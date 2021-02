RB Leipzig gegen FC Liverpool im Live-Ticker: Aufreger bei TV-Sender! Kommentator verweigert Reise nach Budapest

RB Leipzig trifft am Dienstag in Budapest im Achtelfinale der Champions League auf den FC Liverpool.

RB Leipzig trifft im Hinspiel des Achtelfinals der Champions League auf den FC Liverpool. Aufgrund der Corona-Pandemie findet das Spiel in Budapest statt. Die Partie im Live-Ticker.

RB Leipzig - FC Liverpool -:- (-:-), Di., 21 Uhr auf DAZN und Sky*

Aufgrund der Coronavirus-Pandemie und der Einreisebestimmungen findet die Partie im Achtelfinale der Champions League* in Budapest statt

Können die Sachsen gegen Klopps Liverpool für eine Überraschung sorgen? Die Partie im Live-Ticker

RB Leipzig: Gulacsi - Mukiele, Upamecano, Klostermann - Adams, Haidara, Kampl, Angelino - Sabitzer, Nkunku - Olmo FC Liverpool: Alisson Becker - Alexander-Arnold, Kabak, Henderson, Robertson - Wijnaldum, Thiago, Jones - Salah, Roberto Firmino, Mané Tore: - Schiedsrichter: Slavco Vincic (Slowenien)

Update vom 16. Februar, 20.35 Uhr: Wie sieht es denn bei RB Leipzig nach dem Abgang von Dayot Upamecano zum FC Bayern aus? Zuletzt gab es Gerüchte um Ibrahima Konaté und dem angeblichen Interesse von Manchester United. „Wir sind guter Dinge, dass er auch über den kommenden Sommer hinaus bei uns bleibt“, sagt Oliver Mintzlaff vor der Partie bei DAZN. Sind wir mal gespannt.

Update vom 16. Februar, 20.02 Uhr: Wir entschuldigen die Meldung um 17.56 Uhr und stellen richtig, dass Kommentator Robby Hunke gar nicht für DAZN die Partie zwischen RB Leipzig und dem FC Liverpool kommentiert hätte, sondern Marco Hagemann von Anfang an als Kommentator eingeplant war. Hunke wäre als Kommentator des Schweizer PayTV-Senders „Blue TV“ im Einsatz gewesen. Wir bitten diesen Fehler zu entschuldigen.

Update vom 16. Februar, 19.56 Uhr: Die Aufstellungen sind da! Und Julian Nagelsmann überrascht ein wenig, in dem er ohne echte Stürmer aufläuft und Dani Olmo in den Spitze stellt. Youssuf Poulsen und Alexander Sörloth sitzen zunächst nur auf der Bank.

Und Liverpool? Dort bietet Jürgen Klopp wieder Jordan Henderson in der Innenverteidigung auf - notgedrungen. Der Ex-Schalker Ozan Kabak feiert hingegen sein Debüt in der Königsklasse.

Update vom 16. Februar, 19.04 Uhr: In knapp zwei Stunden geht es los, dann rollt in Budapest der Ball. Wir sind schon gespannt, wie Julian Nagelsmann und Jürgen Klopp ihre Teams ins Rennen schicken werden. In gut 60 Minuten wissen wir mehr, dann kommen die offiziellen Aufstellungen.

RB Leipzig - FC Liverpool im Live-Ticker: DAZN-Aufreger! Kommentator verweigert Reise nach Budapest

Update vom 16. Februar, 17.56 Uhr: Wenn RB Leipzig heute Abend den FC Liverpool empfängt, wird es sich für das Team von Julian Nagelsmann nicht wie ein Heimspiel anfühlen. Was einfach daran liegt, dass die Partie aufgrund der Corona-Quarantäne-Bestimmungen in Budapest ausgetragen wird.

Dass diese Aktion bei nicht allen Beteiligten Anklang findet, wurde nun noch einmal deutlich. So kündigte DAZN-Kommentator Robby Hunke an, dass er nicht wie geplant die Partie kommentieren werde, weil es für ihn nicht in Frage kommt, aus Budapest zu berichten.

„Bundesliga Job-Reisen kann ich mit Hygienekonzept noch verantworten. Auslandsreisen aktuell nur im Notfall. Und den sehe ich nicht“, schrieb Hunke auf Twitter. Besonders bitter: „Als Freelancer tut mir das weh, da ich nach Einsätzen bezahlt werde“, so der Kommentator: „Aber ich find man sollte aktuell das große Ganze sehen. Verstehe zwar Kollegen, die das aus finanziellen Gründen machen. Ich seh das nur anders. Meine Entscheidung soll nur nicht nach erhobenen Zeigefinger klingen.“

Stattdessen wird nun Marco Hagemann die Partie zwischen RB Leipzig und dem FC Liverpool kommentieren.

RB Leipzig - FC Liverpool im Live-Ticker: Kann RB die Reds schlagen?

München/Budapest - Es kommt Julian Nagelsmann und RB Leipzig* vermutlich nicht ungelegen, dass sich der FC Liverpool aktuell in einer handfesten Krise befindet. Zumindest auf dem Papier war die Gelegenheit, den englischen Meister und seinen deutschen Welttrainer aus der Königsklasse zu werfen, selten günstiger.

Aber Nagelsmann ließ sich nicht locken. Er meinte zwar, dass die Leipziger, die zuletzt drei Ligaspiele in Folge gewannen, „sehr gut im Flow“ seien - daraus sei aber nicht abzuleiten, dass der Champions-League-Sieger von 2019 nun zum Underdog werde. „Ich sehe sie jetzt immer noch als leichten Favoriten aufgrund der internationalen Erfahrung“, so der RB-Coach.

RB Leipzig - FC Liverpool im Live-Ticker: Nagelsmann mit mutigen Aussagen in Richtung Klopp

Die Reds aus Liverpool haben bewegte Wochen hinter sich. Die Verletztenmisere kennt kein Ende, besonders in der Abwehr fehlen wichtige Stützen wie Virgil van Dijk oder Joe Gomez mit langwierigen Blessuren. Über einen längeren Zeitraum erfolgreich zu sein, ist so schwer.

Die vorigen drei Ligaspiele verlor Liverpool allesamt, die Meisterschaft hatte Klopp nach der 1:3-Niederlage am Samstag bei Leicester City abgehakt. 13 Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Manchester City sind einfach zu viel. Auch in den nationalen Pokal-Wettwerben sind die Reds raus - es bleibt in Sachen Titel „nur noch“ die Champions League.

RB Leipzig - FC Liverpool im Live-Ticker: „Nur noch den Fokus Champions League“

Und Leipzig? Die Nagelsmänner sind der einzige „Verfolger“ des FC Bayern*. Aber sieben Punkte Rückstand sind auch eine Menge Holz. Allerdings warnt Nagelsmann vor Liverpool, die den Titel in der Premier League* ebenfalls wohl bereits vergeigt haben.

„Demnach haben sie nur noch den Fokus Champions League, weil sie da noch einen Titel holen können", sagte der RB-Coach: „Von daher gehe ich davon aus, dass sie da mit vollem Elan reingehen und versuchen, die Dinge abzuschütteln, die in der Liga vielleicht nicht so gut funktioniert haben." (smk/sid)