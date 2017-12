Clásico im Ticker: Barca stürmt das Bernabeu - die Königlichen fallen 

Barca-Festspiele in Madrid.

Real Madrid gegen FC Barcelona: Der Clásico gegen Barca am Samstag war für Real die letzte Chance, eine maue Hinrunde zu retten. Hier gibt‘s den Spielverlauf zum Nachlesen.

Real Madrid - FC Barcelona 0:3 (0:0)

Real Madrid: Tor: K. Navas, Abwehr: Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo Mittelfeld: Kroos, Casemiro, Modric, Kovacic Sturm: Benzema, Ronaldo FC Barcelona: Tor: Ter Stegen Abwehr: S.Roberto, Pique, Vermaelen, Alba Mittelfeld: A.Iniesta, I.Rakitic, Sergio, Paulinho Sturm: Messi, Suarez Tore: 0:1 Suarez (54.Min) 0:2 Messi (64.Min) 0:3 Vidal (93.Min) Schiedsrichter: José María Sánchez Martínez

Den Spielbericht zum deutlichen Sieg des FC Barcelona finden Sie hier.

Fazit: Barca kommt bärenstark aus der Pause, während Real plötzlich alles vermissen lässt. Die Rote Karte gegen Carvajal war wohl der Anfang vom Ende. Letztendlich steht ein Debakel, das auch höher ausfallen hätte können. Real Madrid kann die Meisterschaft so gut wie abhaken, Barca zieht auf 14 Punkte davon. Das war‘s aus Madrid, vielen Dank fürs Mitlesen.

93.Minute: Aus! Das Bernabeu pfeift... nach der zweiten Hälfte verständlich.

93.Minute: 0:3! Jetzt wird es ganz bitter für Real Madrid. Messi legt von der Grundlinie auf den heranstürmenden Alex Vidal ab, dessen Schuss flutscht Navas durch die Arme.

91.Minute: Nochmals Barca! Andre Gomes wird freigespielt. Aus zehn Meter schießt Gomes weit über die Kiste. Die Katalanen werden es ihm verzeihen...

90.Minute. Allmählich glauben selbst die Spieler nicht mehr an Comeback. Das große Aufbäumen bleibt aus...

87.Minute: Noch knapp drei Minuten, kann Real doch noch zurückkommen? Die Chancen wären da gewesen.

83.Minute: Nächste Chance Real! Barca bekommt nach der Ecke den Ball nicht weg. Ronaldo macht die Pille nochmals heiß, Ramos rauscht aber knapp am Zuspiel vorbei.

82.Minute: Nach einer kurzen Ecke spielt Toni Kroos Ramos frei, der knallt auf die Kiste, aber immer wieder Ter Stegen.

80.Minute: Semedo vergibt den Matchball! Der neue Mann läuft auf Navas zu, aber verzieht. Das wäre die Entscheidung gewesen.

79.Minute: Wieder Bale... doch auch diesmal taucht Ter Stegen ab und entschärft.

78.Minute: Bale scheitert! Der Waliser löst die Eintrittskarte zurück ins Clasico nicht. Aus fünf Metern schließt Bale viel zu zentral ab. Kein Problem für Ter Stegen.

76.Minute: Iniesta räumt das Feld. Nelson Semedo kommt, Sergi Roberto wechselt dafür auf die Sechser-Position.

74.Minute: Aufschrei im Bernabeu! Real Madrid fordert nach einer Asensio-Flanke Elfmeter. Der Ball trifft den Unterarm von Sergi Roberto. Knifflige Situation.

74.Minute: Real spielt jetzt Harakiri. In Unterzahl stellt Zidane auf eine Dreierkette um. Es bleibt ihm auch gar keine andere Möglichkeit.

71.Minute: Barca führt Real im eigenen Stadion nun vor. Die Katalanen lassen die Pille laufen, erst jetzt ist der Moment für die Einwechslung von Bale und Asensio gekommen.

70.Minute: Messi prüft Navas, der ist blitzschnell unten. Starke Reaktion!

