Pezzoni vor Rückkehr in die Startelf

Dreieich - Die Befürchtung von Rudi Bommer, Trainer des Fußball-Regionalligisten SC Hessen Dreieich, hat sich am Freitag bewahrheitet.

Die Knieverletzung von Verteidiger Denis Streker, der am vergangenen Wochenende in der Partie bei der Bundesliga-Reserve der TSG 1899 Hoffenheim (3:3) tapfer durchgehalten hat, entpuppte sich als Kreuzbandanriss. Der 27 Jahre alte Streker, zuletzt Schott Mainz, fällt vermutlich bis Februar 2019 aus.

Da sich Mittelfeldspieler Abassin Alikhil die Rippe angebrochen hat und sechs Wochen nicht zur Verfügung steht, muss Bommer sein Team für das Heimspiel am Samstag, 14 Uhr, gegen die Reserve des VfB Stuttgart auf zwei Positionen ändern. In Kevin Pezzoni kehrt zumindest ein Stammspieler nach abgelaufener Sperre zurück ins Team. Der ehemalige Kölner Bundesligaprofi könnte Streker in der Innenverteidigung ersetzen. Mohamed Boukayouh war bereits in Hoffenheim für Alikhil in die Partie gekommen. Weitere Änderungen für seine Startelf im Vergleich zum couragierten Auftritt beim 3:3 hat Bommer nicht vorgesehen.

Ziel ist natürlich der zweite Heimsieg der Saison nach dem 1:0 gegen den FC Homburg Anfang September. Nach dem Hessenpokalspiel am Dienstag in Offenbach steht für den SC Hessen am Samstag das nächste Regionalliga-Heimspiel gegen den FSV Frankfurt an. Bommers Mannschaft, mit acht Punkten aus 13 Spielen Vorletzter, sollte aus den beiden Punktspielen zumindest vier Zähler holen, um den Rückstand auf die Nicht-Abstiegsplätze nicht noch größer werden zu lassen. Der SC Hessen hat bisher in sechs Heimspielen einen Sieg und drei Unentschieden geholt (4:5 Tore). Die Stuttgarter Reserve hat auswärts zweimal gewonnen, zweimal unentschieden gespielt und zweimal verloren (7:9 Tore). - app

SC Hessen: Kleinheider - Opper, Rau, Pezzoni, Djakpa - Uwe Hesse, Henrich, Boukayouh, Amiri - Lagator, Reljic

Bank: Czirbus - Gavric, Teklab, Hagley, Kai Hesse, Klein, Talijan

Schiedsrichter: Schlosser (Montabaur)

Quelle: op-online.de