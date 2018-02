Schlechte Nachrichten bei RB: Zwei Top-Spieler fehlen gegen Neapel

RB Leipzig will gegen den SSC Neapel den Einzug in die nächste Runde klar machen.

Schlechte Nachrichten für alle Fans von RB Leipzig. Der Bundesligist muss im Rückspiel gegen SSC Neapel auf zwei wichtige Spieler verzichten.

Leipzig - Fußball-Bundesligist RB Leipzig muss am Donnerstag im Rückspiel der Europa-League-Zwischenrunde gegen den italienischen Spitzenklub SSC Neapel auf Mittelfeldstar Naby Keita und Abwehrchef Willi Orban verzichten. Dies teilte der Vizemeister am Mittwoch mit. Die zuletzt geschonten Offensivkräfte Kevin Kampl und Bruma kehren dagegen in den Kader der Sachsen zurück.

Keita hatte sich am Montag im Ligaspiel bei Eintracht Frankfurt (1:2) eine Zerrung im rechten hinteren Oberschenkel zugezogen, Orban erlitt eine tiefe Schnittwunde im Bereich des rechten Kniegelenks, die genäht werden musste.

RB hatte in der Vorwoche das Hinspiel in Neapel mit 3:1 gewonnen und damit eine exzellente Ausgangsposition für das Rückspiel am Donnerstag (19.00 Uhr/Sky) in der Messestadt geschaffen.

Lorenzo Insigne vom SSC Neapel hat derweil ein heißes Rückspiel-Duell bei RB Leipzig in der Europa League angekündigt. Man werde mit Boshaftigkeit und ein bisschen Wut in die Partie gehen, sagte der 26 Jahre alte italienische Fußball-Nationalspieler am Mittwochabend bei einer Pressekonferenz in der Red Bull Arena. „Wir wollen beweisen, dass uns Europa nicht so egal ist, wie manche behaupten“, betonte Insigne.

SID/dpa