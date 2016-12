Barca will Messi zum bestbezahlten Fußballer der Welt machen

Auch ter Stegen soll bleiben

Barcelona - Der FC Barcelona will Superstar Lionel Messi mit einem neuen Mega-Vertrag zu einer vorzeitigen Vertragsverlängerung bewegen.

"Leo Messi ist der beste Spieler der Geschichte und wir möchten, dass er bleibt", sagte Klub-Präsident Josep Maria Bartomeu am Dienstag. Dabei deutete der 53-Jährige an, den Argentinier zum bestbezahlten Fußballer der Welt machen zu wollen. Es werde Verhandlungen geben, "und auch wenn ich nicht über Zahlen sprechen will, ist es nur logisch, dass, wenn er der Beste der Welt ist, sich das auf allen Ebenen widerspiegeln sollte."

Der 29-jährige Messi spielt seit der Jugend für die Katalanen und besitzt noch einen Vertrag bis Sommer 2018. Zuletzt hatte der spanische Meister die Verträge mit den Offensivstars Neymar und Luis Suarez jeweils bis zum Jahr 2021 verlängert. "Messi ist hier zu Hause. Ich denke er weiß, dass Barcelona der beste Ort für ihn ist", sagte Bartomeu, der hofft, dass Messi seine Karriere in Barcelona beendet.

Zugleich deutete Bartomeu an, auch die Kontrakte mit dem deutschen Nationaltorwart Marc-André ter Stegen, Kapitän Andres Iniesta, Mittelfeldspieler Ivan Rakitic sowie Trainer Luis Enrique verlängern zu wollen.

