Regionalliga-Reform: DFB-Vizepräsident benennt drei Szenarien

Offenbach - Die Diskussionen um die Reform der Fußball-Regionalligen ab der Saison 2020/21 kochen nach dem Vorschlag der Arbeitsgruppe des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) wieder hoch. Ronny Zimmermann (57), DFB-Vizepräsident und Vorsitzender der Gesellschafterversammlung der Regionalliga Südwest, skizziert mögliche Szenarien. Von Jörg Moll

Der Vorschlag, über den das DFB-Präsidium am 7. Dezember befinden muss, sieht vor, dass die Regionalligen West und Südwest erhalten bleiben sollen. Der Norden, Nordosten und Bayern müssen mit ihren Vereinen klären, ob sie sich auf eine Reduzierung auf zwei weitere Ligen verständigen können. Hat also Masse vor Fläche gesiegt?

Zunächst einmal muss man sagen, dass die Kommission, zu der auch mehrere Vereinsvertreter gehörten, alle Modelle sachlich durchdekliniert und nichts ausgeklammert hat. Aber festzuhalten ist auch: Die Sichtweisen gehen gnadenlos auseinander, sodass man schließlich zum Ergebnis gekommen ist: Es gibt für keines der Modelle eine klare Mehrheit. Der nun ausgearbeitete Vorschlag wurde übrigens von den Nordost-Vertretern mitformuliert. Zu Ihrer Frage: Dass der Westen und Südwesten die meisten Fußballer haben, ist eindeutig. Die Formel ist einfach: Wenn nur 300 eine Sportart betreiben, ist es einfacher, Meister zu werden und nach oben zu kommen als wenn 5000 mitmachen. Und was bringt mir andererseits die Bemessung einer Landesfläche, wenn dort überhaupt kein Regionalligist spielt - wie derzeit beispielsweise in Mecklenburg-Vorpommern? Fläche und Menschen sind Argumente, die beide in den Diskussionsprozess miteingeflossen sind.

Was bedeutet der Vorschlag für die Regionalliga Südwest?

Wir haben mit dem Vertreter der Südwest-Vereine, Giuseppe Lepore (Anm. d. Red.: Geschäftsführer von Wormatia Worms), die Vorgehensweise besprochen. Wir warten erstmal ab, ob der Vorschlag vom DFB-Präsidium tatsächlich so beschlossen wird. Dann werden wir in Kürze die Vereine zusammentrommeln, wenn möglich noch vor Weihnachten, um sie zu informieren. Dann werden wir unsere Resultate an die West-Gruppe weitergeben.

Der Ball liegt jetzt bei den drei Regional-Verbänden Nord, Nordost und Bayern. Glauben Sie an einen Einigungswillen?

Der Einigungswille ist prinzipiell seit der beim letzten Bundestag beschlossenen Übergangsregelung dokumentiert. Ziel bleibt die Reduzierung von fünf auf vier Ligen. Mit dem nun ausgearbeiteten Vorschlag müssen sich der Norden, der Nordosten und Bayern bekennen, wofür sie stehen.

Beim Bundestag 2017 kam es erst in letzter Minute zur Übereinkunft. Fürchten Sie nun wieder eine Eskalation?

Wir haben das ja jetzt alles schon zweimal durchdiskutiert. Aber ich habe kein Gefühl dahingehend, wie stark die emotionale Bindung gerade bei den Vereinsvertretern in den anderen Regionen, allen voran im Nordosten, wirklich ist. Was ich mir wünsche, ist eine klare Erklärung nach einer Entscheidung. Ich kann am Ende nicht sagen, ich will mich nicht bewegen, suche dann aber die Schuld bei anderen.

Welche Szenarien halten Sie für möglich?

Ich gehe von drei Szenarien aus. Beim ersten kommt es wie geplant zur Reduzierung von fünf auf vier Ligen - in welcher Form auch immer. Alternativ bleibt es bei fünf Ligen - mit festen Direktaufsteigern im Westen und Südwesten. Die anderen drei spielen dann zwei Aufsteiger aus, in einem noch festzulegenden Modus. Und das dritte Szenario - für mich das Sinnloseste - wäre, dass alles abgeblockt wird. Dann müssen wir zurück auf Anfang.

Das heißt konkret?

Dass wir nach wie vor fünf Ligen haben und wieder sechs Teams, die in Aufstiegsspielen drei Aufsteiger ermitteln. Für den Südwesten würde das heißen, dass wir wieder auf zwei Teilnehmer an der Aufstiegsrunde pochen. Das aktuelle Übergangsmodell wäre dann wieder hinfällig. Gleiches könnte übrigens auch für die 3. Liga gelten, die das Zugeständnis des vierten Absteigers nur deshalb machte, weil sie von vier Regionalligen ausging. Dann müsste womöglich beim Bundestag 2019 auch über dieses Thema neu abgestimmt werden.

Die Drittliga-Vertreter haben sich beim ausgearbeiteten Vorschlag enthalten. Ein Zeichen von Skepsis?

Sie hatten ja einen klaren Auftrag von ihren Kollegen aus der 3. Liga in dieser Kommission. Sie sollten gewährleisten, dass es künftig vier Staffeln in der Regionalliga gibt, aus der jeder Meister in die 3. Liga aufsteigt. Da der jetzige Vorschlag nicht in ausreichendem Umfang ihrem Auftrag entspricht, kann ich die Haltung verstehen.

Wird es denn beim Bundestag 2019 in jedem Fall eine Entscheidung über die Reform geben?

Das hoffe ich. So ein Thema auszusitzen, macht keinen Sinn. Deswegen war ich ja auch unbedingt für diese Übergangslösung, um den Entscheidungsdruck zu erhöhen. Aber klar ist eben auch: Am Ende diskutiert jeder nur für seine Interessen.

Quelle: op-online.de