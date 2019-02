Clásico im Liveticker: Real Madrid gegen FC Barcelona: Die möglichen Aufstellungen

Heute Abend steigt das Rückspiel im spanischen Pokal zwischen Real Madrid und dem FC Barcelona - wir berichten vom Clasico im Liveticker.

Am heutigen Mittwoch steigt in der spanischen Hauptstadt Madrid der insgesamt 273. Clásico zwischen Real Madrid und dem FC Barcelona.

Das Hinspiel endete nach Toren von Lucas Vazquez (6.) und Malcom (57.) 1:1.

Anpfiff ist heute Abend um 21 Uhr im Santiago Bernabeu - Schiedsrichter wird Sanchez Martinez sein.

Real Madrid - FC Barcelona -:- (-:-)

Real Madrid: FC Barcelona: Tore: Schiedsrichter: Sanchez Martinez

>>> ATKTUALISIEREN <<<

18.58 Uhr: Weiter geht es mit den Katalanen, die beinahe auf dem vollen schöpfen können.

Tor:

Im Kasten wird heute Marc-André ter Stegen stehen. Zwar ist Copa-Torhüter Jasper Cillessen wieder genesen, doch will Barça-Coach Ernesto Valverde kein Risiko eingehen.

Verteidigung:

Jordi Alba ist auf Links gesetzt, rechts wird vermutlich Nelson Semedo beginnen. In der Innenverteidigung spielt natürlich Gerard Piqué. Neben ihm läuft wahrscheinlich Clément Lenglet auf. Zwar ist Umtiti wieder genesen, doch fehlt dem Weltmeister die Spielpraxis. Überraschen könnte Valverde jedoch trotzdem.

Mittelfeld:

Bei Sergio Busquets gibt es keine zwei Meinungen, der Mann spielt immer. Mit ihm werden Ivan Rakitić und Sergi Roberto auflaufen. Arthur wird wahrscheinlich neben Arturo Vidal auf der Bank Platz nehmen.

Sturm:

Auch hier gibt es kaum was zu diskutieren: Messi spielt war offiziell auf der rechten Bahn, wird aber wie gewohnt als Spielmacher und falsche Neun bevorzugt im halbrechten Mittelfeld unterwegs sein. Suárez spielt in der Sturmspitze. Auf der linken Außenbahn wird höchstwahrscheinlich Ousmane Dembélé spielen. Coutinho fehlt es momentan an Form, er wird ebenfalls zunächst auf der Bank sitzen. Diese wird wohl durch Jasper Cillessen und Malcom ergänzt. Kevin-Prince Boateng wurde nicht in den Kader berufen.

18.36 Uhr: Noch knapp zweieinhalb Stunden bis zum Anpfiff des 273. Clásicos! Zeit, einmal die möglichen Aufstellungen durchzusprechen. Fangen wir bei den Hausherren an:

Tor:

Keylor Navas wird wohl wie gewohnt in der Copa das Tor hüten.

Verteidigung:

In der Verteidigung könnte es knifflig werden. Real-Eigengewächs Sergio Reguilón hat Marcelo auf der Position des linken Verteidigers den Rang abgelaufen. Ob aber Trainer Solari den 22-Jährigen in diesem wichtigen Spiel auf Messis Außenbahn bringen wird, ist sehr fraglich. Wahrscheinlich wird Marcelo von Anfang an spielen, immerhin hat der Brasilianer elf Jahre mehr Erfahrung gegen Barça vorzuweisen.

In der Innenverteidigung werden Kapitän Sergio Ramos und Weltmeister Raphael Varane spielen. Rechts wird wohl Dani Carvajal auflaufen.

Mittelfeld:

Schwalbenkönig Casemiro wird im defensiven Mittelfeld spielen, davor sind Toni Kroos und Luka Modrić gesetzt.

