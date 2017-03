Liverpool gewinnt Topspiel - ManUnited patzt gegen Bournemouth

Liverpool - Die Reds haben sich zurückgemeldet. Im Heimspiel gegen den FC Arsenal setzt sich der FC Liverpool durch. Manchester United muss dagegen einen Rückschlag hinnehmen.

Big Point für Jürgen Klopp und den FC Liverpool: Der deutsche Teammanager hat mit dem englischen Fußball-Traditionsklub am 27. Spieltag der Premier League durch das 3:1 (2:0) gegen den FC Arsenal nach vorheriger Talfahrt die Champions-League-Teilnahme wieder im Blick. Bei den Gunners, die auf den erkrankten Weltmeister Mesut Özil (Grippe) verzichten mussten, nimmt hingegen der Druck auf den einstigen Meistercoach Arsène Wenger weiter zu.

Die Aufholjagd von Rekordmeister Manchester United in der Premier League ist unterdessen zumindest vorläufig gebremst. Sechs Tage nach dem Gewinn des Ligapokals kamen die Red Devils gegen den Tabellen-14. AFC Bournemouth trotz langer Überzahl nicht über ein 1:1 (1:1) hinaus und belegen weiter nur den sechsten Rang.

+ Der Ausgleich für Leicester City: Christian Fuchs trifft für die „Foxes“. © AFP

Leicester City macht den nächsten Schritt

Sensationsmeister Leicester City gewann auch das zweite Spiel nach der Entlassung von Teammanager Claudio Ranieri. Die Foxes schlugen Hull City im Kellerduell mit 3:1 (1:1) und entfernten sich um fünf Punkte von den Abstiegsrängen.

Roberto Firmino (9.), Sadio Mané (40.) und Georginio Wijnaldum (90.+1) trafen für Liverpool, das nur zwei der vorherigen zwölf Pflichtspiele gewonnen hatte - entsprechend groß war der Druck in diesem richtungsweisenden Spiel auch auf Klopp. Danny Welbeck (57.) erzielte den zwischenzeitlichen Anschlusstreffer.

Liverpool klettert auf Rang drei

Durch den Sieg kletterte Liverpool mit 52 Punkten zunächst auf Rang drei, allerdings haben die Reds mehr Spiele (27) bestritten als jeder andere Europapokalanwärter. Arsenal liegt nach seiner sechsten Saisonniederlage als Fünfter zwei Punkte hinter Liverpool, hat aber noch zwei Partien in der Hinterhand.

ManU, bei dem Weltmeister Bastian Schweinsteiger erneut nicht im Kader stand, tritt durch den überraschenden Punktverlust im Rennen um die Champions-League-Qualifikation auf der Stelle. Immerhin blieben die Red Devils im 17. Ligaspiel in Folge ohne Niederlage (neun Siege).

King gleich Rojos Treffer aus

Der argentinische Vizeweltmeister Marcos Rojo (24.) brachte ManU nach starkem Beginn in Führung, der frühere Mönchengladbacher Bundesliga-Profi Joshua King stellte in der 39. Minute per Foulelfmeter den Endstand her.

Dabei hatte Manchester nach Gelb-Rot gegen Bournemouths Mittelfeldspieler Andrew Surman (45.) in der zweiten Hälfte einen Mann mehr auf dem Platz. In der 72. Minute scheiterte United-Superstar Zlatan Ibrahimovic mit einem Handelfmeter an Gästekeeper Artur Boruc.

+ Fehlversuch: Paul Pogba (l.) bleibt im Heimspiel von Manchester United gegen AFC Bournemouth ohne Tor. © AFP

Ibrahimovic leistet sich Privatduell

Für Diskussionen sorgte ein ruppiges Duell in zwei Akten zwischen Ibrahimovic und Bournemouths Tyrone Mings. Der hatte Ende des ersten Abschnitts den am Boden liegenden Schweden zunächst mit den Stollen heftig am Kopf getroffen. Ibrahimovic revanchierte sich kurz darauf mit einem heftigen Ellebogencheck im Luftduell. Beide Szenen wurden von Schiedsrichter Kevin Friend nicht mit Karten geahndet.

Bei Leicester sammelte Interimscoach Craig Shakespeare weiter gute Argumente für eine Dauerbeschäftigung. Nach dem Rückstand (14.) drehten der Ex-Schalker Christian Fuchs (27.), "Afrikas Fußballer des Jahres" Riyad Mahrez (59.) und ein Eigentor von Tom Huddlestone (90.) die Partie noch zugunsten der Hausherren. Am vergangenen Montag hatten die Foxes bereits 3:1 gegen Liverpool gewonnen.

sid