69.Minute: Es ist schon verrückt. Barca stellt in zehn Minuten das komplette Spiel auf dem Kopf. Real droht ein Debakel...

66.Minute: Zidane reagiert und wird Asensio und Bale bringen. Womöglich ist das schon zu spät...

64.Minute: Messi macht‘s und er macht‘s weltklasse! Der Argentinier knallt den Ball in den Winkel. Navas ohne Chance.

63.Minute: Elfmeter Barca! Carvajal sieht Rot. Eigentlich müsste es 2:0 stehen, doch der Spanier rettet auf der Linie mit der Hand. Zuvor war Messi am Pfosten gescheitert.

59.Minute: Puuh, Rambo Ramos darf weitermachen! Der Referee bestraft eine rüde Aktion nur mit Gelb. Rot wäre durchaus möglich gewesen.

57.Min: Jetzt muss Real aufpassen. Barca kontert blitzschnell, Messi schickt Suarez auf die Reise. Der Torschütze scheitert am Außennetz.

54.Minute: Toooor Barca! Rakitic läuft durchs komplette Mittelfeld ohne einen einzigen Zweikampf zu führen. Der Kroate spielt auf Sergi Roberto, der legt weltklasse auf Suarez quer. Der Rest ist reine Formsache.

51.Minute: Das Spiel ist aktuell für jedes Schlaf-Seminar zu empfehlen. Mehr Müdigkeit geht nicht...

48.Minute: Böser Fehlpass von Ramos, aber Barca nimmt kein Tempo auf. Statt in Überzahl eine Chance zu erspielen, verpufft der Schnitzer des Innenverteidiger einfach. Warum, liebe Barca-Kicker?

47.Minute: Ronaldo zaubert. Pique schaut verdutzt zu und lässt den Portugiesen passieren. Sein Versuch ist keine Gefahr für Ter Stegen.

46.Minute: Es geht wieder los in Madrid.

Halbzeitfazit: Real ist drückend überlegen, Ronaldo hatte die Führung mehrfach auf dem Schlappen. Einzig Marc Andre Ter Stegen verhinderte bisher schlimmeres. Barca muss schnellstmöglich einen Fuß in die Tür bekommen, ansonsten klingelt es bald in den eigenen Maschen.

46.Minute: Halbzeit! Barca rettet sich in die Pause.

44.Minute: Als Barca-Fan kann einem nur Angst und Bange werden. Die Real-Spieler genießen jegliche Beinfreiheit, Barca guckt nur zu, und verlässt sich auf Glücksgöttin Fortuna.

42.Minute: Außenpfosten! Wie lange geht das noch gut? Marcelo bringt eine Flanke auf den Kopf von Benzema, der scheitert am Pfosten.

41.Minute: Barca im Glück. Benzema vergisst im Konter den Ball. Häme gibt es vom knallharten Publikum.

38.Minute: Valverde muss eigentlich reagieren, doch die Optionen des Barca-Coachs sind schwer limitiert. Keine Dembele, kein Paco Alcacer...

36.Minute: Barca taumelt! Jeder Ball ist nach wenigen Sekunden wieder verloren. Eine Real-Führung liegt hier mehr als in der Luft.

34.Minute: Jetzt geht es rund im Bernabeu. Vermaelen verpennt die Abseitsfalle. Ronaldo dankt es ihm und legt quer auf Benzema. Der Franzose vergibt! Ein Sinnbild der letzten Wochen...

32.Minute: Glanztat Ter Stegen! Ronaldo lässt Jordi Alba im Sechzehner ganz alt aussehen. Aber Ter Stegen macht den Fehler seines Kollegen wieder gut. Irgendwie lenkt der Deutsche den Strahl noch um den Pfosten. Wahnsinn!

30.Minute: Und plötzlich schockt Paulinho beinahe ganz Madrid. Messi darf sich den Ball in Ruhe zurecht legen. Der Argentinier überlistet die komplette Defensive, Paulinho verzieht knapp.