Sturm: Karim Benzema ist in Topform und trifft fast in jedem Spiel - nicht jedoch im Hinspiel der Copa del Rey gegen Barça. Solari wird dem Franzosen trotzdem eine Chance geben und ihn von Anfang an aufs Feld schicken. Auf dem linken Flügel wird Sommerzugang Vinicius Junior spielen, der 18-Jährige bringt ein unglaubliches Talent mit. Barça weiß das und wird sich heute wohl besonders um den Brasilianer kümmern. Rechts dürfte Lucas Vázquez auflaufen.

+++ Hallo und herzlich willkommen zu unserem Liveticker zum Clásico im Rückspiel der Copa del Rey zwischen Real Madrid und dem FC Barcelona! Die Königlichen haben sich durch das 1:1-Remis vor rund drei Wochen einen kleinen Vorteil für das heutige Rückspiel erarbeitet und wollen gegen den verhassten Erzrivalen ins spanische Pokal-Finale vorstoßen. Barça ist jedoch in Topform und will seinen Titel in der Copa del Rey verteidigen.

Clásico zwischen Real Madrid und dem FC Barcelona: Die Königlichen wollen „letzte Chance“ auf nationalen Titel wahren

Der Clásico am heutigen Mittwoch markiert für die Königlichen einen womöglich entscheidenden Wegpfeiler für den restlichen Verlauf der Saison. Während Real in der spanischen Liga bereits neun Punkte hinter dem verhassten Erzfeind aus Katalonien und zwei hinter Stadtrivalen Atlético Madrid liegt, bietet der Pokal die wohl letzte Möglichkeit auf einen nationalen Titel in der aktuellen Spielzeit.

Zwar kommt es am Wochenende in der Liga erneut zum Showdown zwischen Real und Barça, doch selbst bei einem Erfolg über Barcelona stünden die Chancen, Messi und Co. noch abzufangen, nicht allzu gut. Dennoch gibt man sich in der spanischen Hauptstadt weiterhin optimistisch, was die kommenden Aufgaben anbelangt: „Wir wollen unbedingt in das Pokalfinale und anschließend unsere wohl letzte Chance nutzen, noch einmal in den Titelkampf einzugreifen und den Rückstand zu verkürzen“, gab Toni Kroos die Marschroute für die anstehende heiße Phase der Saison vor.

Lesen Sie auch: Es wäre Rekord: FC Bayern mit irrem Angebot für Real-Star?

Clásico zwischen Real Madrid und dem FC Barcelona: Messi und Co. spielen „voll auf Sieg“

Real-Coach Santiago Solari ist sich ebenfalls bewusst, welchen wegweisenden Charakter das heutige Rückspiel in der Copa del Rey mit sich bringt: „Wir können eine Menge erreichen.“ Zuletzt konnten die Königlichen vor fünf Jahren den spanischen Pokal nach Madrid holen. Sollte Real heute das Ticket für das Finale buchen, dann wartet dort am 25. Mai mit dem FC Valencia oder Betis Sevilla ein machbarer Endspiel-Gegner.

Doch bis dahin ist es noch ein langer Weg - Barcelona erwies sich in der Vergangenheit vor allem im Santiago Bernabeu als eine kaum überwindbare Hürde. In den letzten fünf Auswärtsspielen in Madrid konnten die Katalanen ganze vier Siege holen. Und auch im heutigen Clásico wird Barça mit einem aktuell stark aufgelegten Lionel Messi voll auf Sieg spielen: „Wir haben eine tolle Mannschaft und wollen jeden Wettbewerb gewinnen. Wir spielen immer voll auf Sieg“, so der Argentinier. Im vergangenen Liga-Spiel beim FC Sevilla schoss Messi seine Farben mit seinem insgesamt 50. (!) Hattrick seiner Karriere fast alleine zum Sieg (4:2). Trotz seiner aktuellen Hochform zeigte er sich jedoch vor dem Clásico demütig: „Wir haben noch nicht einmal eine Hand am Titel - es ist noch ein langer Weg zu gehen.“

kus