Pawollek in einer Reihe mit Weltmeisterinnen

Offenbach - In der Bundesliga spielt Tanja Pawollek bereits seit einiger Zeit gegen die nationalen Größen ihrer Sportart, nun steht sie mit einigen von ihnen in einer Reihe: Die 19-jährige Obertshausenerin, die inzwischen beim 1.

FFC Frankfurt zum Stammpersonal zählt, hat die Fritz-Walter-Medaille in Gold erhalten. Bei den Junioren heißen die Gewinner in den Kategorien U19 und U17 Kai Havertz (Bayer Leverkusen) und Noah Katterbach (1. FC Köln). Verliehen wird die höchste Einzelauszeichnung im deutschen Nachwuchsfußball am Nachmittag des Länderspiels zwischen den DFB-Männern und Peru (9. September).

Die Silbermedaillen erhalten Arne Maier (Hertha BSC), Oliver Batista Meier (FC Bayern) und Sophia Kleinherne (1. FFC Frankfurt). Mit Bronze werden Manuel Wintzheimer (Hamburger SV), Luca Unbehaun (Borussia Dortmund) und Lena Sophie Oberdorf (SGS Essen) geehrt.

Für Pawollek ist diese Auszeichnung ein weiterer Höhepunkt in ihrer Karriere. Die Abwehrspielerin, die das Fußballspielen beim TV Hausen sowie der SG Rosenhöhe erlernte, hatte 2016 bereits die Fritz-Walter-Medaille in Bronze erhalten. Nun steht sie in der Reihe der Siegerinnen neben Größen wie Anja Mittag (2005) und Babett Peter (2007), die 2007 die WM mit Deutschland gewannen. Prominente männliche Träger der Fritz-Walter-Medaille sind unter anderem Weltmeister Toni Kroos (2008) sowie Timo Werner (2013).

Auch Pawollek will demnächst einen WM-Titel gewinnen – mit der deutschen U20 beim Turnier im August in Frankreich. Europmeisterin war sie bereits – 2016 mit der U16. Insgesamt kommt die Obertshausenerin bislang auf 44 U-Länderspiele. Ebenso viele Einsätze stehen für sie in der Bundesliga zu Buche, wo sie als Defensivspielerin drei Tore erzielt hat. Das soll allerdings erst der Anfang gewesen sein. Die Talente sollen die Medaille als Ansporn verstehen, sagt Joti Chatzialexiou, Sportlicher Leiter Nationalmannschaften beim DFB: „Ihr Ziel muss es sein, sich kontinuierlich weiterzuentwickeln, damit sie später mal in unserer jeweiligen A-Nationalmannschaft ankommen.“

Freuen dürfen sich auch der TV Hausen und die SG Rosenhöhe: Die 20 000 Euro, die der DFB für die Ausbildungsleistung zahlt, werden zwischen den Klubs aufgeteilt. - cd