30.Minute: Im Moment häufen sich nun viele kleine Fouls. Zwar nichts fieses, doch der Spielfluss leidet darunter.

26.Minute: Das Spiel der Superlativen flacht immer weiter ab. Real versucht viel, allerdings fehlen noch die zündenden Ideen. Barca taut allmählich auf. Wirkliche Chancen fehlen noch.

24.Minute: Endlich zeigen sich die Katalanen in der Offensive. Die erste Barca-Ecke bringt aber nichts ein.

21.Minute: Die luftige Barca-Abwehr beschert Ronaldo immer wieder Freiräume. Auch diesmal hat der Weltfußballer viel Platz auf seinem Flügel. Anstatt jedoch seine mitgelaufenen Kollegen mitzunehmen, sucht er selbst den Abschluss. Der Ball landet in den Füßen seines Gegenspielers.

19.Minute: Seine Clasico-Tauglichkeit kann Thomas Vermaelen noch nicht unter Beweis stellen. Modric läuft nach einem Fehlpass von Busquets auf die Viererkette zu, der Belgier zieht sofort das Foul. Das hätte man auch cleverer lösen können. Zum Dank gibt es die Gelbe Karte.

18.Minute: Nach einem Solo-Lauf von Rakitic kommt der Ball über Umwege zu Paulinho, der legt quer, aber Varane ist zur Stelle.

15.Minute: Real ist hier fast eine Klasse besser. Barca findet nicht statt. Und eigentlich müsste es auch schon 1:0 für Real stehen, doch Ronaldo war für einen kurzen Moment Mensch geworden.

12.Minute: Andres Iniesta schleppt sich nach einem Tritt von Carvajal über den Platz. Das wäre ein herber Verlust für die Katalanen.

10.Minute: Über fast 20 Stationen spielen sich die Madrider über die linke Seite durch. Toni Kroos hebt den Kopf und findet den allein gelassenen Ronaldo. Der Portugiese schlägt am Elferpunkt aber ein Luftloch. Das war mehr Slapstick als Weltklasse.

8.Minute: Zum ersten Mal in der Anfangsphase können sich die Katalanen ein wenig freischwimmen. Doch Luis Suarez läuft hauchzart ins Abseits.

5.Minute: Real gibt ordentlich Gas zu Beginn. Kovacic stört Busquets ständig, der Spanier kann das Spiel nicht lenken. Und Ronaldo ist heute wieder der typische Ronaldo. Der Welfußballer zieht das Spiel gleich an sich.

3.Minute: Das Ganze geht auch ohne Videobeweis. In La Liga verzichtet man ganz auf den Video-Schiri.

2.Minute: Ramos verlängert die Ecke an den zweiten Pfosten, dort steht Ronaldo blank und trifft per Kopf. Doch der Schiedsrichter entscheidet auf Abseits, die richtige Wahl.

2.Minute: Es gibt die erste Ecke für Real. Toni Kroos steht bereit...

Lasset die Spiele beginnen - Barca stößt an.

+++ Die Mannschaften laufen zur Vereinshymne von Real Madrid ein. Hala Madrid!

+++ In knapp fünf Minuten geht es endlich los. Womöglich ist es schon das vorzeitige Finale um die Spanische Meisterschaft. Gewinnt Barcelona, würde man den Abstand auf Real bereits auf 14 Punkte ausbauen. Das wäre es dann wohl mit den Madrider Meisterträumen.

+++ Als Experte führt heute ein gewisser Herr Hummels für Dazn durch die Sendung. Der kleine Bruder von Mats darf sich im Spiel der Spiele beweisen.

+++ Zur Vollständigkeit die Ersatzbank der Katalanen: Cillessen, N.Semedo, Denis Suarez, Mascherano, Digne, Andre Gomes, Aleix Vidal

+++ Auch der FC Barcelona überrascht. Thomas Vermaelen wird heute an der Seite von Gerard Pique verteidigen. Er erhält den Vorzug vor Mascherano.

