. Auch Julian Draxler reiht sich in die Torschützenliste ein.