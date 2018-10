Reljic ist auf dem richtigen Weg

Endlich wieder am Ball: Toni Reljic hat sich nach monatelanger Reha eindrucksvoll zurückgemeldet und beim 3:3 des SC Hessen in Hoffenheim zwei Treffer erzielt. J Foto: Hartenfelser

Dreieich - Die einstigen Sorgenkinder des Fußball-Regionalligisten SC Hessen Dreieich drehen auf. Von Jörg Moll

Eine Woche nach dem Doppelpack von Angreifer Tino Lagator gegen Ulm war in Toni Reljic ein weiterer Erfolgsgarant der Hessenliga-Meistermannschaft beim 3:3 bei der TSG 1899 Hoffenheim II zweifacher Torschütze.

Das Grinsen wechselte sich mit leicht schmerzverzerrten Gesichtszügen ab. Toni Reljic war die Freude über seine Leistung, vor allem aber die Erleichterung über die Rückkehr in die Startformation nach langer Leidenszeit sichtlich anzumerken. Dass der Oberschenkel nach einem nicht geahndeten elfmeterreifen Foul an ihm zwickte und ihn nach 80 Minuten zum Gang in die Kabine zwang, nahm der leidgeprüfte Dreieicher relativ gelassen. Zu groß war die Freude über einen bemerkenswerten Auftritt, der allerdings aufgrund eines umstrittenen Elfmeters in der Schlussphase nicht mit drei Punkten belohnt wurde.

Zwei Treffer hatte der 25-Jährige beim 3:3 erzielt, einen nach krassem Hoffenheimer Fehler in der Abwehr und starker Vorarbeit von Tino Lagator. Das zwischenzeitliche 2:1 für Dreieich nach entschlossenem Einsatz und guter Vorarbeit von Uwe Hesse. „Es ist eigentlich egal, wer die Tore schießt, Hauptsache, wir holen Punkte“, relativierte Reljic seine eigenen Erfolgserlebnisse.

Denn die wichtigste Erkenntnis war für den Mann, der schon beim 2:1 im Achtelfinale des Hessenpokals beim VfB Ginsheim getroffen hatte, eine ganz andere. „Ich bin wieder dran“, stellte er zufrieden lächelnd fest.

Die Schufterei in der Reha, die vielen Sonderübungen zur Stabilisierung der Muskulatur rund um das nach einem Knorpelschaden und zwei Operationen geschädigte Kniegelenk - all das scheint sich für ihn langsam auszuzahlen. „Ab und an spüre ich das Knie noch, aber das ist normal nach solch einer Verletzung“, erklärte Reljic, der von Dezember 2016 bis November 2017 gar nicht und danach in der Hessenliga nur sporadisch zum Einsatz kam.

So manch einer in Dreieich hatte nicht mehr an die Rückkehr des 25-Jährigen geglaubt. Doch schon seit einigen Wochen registriert Trainer Rudi Bommer den Aufwärtstrend des Mannes, der im ersten Hessenliga-Meisterjahr in 17 Spielen stattliche neun Tore und acht Vorlagen auf dem Konto hatte. Danach hatte ihn die schwere Verletzung ausgebremst. Reljic fühlt sich auf einem guten Weg. „Ich bin angekommen in der Regionalliga“, meinte er nach dem 3:3 in Hoffenheim lächelnd. Der 25-Jährige, der in der Jugend von der SG Rosenhöhe zum FSV Mainz 05 wechselte, hatte dies zu Beginn seiner Karriere schon einmal gedacht.

Für die zweite Mannschaft der Rheinhessen und später für Eintracht Frankfurt II und den SVN Zweibrücken absolvierte der technisch versierte Offensivallrounder zwischen 2012 und 2015 48 Partien in der Regionalliga Südwest, ehe er nach dem Zweibrückener Abstieg in die Hessenliga zum SV Wiesbaden und dann nach Dreieich ging.

Den letzten von - bis zum vergangenen Samstag - drei Treffern in der Regionalliga erzielte Reljic am 8. November 2014 beim Zweibrückener 1:3 gegen die SV Elversberg. Den Treffern vier und fünf sollen nun alsbald weitere folgen. „Es freut mich sehr für ihn“, meinte Rudi Bommer: „Er hat lange auf diesen Tag hingearbeitet.“ Der Trainer des SC Hessen darf sich ebenfalls freuen - über eine torgefährliche Alternative in seinem Angriff. Reljic hat in Hoffenheim an der Seite von Tino Lagator, der mit zwei Vorlagen glänzte, eine starke Bewerbung abgeliefert.

Quelle: op-online.de