+++ Die Aufstellung der Königlichen ist da. Zinedine Zidane greift dabei tief in die Trickkiste. Weder Isco, Bale noch Asensio starten von Beginn. Stattdessen steht mit Mateo Kovacic ein vierter zentraler Mittelfeldspieler auf dem Platz. Der zuletzt angeschlagene Ronaldo ist scheinbar rechtzeitig fit geworden und ist natürlich Teil der Ersten Elf. Gut möglich, dass Real heute auf eine Doppelspitze aus Cristiano Ronaldo und Karim Benzema setzt.

+++ Willkommen zu unserem Live-Ticker zum Weihnachts-Clasico in Madrid! Um 13 Uhr soll der Anpfiff im altehrwürdigen Estadio Santiago Bernabéu erklingen. Die Vorzeichen stehen gut für ein rassiges Duell. Denn während sich Lionel Messi ein „versüßtes Weihnachten“ erträumt, geht es für Real und CR7 fast schon um die letzte Hoffnung auf die Meisterschaft.

In Deutschland schlummert die Liga bereits in der Winterpause. Aber die spanische Primera Division bittet einen Tag vor Heilig Abend noch einmal zum heißesten aller Tänze: Ausgerechnet am Nachmittag des 23. Dezember steht der „Clásico“ auf dem Programm, der FC Barcelona reist zu Real Madrid.

Weihnachtliche Stimmung wird im Santiago Bernabéu dabei wohl kaum aufkommen. Denn das Spiel der beiden großen spanischen Teams und Erzrivalen birgt sogar noch etwas mehr Brisanz als sonst.

Nur Platz vier in der Liga: Real steht vor dem Clásico unter Druck

Aus sportlicher Sicht alleine schon, weil Real in der Liga heftig unter Druck steht. Nur Rang vier gegen Ende der Hinrunde, wenn auch mit einem Spiel weniger als die Konkurrenz - das ist für den stolzen Verein eindeutig zu wenig. Zumal Stadtrivale Atletico von Rang zwei grüßt.

Angesichts von 11 Punkten Rückstand auf Barca ist gefühlt selbst die gewonnene Klub-WM nur ein kleines Trostpflaster. Mit einer Niederlage könnte das Punkteloch sogar auf kaum noch aufzuholende 14 Zähler anwachsen. Mit einer solchen Bilanz wollen Coach Zinedine Zidane und seine Stars um Cristiano Ronaldo sicher nicht in die Winterpause. Selbst wenn sie, wie in Spanien, nur zwei Wochen dauert.

Barca zwischen großem Erfolg und großer Politik

Ganz anders die Vorzeichen hingegen beim FC Barcelona. Die Katalanen sind in der Liga noch ungeschlagen - ebenso wie in der Champions League. Auch ohne den zu PSG abgewanderten Neymar könnte Barca auf dem Weg zu einer großen Saison sein. Richtig relaxte Weihnachten gibt es freilich nur mit einem ordentlichen Ergebnis gegen den großen Erzrivalen aus Madrid. Ein kleines Hindernis könnten allerdings Personalsorgen im Sturm sein.

Und dann ist da diesmal auch noch eine besonders große politische Dimension. Nach dem turbulenten und schmerzhaften Konflikt um die Unabhängigkeit Kataloniens - in dem sich Barca teils zumindest vorsichtig gegen die Zentralregierung positioniert hatte - erhoffen sich so einige Anhänger einen symbolträchtigen Sieg in Madrid.

Barca feierte zuletzt große Siege im Bernabéu

Beim bislang letzten Pflichtspiel-Clásico im April hatte Barca dem Rivalen übrigens eine besonders schmerzhafte Niederlage zugefügt. In der 90. Minute schenkte Lionel Messi Real im ausverkauften Bernabeu das spielentscheidende 2:3 ein. Und Ende 2015 hatte der FC Barcelona CR7 und Co. in ihrem eigenen Wohnzimmer sogar mit 0:4 demontiert.

Höchste Zeit für eine Antwort der Madrilenen also. Oder für den Start einer beeindruckenden Clásico-Serie der Gäste aus Katalonien.

fn/Christoph Englmann